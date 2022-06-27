Любимые хиты в современной обработке. В Рязани выступил коллектив «Рокестра-лайф»

Коллектив «Рокестра-лайф» выступил с очередным концертом в Рязани. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Вечером 24 июня поток людей шел в направлении МКЦ. На входе в здание даже образовалась очередь, которая заканчивалась далеко в глубине – у входа в зрительный зал. Причиной такого локального ажиотажа был приезд коллектива под названием «Рокестра-лайф», знаменитого тем, что его участники исполняют мировые рок-хиты в симфонической обработке.

Частичка Лондона в Рязани

Идея исполнения рок-произведений в несвойственной манере не нова – первым на подобный эксперимент пошел Лондонский симфонический оркестр еще в 80-е года прошлого века. И у него очень хорошо получилось! Эту идею подхватили и другие исполнители по всему миру. В том числе и российский «Рокестра-лайф».

Зал МКЦ был заполнен почти на сто процентов. Публика была разной – от старшеклассников и студентов, до людей старшего поколения, кому за 50. Открыла концерт Metallica. Это было действительно новое, непривычное звучание, но при этом очень качественно исполненное. Быстрая музыка сменялась медляками, на которых зрители, по традиции еще 90-х годов, зажигали огоньки. Только если это раньше были зажигалки, то теперь – фонарики телефонов.

Зрители приветствовали медленные композиции огоньками телефонных фонариков. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Были исполнены произведения таких мировых грандов рок-музыки, как Bon Jovi, AC/DC, Kiss, Scorpions, Queen, Rammstein и других.

Секреты мастерства

- Судя по внешнему виду участников, играют в оркестре совсем молодые юноши и девушки.

- Да, основной состав коллектива составляют студенты Московской консерватории, - говорит арт-менеджер «Рокестра-лайф» Мария Шутова, - это ребята из разных городов, приехавшие на учебу в столицу.

- А как пришла в голову идея играть именно такую музыку в такой обработке?

- Наш директор увлечен творчеством групп Placebo и Muse, но эти группы редко приезжают в Россию. Творчество этих групп стало изначальной основой для репертуара коллектива, который, естественно, со временем сильно расширился. Стали исполнять произведения без вокала, дабы речь не отвлекала от восприятия музыки. Программа обновляется каждый год, поэтому мы каждый раз приезжаем с новым репертуаром. В Рязани были уже не в первый раз, а, наверное, раз пять.

- Когда вас теперь ждать?

- Как будет новая программа – тогда и запланируем визит к вам.

Что ж, ждем с нетерпением и старых хитов в новой обработке.