Берем не глядя? Почему рязанцам важно читать этикетки на продуктах

Изучить состав и проверить срок годности - негласное правило для каждого потребителя.

Посетители супермаркетов условно делятся на два лагеря - одни внимательно читают этикетки, а другие - не глядя на состав кладут товар с полки в корзину. «КП-Рязань» попросила специалистов рассказать, чем покупки «вслепую» грозят здоровью и кошельку рязанцев?

Правило трех Д

В супермаркетах Рязани все чаще встречаются покупатели, которые внимательно вчитываются в надписи на упаковке, выбирая приемлемый для себя товар. Но большинство по-прежнему наполняет продуктовую корзину без разбора, в лучшем случае лишь проверяя дату изготовления. Специалисты предупреждают, что такой бездумный подход чреват для здоровья и кошелька.

- К счастью, разумных потребителей с каждым днем становится больше, и перед покупкой люди изучают информацию на этикетке или маркировке товара. Производственная маркировка на упаковке, выполненная изготовителем, не является единственным источником информации о товаре. Дополнить эти сведения может и продавец, если товар подвергался дополнительной расфасовки и упаковки в торговом предприятии, - отмечает эксперт-товаровед, кандидат технических наук, доцент Елена Аксенова.

Эксперт отмечает, что информация на этикетке должна отвечать правилу «трех Д» - быть достоверной, доступной, достаточной. Все, что вы хотите знать о продукте, на нем написано. Правда, изучать этикетку нужно вдумчиво. Во-первых, перед покупкой внимательно изучайте название продукта и его полное наименование. Здесь указывается точное описание товара, его особенности и виды обработок. Например, есть ли в составе заменитель молочного жира, творог это или творожный продукт и так далее. Из разнообразия представленных на полке брендов специалисты Роспотребнадзора рекомендуют выбирать известные вам и при этом предпочтение отдавать местным производителям. При этом напоминают, что качественный товар не может быть самым дешевым.

- Крупные производители строго следят за составом и его полному соответствию тому, что написано на этикетке. Любой крупный производитель из разных сфер пищевой промышленности - мясопереработки, кондитерских изделий, молочного производства и других отраслей всегда 100-процентно отвечает за информацию на этикетке. Как показывает практика, небольшие производства - цеха, гаражи и прочие, к сожалению, не всегда верно указывают информацию на этикетке. Это происходит по разным причинам. Чаще всего - из-за жажды наживы, но также бывает от неопытности, недостатка квалификации и прочих причин. Крупные же производства находятся под жестким контролем надзорных органов. Проверки проходят регулярно, буквально каждый день. Если выявляются несоответствия, то следуют санкции от Роспотребнадзора. Поэтому советую покупателям обращать внимание больше на продукцию крупных производителей, - отмечает коммерческий директор АМК «Рязанский» Егор Подоль.

Порой, на полках попадается товар с нечитаемой этикеткой. Например, информация на упаковке неполная или нечеткая, не на русском языке, перекрыта наклейкой, либо шрифт слишком мелкий (по правилам буквы в составе должны быть выше 2 мм). Специалисты утверждают, что это весомый повод отказаться от покупки.

Покупатель имеет право запросить у производителя сопровождающие документы, в которых подробно описана интересующая информация о товаре, - Декларацию о соответствии, Сертификат соответствия, Ветеринарное свидетельство (для продуктов животного происхождения), протоколы лабораторных испытаний.

- По желанию потребителя - в основном это юридические лица - мы предоставляем расширенный перечень документов, где о продукции указано все, что требуется. На этикетках же написаны стандартные сведения. Что касается состава, то мы указываем все ингредиенты, используемые при изготовлении продукции - по ТУ или по ГОСТу. Подтверждение состава и соответствие заявленному стандарту определяется в лаборатории ЦСМ. Затем на основании выданных протоколов соответствия ТУ или ГОСТу мы регистрируем декларацию соответствия. Надзорные органы регулярно следят за этим и проводят проверки, - пояснили в ООО «Авангард» (производит мясо, овощи и различные продукты консервации).

Не ленитесь проверять дату производства в молочном отделе.

