Археолог, врач, грумер. «Глобус» провел детский праздник «Город профессий»

Юные участники праздника смогли примерить костюмы разных специальностей.

В первые выходные наступившего лета погода наладилась, и рязанцы отправились на долгожданный отдых всей семьей. По пути многие заглянули за всем необходимым для пикника в гипермаркет «Глобус», где в субботу, 4 июня, прошел интересный праздник для детей «Город профессий». Попутно с покупками посетители зарядились отличным настроением не только на уикенд, но и на всю рабочую неделю.

Причесать собаку и найти преступника

Начиная с полудня и до 16 часов в моле гипермаркета звучала зажигательная детская музыка, работали увлекательные станции для ребят разных возрастов, а на парковке у супермаркета демонстрировала чудеса мастерства разнообразная строительная техника.

В «Городе профессий» выстроился целый парад нужных и интересных в наше время специальностей. Создатели праздника не случайно выбрали игровой формат проведения мероприятия, чтобы увлекательно и интересно рассказать детям о разных специальностях. О многих из них ребята хорошо знали, а с некоторыми впервые смогли познакомиться так близко. От полицейского до грумера, от кондитера до неонатолога - детям представился богатый выбор профессий, о которых они, возможно, задумаются в будущем.

Постепенно, передвигаясь от одной активности к следующей, юные участники праздника узнавали, как запеленать ребенка, причесать собаку, найти преступника, украсить печенье и много другого интересного.

Парад профессий начинался со станции «Больница», где ребятам рассказали, кто такой врач-неонатолог и обучили азам обращения с младенцами. Девочки с особым интересом пеленали кукольных пупсов, наверное, представляя себя в будущем заботливыми матерями. Но заглядывали на эту станцию и мальчишки - возможно, будущие успешные неонатологи, и бабушки - видимо, скучающие по внукам.

Детям рассказали о том, кто такой врач-неонатолог.

После больницы маленьким гостям предлагалось сразу погрузиться в археологию. Эта станция появилась в программе неслучайно - ровно 200 лет назад начались раскопки на территории Старой Рязани. Юные участники смогли попробовать себя в поисковой работе. Вооружившись лопатками, они перерывали емкости с землей и песком… и, о чудо, - находили кусок «древней» кольчуги или другие артефакты. Радости маленьких искателей не было предела! Ребята понимали, что труд археолога физически не прост, но результат стоит всех усилий.

На станции "Археология" дети находили элементы кольчуги.

Игрушечные машины на нарисованной трассе, реалистично снабженной дорожными знаками и разметками, привлекали всех. Ведущий в форме инспектора ГИБДД в фуражке предлагал ребятам проверить свои знания Правил дорожного движения, посоревноваться на дороге и сдать экзамен. За успешное участие ребят приглашали пополнить ряды дорожных полицейских. Дети поняли, что без этой важной профессии не будет порядка на дорогах.

Ребята проверили свои знания ПДД.

Необычная и востребованная специальность грумера особенно понравилась девочкам. Им предлагалось подготовить собачку к выставке. Ребята сушили плюшевых питомцев феном, расчесывали и делали им прически. Участникам стало ясно, что творческая, интересная работа невозможна без любви к животным и терпения.

Профессия грумера - очень востребована.

На станции «Полицейский участок» дети помогали сыщику раскрыть дело и найти преступника по отпечатку подошвы, учились работать с фотороботом, подбирать ключи… Ребята поняли, что такая профессия подходит только самым смелым, сообразительным и требует определенного риска, но без полицейских мир поглотила бы преступность.

Ребята с интересом играли в сыщиков.

Заключительным в этой цепочке стала станция «Кондитер», где за большим столом дети разукрашивали разноцветной глазурью печенье собственного производства «Глобус». Этот собственноручно украшенный сладкий подарок гости уносили с собой. Кстати, за участие в каждой активности ребята получали подарки, а в конце марафона участникам выдавали именные грамоты.

На станции "Кондитер" дети украшали печенье глазурной росписью.

Шоу тяжеловесов

В это время на улице развернулаось настоящее шоу строительной техники. Грузовики, тракторы с различными насадками и другие гиганты не только выстроились в ряд, как на выставке, но и показывали себя в деле.

За несколько часов усилиями тяжелой техники и строителей вдоль парковки у «Глобуса» высадили несколько высоких сосен. Дети и взрослые с интересом наблюдали за этим процессом, поражаясь ловкости рабочих и умению водителей обращаться с многотонными машинами.

Теперь вдоль "Глобуса" будут расти сосны.

Также на открытом воздухе с соблюдением всех правил пожарной безопасности проходил увлекательный мастер-класс от настоящего рязанского кузнеца. На станции «Кузнец» установили наковальню, печь с раскаленными углями, и мастер показывал, как изготовить простейшие изделия из металла. Участники смогли своими руками выковать металл, подержали кузнечный молот и на память получили тяжелый сувенир, сделанный своими руками.

Покидая «Город профессий», каждый мог сделать памятное фото, примерив костюм специалиста, сшитый по детским лекалам. Кто знает, может, этот снимок в форме станет первым в их будущей карьере по выбранной в детстве специальности?