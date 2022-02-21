Зима в спецназе: интеграция ума, смекалки, силы

В сборах участвовал 41 человек. Фото: Наталья ФИЛИНА.

Пять лет назад МИРЭА – Российский технологический университет совместно с Минобороны России приступили к реализации двух военно-патриотических проектов: «Зима в спецназе» и «Лето в спецназе». Для получения основных военных навыков недостаточно только проявленного интереса. В проект стремятся попасть лучшие из лучших студентов МИРЭА: отличники учебы и активные участники в общественной жизни ВУЗа. В этом году к ним присоединились студенты Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина. Всего в сборах участвовал 41 человек, в числе которых – четыре девушки.

ЖИЗНЬ КАК В КИНО

Кардинально сменить образ жизни на две недели ребята согласились по собственным убеждениям. Жизнь в казарме, ранние подъемы, физическая нагрузка и строжайшая дисциплина – на равных условиях вне зависимости от пола и физподготовки. Мотивация у каждого разная: кто-то стремится поступить в Военный учебный центр института, поэтому должен набрать дополнительные баллы на сборах, кто-то желает получить новые навыки, условно попробовать себя в военной специальности.

Участники «Зимы в спецназе» прибыли на полигон учебного центра Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова (РВВДКУ) 3 февраля. За почти полмесяца они освоили короткий, но интенсивный курс военной подготовки по основным направлениям. Научились стрелять из автоматов, пулеметов и снайперских винтовок. А это значит не только нажимать на курок, но заряжать и разряжать оружие, носить его и пользоваться в соответствие со всеми правилами безопасности. 15 февраля, в заключительный день пребывания на полигоне, устроили показательные выступления: продемонстрировали элементы рукопашного боя, взаимодействие с техникой, стоящей на вооружении ВДВ.

Апогеем учебного курса стала имитация засады разведывательно-диверсионной группы на колонну военной техники условного противника. Перед гостями предстали картины, которые могут вызвать зависть не только в среде юношей, но и вполне взрослых мужчин. Как в лучших фильмах о войне, движется колонна из БТР-82А и БМД-2. Вдруг раздаются выстрелы и взрывы, и из ближайшей посадки на технику выбегают автоматчики. Дым, стрельба, крики, мелькающие маскировочные костюмы. «Борьба» завершается победой: противник обезврежен, основная цель – ноутбук с секретной информацией – получен.

Учебный курс завершился имитацией засады разведывательно-диверсионной группы на колонну военной техники условного противника.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЗНАНИЯ

Ребята с достоинством преодолели все испытания в эти февральские морозные дни. Окрепшие и вдохновленные, они поделились своим воинским опытом. Рассказали, как однажды курирующие их курсанты-десантники организовали им ночной подъем по учебной тревоге.

– Мне кажется, теперь если я даже шепотом услышу «Рота, подъем», тут же встану, выполняя команду, - делится студент 3 курса МИРЭА Максим Бочарников. – Все происходящее было динамично, слаженно. Считаю, что мы все справились с поставленными задачами. Я бы еще раз приехал, чтобы испытать то, что испытывают солдаты повседневно. Да, это сложно. Но, если через это прошел, можешь гордиться собой. Все навыки, полученные здесь, определенно, могут пригодиться.

Максим признается, что сложно было переключиться на подъем в шесть утра и усиленные физические нагрузки. Но полученный опыт настолько поменял сознание, что парень планирует попасть на проект «Лето в спецназе», а по возвращении домой внести в ежедневный график утренние пробежки.

Неробкого десятка оказались и девушки, попавшие на эти сборы «Зимы в спецназе». Наравне со всеми они не только постигали азы военной подготовки, но даже принимали участие в рейде на выживаемость. В этот раз он длился с двух часов ночи до восьми вечера. После подъема по тревоге студенты совершили марш-бросок в район условных боевых действий. Там они провели занятия по профилактике обморожений, отработали действия при засаде, порядок оказания первой медпомощи и эвакуацию раненных. Не забыли и об организации быта в походных условиях.

Марина Свободина тоже участвовала в рейде на выживание. Для нее это уже вторые военные сборы. В прошлый раз она даже была командиром отделения. Дома ждет ее младшая сестра Юля, которая тоже хотела бы участвовать в сборах. Но девушка учится в другом ВУЗе и надеется, что ее учебное заведение тоже присоединится к проекту. Руководство МИРЭА – только «за».

- Военно-патриотические сборы, подобные «Зиме в спецназе», должны стать обязательным элементом в обучении и подготовке курсантов военных учебных центров при высших учебных заведениях, - считает ректор МИРЭА – Российского технологического университета Станислав Кудж. – Наш проект «Зима в спецназе» уже не первый год проходит и находит положительный отклик среди студентов. Ребята получают новые компетенции и навыки, которые смогут применить для защиты интересов нашей страны. Положительный опыт реализации проекта показывает, что формат мероприятия может применяться всеми высшими и средними учебными заведениями страны. Проект «Зима в спецназе» способен служить универсальной программой для формирования национальной идеи России, мотивирования молодых людей и их подготовки к предстоящей военной службе и службе в государственных органах Российской Федерации.

Участники «Зимы в спецназе» освоили курс военной подготовки по основным направлениям.

Как отметили организаторы сборов, необходимость их проведения выявила проблема. Дело в том, что военно-патриотическим воспитанием молодежи после окончания ими школы практически не занимаются. Ребята в возрасте 16-18 лет лишены необходимых знаний и умений, которые требуются при мобилизации военнообязанных. Выходит, что юноши поступают в армию неподготовленными, в то же время их сверстники - студенты гражданских ВУЗов получают только профессиональное образование, не имея знаний и умений в военной подготовке. Мероприятия же, подобные «Зиме в спецназе», направлены, в первую очередь на патриотическую мотивацию молодых людей.

Подготовка ребят на материально-технической базе рязанского училища ВДВ подарила еще больше возможностей для достижения намеченных целей. Организаторы МИРЭА выразили руководству училища благодарность и надежду на дальнейшее сотрудничество. Да и сами студенты, которые уже бывали на сборах на других базах, отметили, что в эту зиму им посчастливилось примерить на себя будничную жизнь российского военного в полной мере.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов:

- «Зима в спецназе» - совместный проект, разработанный Военным учебным центром МИРЭА – Российского технологического университета и реализованный благодаря специалистам Минобороны России. Он является примером успешной интеграции многолетнего опыта наших Вооруженных Сил и интеллектуального потенциала учащихся. Совместная работа позволила сформировать уникальную площадку дополнительной военно-специальной подготовки молодого поколения в целях укрепления оборонного потенциала государства.

Уверен в том, что приобретенный в ходе данных военно-патриотических сборов жизненный опыт позволит будущим выпускникам достойно реализовать себя не только в работе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, но и занять достойное место в рядах офицерского корпуса Российской Федерации, посвятив жизнь служению на благо Отечества.