Е и пальмовое масло

Важную роль при выборе продукта играет его состав. Лучше не полениться и прочитать, из чего же сделан ваш будущий обед. Компоненты в составе указываются в порядке убывания их массовой доли на момент производства продукта. В хвосте списка могут фигурировать пугающие многих «ешки», ароматизаторы, консерванты, красители. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что в Техрегламенте по безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств прописан перечень разрешенных пищевых добавок.

- Указано, в каких видах продукции они могут использоваться и в какой концентрации. Это законодательный акт, на который нужно ориентироваться и которому стоит доверять. Так что потребителю не надо пугаться букв Е: если они указаны на этикетке, значит, использованные пищевые добавки совершенно точно соответствуют Техническому регламенту о безопасности, - отмечают санврачи.

Для многих покупателей пальмовое масло в составе служит своеобразным клеймом, поэтому производители идут на хитрости. Скрывать наличие любого ингредиента категорически запрещается, но иногда его пробуют изящно завуалировать. На этикетках в составе порой встречается «растительное масло». Покупатель со стереотипным мышлением думает, что речь идет о подсолнечном. Но по факту это может быть любое пищевое масло неживотного происхождения, в том числе и пальмовое.

- Под маркировкой «Растительное масло», могут быть любые масла растительного происхождения. Они получены из семян масличных растений (семена подсолнечника, льна, сои, хлопчатника, арахиса, кедра), а также зародышей семян (кукурузы) и плоды (оливки). Эти масла имеют жидкую консистенцию. Но есть и твердые растительные масла, например, пальмовое, - отмечает Елена Аксенова.

Многочисленные исследования показывают, что наиболее вредны частично гидрогенизированные масла. Они содержат большое количество трансжиров, чрезмерное потребление которых считается одним из рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

- В состав большинства недорогих мучных и конфетных кондитерских изделий входит пальмовое масло, гидрогенезированные жиры или маргарин. Эти ингредиенты давно применяются в промышленном производстве мучных кондитерских изделий как дешевая замена сливочному маслу. Стоит ли покупать продукты с таким составом, зависит от бюджета. Но в целом, отказ от кондитерских изделий с пальмовым маслом, гидрогенезированными жирами или маргарином, пойдет на пользу каждому! Это позволит снизить как количество потребляемых калорий, так и холестерин, гликемический уровень крови, - считает специалист.

Срок хранения или срок годности?

При выборе продукта необходимо изучать не только состав, но обязательно смотреть на сроки годности и хранения. Это разные характеристики и зависят от типа продукции. Так, сроком годности считается время, в течение которого продукт безопасен для здоровья. Срок годности указан на упаковке в виде точной даты, при этом если он менее трех месяцев, то указывают день, месяц и год. На продуктах длительного хранения пишут только месяц и год, при этом следует знать, что указанный месяц уже не входит в срок годности.

- Срок хранения устанавливается на готовые блюда, напитки, кулинарные и кондитерские изделия, изготавливаемые на предприятиях общественного питания. Срок хранения исчисляется с момента изготовления до момента реализации, - поясняет Елена Сергеевна.

Например, срок хранения горячих блюд в изотермических емкостях не должен превышать трех часов, включая время доставки. Но при этом истечение срока хранения не означает, что продукт нельзя есть - он только может изменить некоторые свои качества. Например, мед засахарится.

Если вам попался товар с приличной скидкой, но истекающим сроком годности, то специалисты уверяют, что ничего страшного не произойдет при употреблении такого продукта, если съесть его сразу. Это правило не работает лишь для кисломолочных продуктов, польза от которых коррелирует со свежестью.

Этикетка расскажет вам о противопоказаниях, калорийности и прочих важных данных о продукте, поэтому привычка изучать упаковку перед покупкой будет полезна для здоровья и кошелька рязанцев.

ВАЖНО!

На этикетке указана пищевая ценность продукта. Она имеет два основных критерия: калорийность (энергетическая ценность) и содержание питательных веществ. При выборе продукта помните, что для здоровья лучше, когда рацион состоит из сложных углеводов, ненасыщенных жиров, белков, клетчатки. Насыщенные жиры и трансжиры на пользу точно не пойдут.