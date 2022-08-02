Красота и комфорт за 415 млн. В Рязани появятся бесплатные туалеты, а в Касимове - смотровые площадки

В комфортных навесах можно будет отдохнуть и зарядить гаджеты. Фото: Главархитектура Рязанской области

Рязань и Касимов вошли в тридцатку победителей первого российского конкурса проектов по обустройству туристических центров городов. Об этом «КП-Рязань» сообщили в Центре градостроительного развития Рязанской области.

За победу в конкурсе Рязань получит федеральный грант в размере 208 млн рублей, а Касимов - 207 млн рублей. На эти средства в регионе следующем году реализуют ряд проектов, которые не только преобразят внешний облик городов, но и сделают их комфортными для отдыха, привлекательными для туризма.

Как отмечает начальник отдела формирования комфортной среды Центра градостроительного развития Рязанской области Илья Стюхин, победа в конкурсе была бы невозможна без слаженной работы проектной команды.

- Новый конкурс «Ростуризма» дает нам возможности, которых раньше мы не имели. Например, стало возможно получить финансирование на создание бесплатных городских туалетов, на реализацию проекта по туристической навигации. Мы заметили, что туристы после организованных экскурсий уезжают из Рязани в восхищении. А сами горожане не знают, что интересного можно посмотреть в своем городе. Мы создадим систему навигации по городу, чтобы любой во время прогулки смог открыть для себя Рязань с новой, интересной стороны.

Он отметил, что при создании проектов в Касимове архитекторы глубоко прониклись историей этого древнего города и разработали множество разных туристических маршрутов через объекты культурного наследия. При этом основной упор авторы проекта сделали на смотровые площадки вблизи набережной, где в Касимове открывается потрясающий вид на Оку. Также архитекторы уделили внимание местным ярмаркам и создали проекты эстетичных павильонов.

В центральной части Рязани создадут навесы, где можно будет узнать о достопримечательностях и зарядить гаджеты, припарковать велосипед или просто отдохнуть. В Соборном парке, на улице Павлова, на Лыбедском бульваре и на улице Новослободской установят комфортные и надежные уличные туалеты, которые горожане и туристы смогут посещать бесплатно. На Лыбедском бульваре будут развиваться выставочные и ярмарочные площадки.

В Касимове появятся современные павильоны для ярмарок. Фото: Главархитектура Рязанской области

Чтобы города соответствовали дизайн-коду, вывески и рекламу в центральной части приведут к единому стилю. На эти цели рязанские предприниматели получат субсидию из средств гранта.

- Дизайн-код – это особенность наших проектов. Мы предлагаем соблюдать единое правило для оформления рекламных вывесок, фасадов торговых точек вдоль центральных улиц. Это необходимо, чтобы не терялась архитектура, сохранялась комфортность пребывания в городе. В Москве и других городах предприниматели уже оценили такой подход, особенно, когда увидели рост прибыли от развития городской среды и увеличения количества туристов, - отметил Илья Стюхин.

В Рязани появятся современные комфортные уличные туалеты

Всего на конкурс Ростуризма поступило 85 заявок от 56 субъектов РФ, а по итогам получил материальную поддержку 31 проект на общую сумму в 6 миллиардов рублей. Обустройство туристических центров городов – это новая мера поддержки Ростуризма, которую впервые запустили в этом году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».