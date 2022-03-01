Автокросс «Русская зима-2022»: боевые заезды не позволило провести солнце

Финальный заезд на грузовиках ЗИЛ-130, несмотря на ужасное состояние трассы, получился очень интересным.

26-27 февраля на трассе «Семеновская» прошли традиционные соревнования по автомобильному кроссу «Русская зима», посвященные Дню защитника Отечества. В этом году климатическая весна пришла в среднюю полосу раньше обычного, и у организаторов возникли серьезные проблемы. Снег растаял под лучами припекающего солнца, и грунтовая трасса превратилась в непроходимое болото.

Опасаясь неподходящих для соревнований условий, многие спортсмены, которые подали предварительные заявки на участие, к месту старта так и не прибыли. В итоге в субботу на трассе собрались 29 участников из Рязанской и Московской областей, а также из Москвы.

Предполагалось, что результаты гонки будут определены по итогам двух соревновательных дней. Но получилось иначе… Если в субботу организаторам и гонщикам удалось откатать программу полностью, то планы на воскресную гонку растаяли в погодных аномалиях.

Кстати, начиналось все в воскресенье довольно оптимистично. Точно по расписанию ушли в бой немногочисленные представители объединенных заездов Д2-Н и Super-1600. Была борьба, было красивое преодоление грязевых луж – все в лучших традициях автокросса.

Станислав Евсенин вырывается вперед со старта.

Борьба в объединенном заезде Д2-Н и Super-1600.

Но вот уже следующий заезд (Д2-классика) столкнулся с обстоятельствами непреодолимой силы. Машины отправились на просмотровый круг, но завершить его так и не смогли. Ни одна из них не взобралась на подъем, отчаянно буксуя на скользкой глине… Организаторы выпустили на трассу спецтехнику, но и работа бульдозера видимых улучшений не принесла. Вторая попытка преодолеть просмотровый круг также обернулась поражением.

Расписание заездов изменили. На трассу вышли грузовики ЗИЛ-130, предполагалось, что своими мощными колесами они раскатают грязь. Заезд получился интересным, но положительного результата с точки зрения состояния трассы не принес. «Газели», выехавшие следом, также не смогли порадовать болельщиков борьбой.

Победитель заезда на УАЗах Дмитрий Володин.

Результаты соревнований:

Зачетная группа Д2-Н (легковые, передний привод)

1. Станислав Евсенин (Рязань)

2. Илья Копытов (Рязань)

3. Кирилл Игумнов (Рязанская область)

Зачетная группа Super-1600 (легковые, передний привод)

1. Дмитрий Хохорев (Рязань)

2. Руслан Колганов (Рязань)

Зачетная группа Д2-классика (легковые, задний привод)

1. Павел Долгушин (Рязань)

2. Сергей Головастов (Рязань)

3. Александр Головастов (Рязань)

Зачетная группа Т1-2500 (УАЗ)

1. Дмитрий Володин (Кораблино)

2. Виктор Белокуров (Кораблино)

Зачетная группа Т4-1 («Газель»)

1. Денис Абрамов (Рязань)

2. Юрий Григорьев (Рязань)

3. Максим Селезнев (Рязань)

Зачетная группа Т4-2, Т4-3 (ГАЗ-53, ЗИЛ-130)

1. Дмитрий Козлов (Москва)

2. Владимир Обоев (Рязань)

3. Максим Кученев (Рязань)