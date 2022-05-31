Москвичи раскупили Солотчу, а рязанцев интересует Кавказ. Что нужно знать об отдыхе в Рязанской области. И почему не Мальдивы

Отдых на российских курортах - на пике популярности у рязанцев. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Несмотря на общую нестабильную ситуацию в стране и мире, рязанцы активно готовятся к отпуску и пакуют чемоданы. «КП-Рязань» выяснила, куда в этом сезоне можно отправиться отдохнуть без лишних денег и нервов.

«Крым - самое загадочное направление этого лета»

С приходом лета душа требует законного отпуска. Но один за другим поступают тревожные сообщения - то вновь переносится возобновление авиасообщения, то вступают в силу новые санкции, то закрываются некоторые турнаправления.

«Автобусное направление КРЫМ снимается. Просьба переоформить бронь на Геленджик, Кабардинку, Анапу и Лазаревское», - читаем мы на сайте «Центрального туристического агентства», и спешим за разъяснением - почему и что могут предложить взамен?

- Крым - самое загадочное направление этого лета. Его никто не спрашивает. У нас на 30% загружено Лазаревское, на 50% - Геленджикское направление, и всего на 5% - Крым. Первая странность в том, что нет спроса на это направление, а вторая - что многие отели полуострова уходят на консервацию. И третья странность в том, что наши партнеры заявили, что не будут брать предоплату с туристов - такое впервые в моей практике. Мы пока сняли это направление, потому что не хотим решать эту загадку, - отметила коммерческий директор «Центрального туристического агентства» Елена Терехина.

Казань и Питер

Причин охлаждения интереса к Крыму много - от страхов до нехватки трансфера (билетов на поезда почти нет, а аэропорт в Симферополе все еще закрыт), поэтому рязанцы предпочитают что-то более доступное.

- В этом году у нас взрыв популярности на экскурсии. Небывалые обороты набирают экскурсионные туры в Казань. Мы специально сделали тур без ночного переезда, с посещением Нижнего Новгорода, - отметили в «ЦТА».

Также у рязанцев популярны путешествия по Золотому кольцу России и экскурсии в Санкт-Петербург. Такие туры занимают от трех дней и проходят обычно увлекательно, познавательно и полезно для общего развития.

- Ярославль - сердце нашей Родины, и его надо обязательно посетить каждому россиянину. Посещение этого старинного города входит в трехдневный тур по Золотому кольцу, - отмечает специалист турсферы.

Столовые с видом на море

Туроператоры делают упор на туры по России и пляжный отдых на российских курортах.

- Рязанцы выбирают Геленджик, Сочи, Анапу, Лазаревское. Мне, кстати, Лазаревское напоминает маленькую Европу. Это уютный чистый курорт с двумя центрами - детского отдыха и парковай зоной. И нигде в мире вы не найдете таких бюджетных цен в кафе с видом на море, потому что там развита система общепита и очень много видовых столовых.

Как нас заверили, цены на отдых поднялись, но не сильно. Чтобы не повышать стоимость туров, отели начали экономить - одни убрали завтраки, другие - питание вообще, сократили услуги. Тур на российский юг с проездом и проживанием обойдется в 20 тысяч рублей на человека за 10 дней.

- Ближайшие две недели будут решающими, и станет понятно, будут ли поездки в Крым. Но туристическому сезону в любом случае быть! Уже неплохо загружаются Геленджик, Лазаревское и другие наши направления, - отметили в агентстве «Центр тур».

Что касается безопасности автобусных перевозок, в турагентстве нас заверили, что маршрут проходит вдалеке от границы с Украиной.

«Солотча вся раскуплена москвичами»

Альтернативой морю или экскурсионным турам остаются близкие нам местные санатории. Мы узнали у рязанских здравниц, есть ли еще возможность забронировать у них отдых.

