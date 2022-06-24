Рязанский ТЮЗ сыграет Есенина в Якутии, Бурятии и Тыве

Участники проекта встретились с журналистами. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Достояние земли Рязанской и наша общенациональная гордость – творчество поэта Сергея Есенина - в наши дни обретает особо актуальное звучание. Его произведения переполнены искренней любовью к родному дому, к сородичам, малой Родине, поэтому пробуждают в наших сердцах самые светлые чувства. Рязанский театр юного зрителя уделяет огромное внимание популяризации творчества великого поэта. В репертуаре ТЮЗа есть сразу два спектакля по произведениям Есенина - «Анна Снегина» и Яр». Гордость рязанцев еще и в том, что именно на сцене нашего театра эти две поэмы были поставлены впервые в истории.

Два спектакля и выставка о Есенине

Созданный в прошлом году уникальный проект «Есенинский гастрольный тур» объединяет Театр юного зрителя и Государственный музей-заповедник имени С.А. Есенина. Он представляет собой показы спектаклей «Анна Снегина» и «Яр», а также выставку «Знакомый ваш, Сергей Есенин».

В прошлом году со своим детищем рязанцы впервые отправились на гастроли на Дальний Восток, а в этом году проект получил продолжение благодаря содействию Президентского фонда культурных инициатив. «Есенинский гастрольный тур» при поддержке Фонда сохранения и поддержки культурного наследия Рязанской области выиграл Президентский грант на сумму 5,5 млн рублей и на эти средства готовится организовать поездку сразу в три отдаленные республики – Якутия, Тыва и Бурятия.

Создатели проекта ответили на вопросы СМИ. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Начали с Дальнего Востока

23 июня в Театре юного зрителя рассказали о предстоящих гастролях и поделились подробностями создания этого уникального проекта.

- Когда мы создавали проект, подумали, а почему только спектакли? Ведь у нас есть уникальный музей-заповедник в Константинове. Объединились и отправились на Дальний Восток. Ехали с приключениями - вывезти 32 человек в очень отдаленный регион страны сложно, - рассказала руководитель проекта, художественный руководитель театра, почетный работник культуры и искусства Рязанской области Марина Есенина. - Когда мы показали свои первые спектакли во Владивостоке, удивились, что молодежь очень бурно обсуждала спектакль и личность Есенина, выражала желание перечитать его творчество. Нас просили показывать дополнительные спектакли, дополнительно проводить выставку. Это привело нас к мысли, что не надо останавливаться на Хабаровске и Владивостоке. Когда мы узнали, что есть Фонд культурных инициатив, решили попробовать получить поддержку и победили. Мы надеемся, что гастрольный тур будет иметь смысл, потому что Владивосток и Хабаровск внушают нам оптимизм.

Директор Государственного музея-заповедника С. А. Есенина, член Международного совета музеев Борис Иогансон отметил, что выставочная деятельность – одно из главнейших направлений их работы:

- За последние 10 лет мы воплотили в жизнь более 200 выставочных проектов не только в России, но и за рубежом. Были на Курилах, в Магадане, на Сахалине... Когда к нам обратился Театр юного зрителя, мы с удовольствием откликнулись и продолжим сотрудничество в этом году. Наша выставка в рамках совместного проекта представляет собой несколько кофров в виде книг, из которых зрители смогут узнать о жизни и творческой биографии Сергея Александровича Есенина. А экскурсовод им в этом поможет.

На выставке будут собраны стихотворения, книги, воспоминания современников поэта, рассказы о Константинове, о путешествиях Есенина по стране и миру.

В каждом из трех регионов запланированы по три показа – две «Анны Снегиной» и один «Яр». Как пояснила Марина Есенина, «Яр» - технически сложный спектакль, который нужно приспосабливать под сцену, следить за техникой безопасности.

Помимо показов и выставки, планируются встречи со зрителями, особенно с молодежью.

- Мы видели невероятный интерес со стороны подростков и студентов во время гастролей на Дальнем Востоке. Ребята признавались, что после наших спектаклей начали гордиться своей землей. Этот тур транслирует любовь к малой Родине, возможно, эта идея и помогла нам победить, - призналась Марина Есенина.

60 тысяч желающих

Всего на конкурс поступило свыше 60 тысяч заявок со всей России, и Рязанский театр юного зрителя выиграл грант в числе четырех тысяч победителей.

- Заявляться на получение Гранта было необходимо от лица Фонда сохранения и поддержки культурного наследия Рязанской области, и мы нашли невероятное понимание у его руководителя - Екатерины Алексеевны Филипповой, - отметила Марина Есенина.

Президент Фонда сохранения и поддержки культурного наследия области Екатерина Филиппова рассказала, что ее организация была образована в 2016 году с главной целью - поддержка всех культурных мероприятий и проектов региона. Также, оказалось, у них имеется опыт получения Грантов:

- Поддержав этот проект, Фонд, прежде всего, поддержал наш русский язык, а он нуждается в защите и популяризации. Живя в стране, мы живем в языке, - поделилась Екатерина Филиппова. - Поездка в такие дальние регионы для их жителей очень значима. По результатам соцопросов, Есенин стал любимейшим поэтом россиян.

Во время пресс-конференции на связь вышли театры из Тывы и Якутии. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

«Артистам предстоит совершить профессиональный подвиг»

Гастроли намечены на есенинский месяц – октябрь и займут три недели. В театре признались, что с большим волнением ждут осени и уже ведут подготовку к туру. Прежде всего, взялись за организацию сложной логистики – рязанцам предстоят множественные переезды и перелеты в отдаленные регионы.

- Разработка тура требует проработки сложной логистики. На некоторых участках нет прямых авиаперелетов, прямых ж/д рейсов. Это будет физически сложный тур для наших артистов, им предстоит совершить небольшой профессиональный подвиг, - отметила Марина Есенина.

В пресс-конференции дистанционно приняли участие театры из республик, куда отправится «Есенинский гастрольный тур». В Бурятском государственном русском драмтеатре имени Н.А. Бестужева (г. Улан-Удэ) признались, что за свою почти вековую историю в театре ни разу не было постановки, посвященной творчеству Сергея Есенина:

- Вам гарантирован успех! Литераторы, педагоги с большим интересом и волнением ждут этой встречи! - отметила исполняющая обязанности художественного руководителя театра Лилия Маркина.

В Национальном музыкально-драматическом театре Республики Тывы имени Виктора Кок-Оола (г. Кызыл) признались, что рязанский проект даст возможность прикоснуться тувинскому зрителю к великому наследию прошлого.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Художественный руководитель Театра юного зрителя Марина Есенина:

- Нам есть, чем гордиться, и мы хотим этой гордостью поделиться с коллегами и зрителями в других регионах. Значимость Есенина сейчас сложно переоценить. Идут годы, и понимаешь, что его творчество становится все более современным. Гений в чем? Есенин несознательно складывал художественно обработанные информационные глыбы, и в каком бы веке ты ни жил, отражаешься в его строках, как в зеркале. Мы хотим, чтобы Есенина помнили, ценили, знали, читали и не упускали.

Проект реализуется с использованием средств Президентского гранта.