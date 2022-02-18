РНПК открыла двери для студентов РГУ

Первокурсники химфака наглядно познакомились с работой нефтезавода.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») регулярно знакомит студентов рязанских учебных заведений с работой своего предприятия. Настал черед и основного вуза региона – РГУ им. С. А. Есенина. Естественно, выбор пал на студентов химического факультета, получающих образование по специальности «нефтехимия».

ВЗГЛЯД ИЗ ОКНА АВТОБУСА

14 февраля группа первокурсников приехала на рязанский нефтезавод. После короткого инструктажа по технике безопасности студентов посадили на автобус и повезли по территории предприятия, показывая, что где находится и какие функции выполняет та или иная технологическая установка.

- Поразила территория завода, - говорит студент первого курса химфака РГУ Андрей Лукьянов, - она огромна. Пешком ее не обойти - 800 гектаров. О работе завода нам рассказывал сотрудник завода, который раньше закончил наш факультет. Эта поездка чем-то напоминала автобусную экскурсию по городу, только вместо рассказов о зданиях и улицах говорили о предприятии.

Экскурсоводом выступил молодой рабочий - оператор технологической установки, который рассказал студентам о возможностях производства, о модернизации мощностей, о реализуемых корпоративных программах и социальной поддержке работников. Он поделился собственным опытом трудоустройства на завод, рассказал, как проходит рабочая смена, о возможностях для самореализации и ответил на вопросы студентов.

- Я сам закончил это же направление РГУ четыре года назад, - признался Артем Леонов, оператор установки низкотемпературной изомеризации АО «РНПК». - Как только узнал, что на завод приезжают мои сокурсники, напросился провести экскурсию по заводу. Очень хочу донести до студентов, что работа на нефтезаводе – это серьезное дело, здесь стабильно, надежно и есть много возможностей для развития. От активности каждого зависит продвижение по карьерной лестнице и размер заработной платы - это то, чем чаще всего интересуются студенты. Я не пожалел, что пришел сюда работать.

СПЕЦИАЛИСТОВ НА ЗАВОДЕ ЖДУТ!

День открытых дверей - один из инструментов профориентационной работы Рязанской НПК. Ежегодно завод посещают школьники, студенты региональных ссузов и вузов. Завод также организует для студентов все виды практик - ознакомительную, производственную и преддипломную. Ежегодно на практики приходят 100 и более студентов со всей России, во время которых они посещают технологические установки, занимаются на учебном полигоне, просматривают учебные фильмы об основных операциях рабочих профессий, изучают основы нефтепереработки, получая всю необходимую информацию для написания выпускных квалификационных работ.

Для подготовки кадров предприятие реализует корпоративную систему непрерывного образования «Школа - вуз - предприятие». Первой ступенью системы является «Роснефть-класс», располагающийся в школе №43. Вторая ступень – обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете. РНПК сотрудничает и с другими вузами страны, ведет совместные проекты с Рязанским колледжем электроники, Железнодорожным техникумом, Касимовским нефтегазовым и Рязанским технологическим колледжами. Такой подход дает свои результаты. В 2021 году в коллектив Рязанской НПК влились около 50 молодых кадров. Вчерашние студенты вузов России и ссузов Рязани и Рязанской области сегодня работают операторами технологических установок, машинистами компрессорных установок, аппаратчиками-инженерами, лаборантами химического анализа, экономистами. Завод все делает для того, чтобы привлечь к себе профессиональные кадры из числа людей, болеющих душой за свою профессию, так сказать, пропитанных нефтяным духом еще со школьной скамьи.