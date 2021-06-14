Запахло дефицитом. Почему в рязанских магазинах резко подорожали морковь и свекла

Цены на морковь и свеклу резко взлетели в начале июня.

В конце весны и начале лета овощи прошлогоднего урожая (капуста, картофель, лук, морковь и свекла) традиционно дорожают. И надеяться, что их цена будет как в сентябре-октябре, наивно, хотя бывало всякое. Но то, что случилось на прошедшей неделе, вызвало шок у многих покупателей. С прилавков магазинов в один момент исчезли морковь и свекла, а когда они появились в продаже (и то не везде), ценник был просто запредельный…

Назад в 80-е?

Кто-то мог представить еще год назад, что в поисках традиционных для России овощей нам придется посетить не один магазин? Думаем, вряд ли. Товарный дефицит, в том числе и продуктов первой необходимости, столь характерный для последних лет существования СССР, казалось бы, ушел в прошлое навсегда. Ан нет.

– Цены на морковь и свеклу резко взлетели в первую неделю июня, – говорит Александр, сотрудник одного из несетевых магазинов шаговой доступности, – например, оптовая цена на прошлогоднюю морковь на 5-й базе поднялась до 70 рублей. Чтобы не пугать покупателей такими ценами, мы отказались от закупки этих овощей.

В выходные мы пробежались по магазинам. В «Пятерочке» и «Магните» свеклы не было, морковь была только мытая, импортная, по 60-80 рублей за кг. В «Барсе» морковка крупная, крепкая, прошлогодняя стоила больше сотни. Королеву борща и винегрета удалось обнаружить в «Ашане», но цена… 130 рублей! Причем свекла была жухлая и мелкая – самые крупные экземпляры были не больше куриного яйца. Овощи такого калибра испокон веков отправляли не на продажу людям, а на корм скоту. В то же время в этом магазине была самая дешевая морковь, но качество ее было еще хуже свекольного...

В общем, от прилавков отчетливо запахло дефицитом.

С прилавков магазинов в один момент исчезли морковь и свекла, а когда они появились в продаже (и то не везде), ценник был просто запредельный.

Когда погода ни при чем

– Но почему так резко возросли цены именно на эти два овоща? Ведь картошка и лук тоже подорожали, но не так сильно, в пределах сезонного фактора, а цены на капусту вообще практически стабильны (в отличие от предыдущего года).

– У нас, в Рязанской области, нет специализированных овощеводческих хозяйств, – говорит доктор сельскохозяйственных наук Михаил Крючков, – все выращивает частник: для себя и немного на продажу на рынке. В магазины и на оптовые склады овощи поступают из других регионов.

– Может, повлияла погода, и урожай был низкий, что до следующей осени не хватило запасов?

– Дело в том, что урожайность овощей больше зависит от агротехнологии, своевременного внесения удобрений, но не от погоды, ибо большинство из них выращивается на полях с искусственным орошением. Вполне возможно, мало посадили, отдав предпочтение другим, более выгодным, по их мнению, культурам.

У такого роста цен могут быть два последствия. Первое – видя большой спрос на данный вид продуктов, сельхозпроизводители кинутся массово их выращивать, тем самым сбив цену осенью до уровня себестоимости, а то и ниже. Произойдет затоваривание рынка. Так называемые качели. Это мы наблюдали лет пять назад, когда после плохого урожая картофеля цены на него к весне взлетели в 4-5 раз по сравнению с осенними, и все принялись массово засаживать поля картошкой. Урожай был высокий. И цена поползла вниз. Произошло такое затоваривание, что в конце мая «второй хлеб» стоил меньше, чем в конце сентября.

Второе – цены скакнули уже в июне, когда все засеяно. И если кто-то не увеличил площади под посадку овощей заранее, нас через год может ждать повторение сценария.

Заговор сетей и оптовиков?

Самое интересное, что и морковь, и свекла на складах есть: на интернет-площадках полно предложений – морковь 6,5-15 рублей, свекла 7-25 рублей за килограмм. Но – крупным оптом. Проще говоря, фурами по 20 тонн. Много это или мало?

– Свекла – не картошка, спрос на нее меньше в разы, – говорит владелец продуктового магазина Игорь Назаров. – Вот вы ее часто покупаете? А картошку? Реально в сетевом магазине в день продается килограммов десять этих овощей. Ну моркови, может, и немного больше. А магазин – не овощебаза, и продукты без потери внешнего вида не могут лежать месяцами. Значит, эту фуру надо развезти по всем магазинам и довольно быстро. Кто этим будет заниматься?

Тех, кто работает с мелким оптом, тоже можно понять – взять фуру сейчас, когда через месяц начнут появляться первые овощи нового урожая, это большой риск отправить часть товара на помойку. Вот и получается, есть те, кто готов продать, есть те, кто готов купить, а среднего звена между ними нет. Но и крупные оптовики могут остаться без денег, но с прошлогодним урожаем, который скоро будет никому не нужен! В общем, надо договариваться, пока не поздно.

Некоторые предлагают директивно ограничить рост цен. Но к чему это приведет?

– Любая заморозка цен – это первый шаг к дефициту, – считает экономист Дмитрий Качановский, – когда деньги есть, а купить на них нечего. И такое решение делу не поможет.

Может ли помочь заграница? Нет, ибо у нас своих товаров полно, и импорт просто ляжет дорогим грузом на тех же овощебазах. А пока либо раскрываем кошельки шире, либо забываем на время о борщах, винегретах, селедке под шубой и прочих блюдах, куда входят свекла и морковь.

Винегрет и борщ на столах рязанцев станут роскошью?

СЧИТАЛКА «КП»

ВО СКОЛЬКО ОБОЙДЕТСЯ КАСТРЮЛЯ УКРАИНСКОГО БОРЩА?

Вообще, рецептов этого блюда на Украине существует много, от довольно простых до весьма сложных. Для подсчета мы взяли среднесложный вариант – киевский. И вот что у нас получилось:

Вода – 3 литра (2 л – на бульон, 1 л – на свекольный настой), 0,15 р.

Говядина на кости (грудинка) – 250 г., 100 р.

Баранина (ребра) – 250 г., 75 р.

Свиное сало – 50 г., 10 р.

Капуста – 500 г., 7 р.

Фасоль консервированная – 50 р.

Картофель – 400 г., 16 р.

Свекла – 1 кг (половина – в бульон, половина – в настой) – 130 р.

Помидоры – 300 г., 30 р.

Морковь – 200 г., 20 р.

Лук – 300 г., 12 р.

Яблоки – 200 г., 20 р.

Чеснок – 50 г., 15 р.

Петрушка (зелень) – 100 г., 50 р.

Соль, специи на 10 р.

Итого: 545 р. 15 к.

Заметьте, в итоговой стоимости цена свеклы занимает чуть меньше четверти от общей суммы.

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