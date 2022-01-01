В Рязанской области при запуске фейерверка погиб полицейский

Пострадавший скончался от травм на месте ЧП. Фото: архив "КП".

Ночью 1 января в селе Федоровское Захаровского района произошла трагедия. При запуске фейерверка погиб 37-летний полицейский, приехавший в Рязанскую область из другого региона. Об этом «КП-Рязань» сообщили в оперативных службах.

По словам очевидцев, которых цитирует издание YA62, мужчине буквально оторвало голову. Люди рассказали, что заряд пиротехники попал несчастному в нижнюю челюсть.

В оперативных службах же уточнили, что пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда медиков.

В пресс-службе регионального СК отметили, что по факту смерти мужчины 1984 года рождения проводится доследственная проверка:

«Произведен осмотр места происшествия, изъята пиротехника и документы для установления всех обстоятельств произошедшего».

По информации местных жителей, погибший был полковником полиции, приехавшим в Федоровское к друзьям специально для празднования Нового года. Трагедия же произошла примерно через 10-15 минут после боя курантов.