Служба в рядах Советской Армии стала пропуском на рязанский нефтезавод

Приборист цеха контрольно-измерительных приборов Александр Пронин считает, что служба в армии привила ему качества, необходимые для успешной карьеры на рязанском нефтезаводе.

23 февраля в России отмечали праздник - День защитника Отечества. Первоначально это был праздник военных. В свое время большинство мужчин проходили срочную службу в Вооруженных силах, и этот день стал ассоциироваться со всей сильной половиной человечества.

Школа жизни, пройденная не заочно

Служба в Вооруженных силах для многих стала одним из краеугольных камней в мирной жизни. Ведь если молодой человек прошел армию, это говорило о том, что он, как минимум, физически и психически здоров. Таких с удовольствием принимали на работу на предприятия, особенно туда, где требуется дисциплина и ответственность. К таким предприятиям относится и рязанский нефтезавод.

Приборист цеха контрольно-измерительных приборов РНПК Александр Пронин работает на заводе уже четверть века. Но именно служба в армии стала одним из ключиков к успеху в будущей профессии.

- Я служил в рядах Советской армии в 1984-86 годах. Призвали меня в артиллерийские войска. После учебки направили служить за границу.

- Неужели в Афганистан?

- Нет. Совершенно в противоположную сторону - Группу советских войск в Германии (ГСВГ). В город Ордруф, у самой границы с ФРГ. Там нас учили отражать удар потенциального противника. Как говорится, находились на передовом рубеже обороны Советского Союза. А это значит - постоянные учения, полигоны, маневры.

- Значит, уже тогда побывали за границей, о чем обычные советские граждане могли только мечтать. И как вам социалистическая, но все-таки Германия?

- А мы ее почти и не видели. В увольнение за территорию части нас не отпускали, такой чести удостаивались только прапорщики и офицеры. Мы если и бывали за территорией части, то только в нарядах - патрулях. А в такой ситуации ты вынужден сосредотачиваться на несении службы и ни на что не отвлекаться.

- Получается, занятия, маневры, завтрак-обед-ужин и отбой? И ноль свободного времени?

- Нет, почему. Для досуга все было - но на территории военного городка.

- Чем вам еще запомнилась служба в ГСВГ?

- Мой дед во время Великой Отечественной дошел до Берлина, потом участвовал в форсировании Эльбы. Хотелось это повторить. Даже были назначены учения по форсированию этой реки. Но ударили морозы, и этот этап отменили. А дальше уже был дембель.

- А были какие-то отношения с вашими союзниками из Народной армии ГДР? Например, совместные учения или тому подобное?

- Нет, как таковых контактов непосредственно по службе не было. Но мы совместно участвовали в парадах в честь 9 Мая, получали к этому празднику от них подарки - различные сувениры.

- Что вообще дала вам служба в армии?

- Она приучила к дисциплине и ответственности за свои действия. Что важно в нашей жизни в любое время.

Из армии - сразу на завод

Стоит заметить, что в те годы служба в частях, расквартированных в Восточной Европе (ГДР, Чехословакия, Венгрия и в меньшей степени Польша), имела оттенок элитарности - чтобы туда попасть даже на срочную службу, нужно было пройти психологический и политический отбор, ведь советский солдат должен быть образцом своей страны. И попасть туда было непросто. К тому же срочники получали денежное довольствие в местной валюте, а значит, при случае могли побаловать себя чем-то таким, что было недоступно обычному советскому человеку.

Отгремели дембельские аккорды, вернулся Александр в родную Рязань. Как человека, имеющего за спиной армейский опыт, да еще в ГСВГ, его охотно взяли на работу на рязанский нефтезавод.

Теперь от него зависит безопасность производства - контроль работы измерительных приборов на технологических установках, их своевременное обслуживание и ремонт. За свою безупречную работу его не раз отмечали различными наградами - от почетных грамот до размещения на Доске почета предприятия. Армейский опыт ответственного отношения ко всему здесь пришелся весьма кстати.