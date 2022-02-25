Электронный глаз против автохама: новые камеры контроля на перекрестках Рязани не останавливают нарушителей?

На этом перекрестке теперь заезд за стоп-линию и поворот не из своего ряда - платный. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Уже давно в нашем городе за соблюдением ПДД стали следить видеокамеры. Сначала это были камеры контроля скорости. Но в городе не так много мест, где можно разогнаться выше разрешенных 60 км/час (даже с учетом нештрафуемого порога в 20 км/час) - в основном это участки на окружных дорогах. И вскоре стали появляться целые комплексы камер - на перекрестках…

От ворчания до привычки

Первые комплексы контроля проезда перекрестков появились в Рязани лет пять назад – на пересечении Первомайского проспекта и улицы Каширина, улиц Новой и Грибоедова, улиц Есенина и Спортивной. Камеры были настроены на фиксацию трех видов нарушений: проезд на запрещающий сигнал светофора, заезд за стоп-линию, движение не из своего ряда. Их появление вызвало тихое ворчание автомобилистов, но ничего - привыкли.

Следом установили камеры на перекрестке Московского шоссе и путепровода на поселок Приокский. До их введения в строй многие водители поворачивали налево, в сторону центра, из третьего ряда (счет идет от осевой), создавая тем самым аварийные ситуации - ведь второй ряд был предназначен для проезда налево и прямо. Когда зашел разговор об их установке, часть автомобилистов (видимо из тех, кто вечно спешит, поэтому игнорирует требования некоторых знаков) предсказывало коллапс на путепроводе, мол, теперь мы будем стоять от 5-й базы. Пробки в час-пик сохранились, но стали… короче. По правилам-то ездить быстрее. Еще один комплекс появился позже на пересечении Первомайского проспекта и ул. Дзержинского. Потом наступило затишье. Но автохамов, норовящих проскочить на красный свет или повернуть не из своего ряда, меньше не стало - они проявляли свою «доблесть» на других перекрестках.

Перед наступлением 2022 года по Рязани прошел слух, что еще с десяток перекрестков хотят оснастить такими комплексами…

И да, уже с 30 декабря они заработали на девяти перекрестках:

- проезд Яблочкова - улица Циолковского;

- улица Интернациональная - улица Бирюзова;

- улица Новоселов - улица Советской Армии;

- улица Новая - улица Циолковского;

- Московское шоссе - улица Мервинская;

- Касимовское шоссе, дом №67 корпус 3;

- улица Горького - проезд Яблочкова;

- улица Зубковой - улица Тимуровцев;

- Касимовское шоссе - улица Советской Армии.

Штрафы потекли рекой, нарушений меньше не стало

Прошел месяц. Стало ясно, что многие автомобилисты знают о нововведениях и стараются придерживаться правил. Но торопыги, норовящие повернуть не из своего ряда, никуда не делись.

- В январе 2022 года на вышеуказанных перекрестках было зафиксировано более 10 тысяч нарушений правил дорожного движения, - сообщили «КП-Рязань» в ГИБДД.

Получается, что в среднем ежедневно на каждом из перекрестков совершается 37 нарушений. Стало ли меньше, говорить пока тяжело, ведь «письма счастья» со штрафами начинают приходить, в лучшем случае, недели через две. И осознать, что быстрый проезд через перекресток с нарушением ПДД неминуемо бьет по кошельку, довелось еще не всем торопыгам.

Может быть аварий стало меньше? Отнюдь. Мы сравнили показатели аварийности (ДТП с причинением ущерба) по восьми из девяти перекрестков в январе 21 и 22 годов. Пересечение Касимовского шоссе и ул. Советской Армии мы не учитывали - там была проведена реконструкция, и делать сравнение просто некорректно. Так вот аварийность на семи перекрестках можно сказать не поменялась - колебания были на одно-два ДТП как в меньшую, так и в большую сторону. Исключение - пересечение Московского шоссе и ул. Мервинской. Там аварийность снизилась в семь раз. Случайность? Возможно. Надо смотреть статистику в дальнейшем. Вполне вероятно, что с получением «писем счастья» количество нарушений пойдет вниз, а значит, и проезд станет безопаснее.

ВАЖНО!

Какие нарушения фиксируют камеры видеонаблюдения на перекрестках?

Проезд на запрещающий сигнал - 1000 рублей

Остановка за стоп-линией - 800 рублей

Повторный в течении года проезд на запрещающий сигнал - 5000 рублей

Нарушение рядности при проезде перекрестка - от 500 до 1500 рублей

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