Сидите дома - с вами свяжутся: как получить в Рязани больничный, если у вас COVID или ОРВИ

Из-за взрывного роста числа обращений в поликлиники многим рязанцам приходится лечиться самостоятельно. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С 7 февраля в России и в Рязанской области вступили в силу новые правила оформления больничных листов. Главное новшество в том, что при легком течении ОРВИ и COVID-19 пациенты до 15 марта могут открыть и закрыть лист временной нетрудоспособности по телефону, без посещения поликлиники и без теста на коронавирус.

Отметим, что алгоритм касается только бессимптомных пациентов и контактных лиц, а также заболевших в легкой и средней форме, при которой не требуется круглосуточное наблюдение в стационаре. Делается это, для того чтобы разгрузить амбулаторное звено системы здравоохранения из-за взрывного роста заражений коронавирусной инфекцией.

Поток сократился в два раза

Уже через несколько дней после вступления в силу новых правил в поликлинике ОКБ поток пациентов сократился вдвое. И если раньше каждый из пациентов должен был лично посетить врача, чтобы получить законное освобождение от работы по болезни, то теперь это можно сделать дистанционно. Для того чтобы открыть больничный из дома, пациенты звонят роботу по номеру 122, в виртуальном меню выбирают пункт 3 и отвечают на вопросы голосового помощника. Так формируется заявка.

- Дистанционный больничный - это серьезная работа наших специалистов. Каждый случай мы рассматриваем индивидуально. После того как пациент заявил о заболевании, с ним связывается врач и собирает анамнез. И только после этого принимается решение - нужно ли пациенту приходить на прием. Если симптомы вызывают опасения у терапевта, или пациент относится к группе риска, встреча с врачом все равно потребуется, - рассказал заместитель главного врача по поликлинической работе ОКБ Сергей Чирков.

Дополнительные номера для дозвона

Однако вместе с уменьшением количества пациентов в поликлиниках выросла нагрузка на колл-центр. Ежедневно специалисты ОКБ открывают около 100 дистанционных листов нетрудоспособности. Возможность оформить больничный без посещения врача оказалась очень востребованной, поэтому в медучреждения привлекают волонтеров для приема звонков.

Так, в поликлинике городской больницы №10 для усиления пропускной способности кол-центра используется телефонная связь, которая работает через интернет. И если раньше вызовы принимал единственный оператор, теперь одновременно работают три человека. Это опытный штатный сотрудник и двое волонтеров - студенты Рязанского медколледжа.

- Мы изменили алгоритм работы, чтобы у людей не возникало проблем с получением первичной медпомощи. В условиях пандемии, когда на счету каждые рабочие руки, каждая минута, для нас очень важно быть на постоянной связи с пациентами. Были моменты, когда человек долго не мог дозвониться. Теперь, с использованием IP-телефонии, ситуация изменится, - отмечает заместитель главного врача городской больницы №10 Олег Митряев.

Дополнительно в каждую медицинскую организацию первичного звена закуплены 80 IP-телефонов с гарнитурами, определены ответственные за функционирование данной аппаратуры. Также в регистратурах выделены отдельные администраторы с дополнительными номерами телефонов для снижения нагрузки и снижения количества обращений по вопросам невозможности дозвониться.

Пришлось идти в поликлинику самой

Но как часто бывает, слова чиновников о том, как все должно работать, расходятся с реальностью, с которой сталкиваются пациенты. Многие рязанцы жалуются, что после оставленной заявки на открытие больничного по телефону 122 никто не перезванивает из поликлиники по несколько дней. Приходится оставлять повторную заявку или звонить в поликлинику и ждать ответа в телефонной очереди по 40 минут. Или еще неприятнее - идти в поликлинику и выяснять все на месте.

Только после вмешательства в ситуацию руководства лечебного учреждения женщине задним числом оформили посещение врача, а затем открыли и закрыли больничный лист на нужные даты. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Я открывала больничный еще до 6 февраля, - рассказала «КП-Рязань» Анастасия. - Заболела 30 января, врача по телефону вызвать так и не удалось - никто не пришел, несмотря на то, что заявка была передана в поликлинику. Лишь 2 февраля приехал врач, который провел осмотр и сообщил, что передаст данные в поликлинику для открытия больничного и что надо ждать звонка. Никто не позвонил. И 7 февраля я снова позвонила в 122, чтобы дистанционно закрыть больничный.

В течение всего дня Анастасия пыталась дозвониться до медиков, но сделать ей это так и не удалось, поэтому 8 февраля женщина ногами пошла в поликлинику, к которой приписана:

- Очередь в регистратуру проходит быстро. Мне сообщают, что они не знают, что с больничным, открыт он или уже закрыт, а мой терапевт принимает только с 14 часов, но я могу подойти и к другому в порядке живой очереди.

В итоге, простояв в очереди около пяти часов, Анастасия выяснила, что больничный ей не то что не закрыли, но даже и не открывали. И только после вмешательства в ситуацию руководства лечебного учреждения женщине задним числом оформили посещение врача, а затем открыли и закрыли больничный лист на нужные даты.

Как лечиться на дому?

Минздрав России выпустил памятку для пациентов с бессимптомным или легким течением COVID-19 и ОРВИ (с полной версией документа можно ознакомиться на сайте ведомства или регионального минздрава - Ред.) Согласно рекомендациям, пациенты, не попадающие в группы риска и не имеющие хронических заболеваний, должны оставаться дома:

- При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в единую службу «122» или в колл-центр вашеи поликлиники. Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены;

- Если вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируи тесь в отдельнои комнате, избегаи те тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы;

- Проветриваи те помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа);

- Соблюдаи те питьевои режим (не менее 2 литров в сутки при повышеннои температуре тела);

- Измеряи те температуру тела не реже 3 раз в сутки;

- При возможности измеряи те уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения - не ниже 95-96%);

- Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спреи в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным - только по назначению врача;

- При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морскои воды;

- При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача;

- При повышении температуры до 38 градусов и выше можно принять жаропонижающее;

- Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению.

Вместо послесловия

Пообщавшись с рязанцами, столкнувшимися с необходимостью дистанционно оформить больничный, можно сделать вывод, что система работает, мягко сказать, с перебоями. Возможность открывать и закрывать больничные при ОРВИ и легком коронавирусе должна была разгрузить медиков, но пока идея до конца не сработала - для этого просто нет достаточного количества специалистов. И как у нас часто бывает, только после анонсирования и запуска системы «дистанционных больничных», когда стало понятно, что система не справляется, в поликлиниках начали «добавлять» сотрудников, которые должны по телефону связываться с пациентами.

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