В санатории «Старица» бронирование идет полным ходом, и свободных мест остается все меньше с каждым днем. Здесь рязанцам предлагают не только санаторное лечение, разнообразные спа-процедуры, но и семейный отдых в коттеджах. Для детей здесь есть комфортная игровая комната, воспитатели, а еще поблизости оборудован речной пляж. Для рязанцев есть специальное предложение - бесплатное ЭКГ и прием специалиста при заказе путевки.

В санатории «Приока» уже забронировано порядка 30-40% мест.

- Ожидаем приток отдыхающих в этом году, много желающих, - отметили в санатории.

Здесь предлагают только санаторное лечение. Лечебный профиль санатория - болезни системы кровообращения, органов дыхания, костно-мышечной системы, но есть и другие направления. Здесь есть грязелечение с сапожковской торфяной грязью, отделение водолечения и физиолечения. Рядом протекает Ока, и есть возможность покататься на катере.

Отдых в санатории обойдется семье из двух человек с ребенком около 6500 рублей в сутки с питанием и лечением.

Санаторий «Касимовские зори» тоже открыт для бронирования. В здравнице есть 10 медицинских программ, включая реабилитацию после коронавируса. Помимо санатория, можно отдохнуть в коттеджах или в гостинице. Отдых семье из трех человек обойдется в 8700 рублей в сутки за всех с проживанием, питанием и лечением.

- У нас есть прогулки на катерах по Оке, оборудована пляжная зона. Можно отдыхать с детьми - у нас есть педиатр, различные массажи, соляная пещера, игровая площадка, - отметили в санатории.

- Солотча вся раскуплена москвичами, рязанцев там отдыхает не больше 10 процентов, - заверили специалисты туристической сферы. - Рязанцев больше интересуют кавказские санатории в Минеральных Водах. Это курорт популярен круглый год, но на лето надо путевки бронировать заранее, места быстро заканчиваются. Кстати, Абхазию тоже покупают заранее, и сейчас почти все туры проданы.

«Дешевого отдыха за границей сейчас не существует»

С вопросом «Осталась ли заграничная альтернатива отпуску?» мы продолжили опрос турагентств:

- Заграница подорожала, но не сильно. Покупают в разы меньше, чем обычно. Как правило, в Турцию сейчас летят те, кто из-за начала спецоперации не смог улететь в купленный ранее тур в другое направление. Людям приходится использовать свои бонусы, потому что московские туроператоры не возвращают деньги, а предлагают поменять направление.

По прогнозам турагентств, летом в Египте возможны проблемы с туристическим бизнесом, но невелика беда - русские буквально плавятся под летним палящим солнцем Африки.

- Летом мы не советуем посещать Египет, слишком жарко. Оптимально лететь туда с октября по май. Сейчас из зарубежных стран наиболее подходящий отдых в Турции. Мальдивы тоже доступны, но это направление никогда не было массовым.

Коллеги из другого агентства предложили:

- У нас есть туры в Турцию, Египет, Арабские Эмираты. Начинает оживать направление Шри Ланка, Мальдивы, но цена вопроса многих пугает.

Просим рассчитать семидневный тур на двух взрослых с ребенком, и цены оказались «кусачими». Отдых в пятизвездочном отеле с системой «все включено» обойдется семье от 120 тысяч рублей, в Египет тур будет чуть дороже - от 150 тысяч рублей. Для сравнения - за отдых в Арабских Эмиратах придется отдать больше 200 тысяч рублей.

- Дешевого отдыха за границей сейчас не существует, потому что открыто мало стран и мало перелетов. Почти нет прямых рейсов. Отдохнуть можно и в Италии, и в Болгарии, но с пересадкой, поэтому цены будут бешеными. Чартерных рейсов нет, - пояснили в агентстве.

В целом же турагенства отмечают, что ситуация не так уж плоха по нынешним временам, потому как в первый месяц после начала спецоперации было полное затишье.

КСТАТИ

Туристический кешбэк по карте «Мир» уже не актуален. Получить возврат в 20% от стоимости путевки можно было, если полностью оплатить тур до середины апреля, а отдохнуть до 30 июня.

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