Группа «Ария» о новом клипе «Битва»: Ребята из Рязани дали песне третью жизнь

Выход клипа приурочен к грядущим юбилейным концертам, которые пройдут 17 и 18 июня в «Крокус Сити Холле». ФОТО: предоставлено компанией Conceptosphere.

24 мая российская хэви-металл группа «Ария» представила поклонникам свой новый клип на песню «Битва» с альбома «Крещение огнем», новая версия которого (с приставкой «Перезагрузка») вышла 16 октября 2020 года. Как было указано в презентации видео, «идея создания клипа родилась в 2020 году у талантливых видеографов и больших поклонников «Арии» из Рязани, которые и предложили уже готовый сценарий группе».

Пожалуй, это чуть ли не единственный случай в истории коллектива, когда созданный фанатами клип становится официальным.

Что предшествовало созданию, как проходили съемки и что думают о полученном результате участники процесса, «Комсомолка» спросила у коллектива по производству видеоконтента Conceptosphere и музыкантов группы «Ария».

Новую деталь в сценическом гардеробе Владимира Холстинина поклонники обсуждали едва ли не больше, чем сам клип. ФОТО: предоставлено компанией Conceptosphere.

«Графики в клипе практически нет, большая часть – сделанные вручную макеты»

- Я слушаю «Арию» лет с пяти, сейчас мне уже тридцать пять, но на протяжении всего этого времени оставался верен полюбившемуся с детства жанру, - так начал свой рассказ продюсер клипа Евгений Лялин.

Но быть преданным поклонником для сотрудничества с группой мало. Фанаты довольно часто присылают арийцам» смонтированные из концертных нарезок любительские клипы с просьбой оценить их творчество. А вот профессионалов, у которых был бы опыт, свое оборудование и толковая идея, единицы.

Знакомством с «Арией» команда видеографов обязана Алексею Николаеву из компании InSimple.

- На этапе знакомства мы обсуждали видеоряд к юбилейному концерту, несколькими месяцами позднее речь зашла о полноценном видео на одну из песен к перезаписанному альбому «Крещение огнем. Перезагрузка». Встретившись с музыкантами, мы коллегиально решили, что будем снимать клип на песню Сергея Попова «Битва», потому что из обсужденных вариантов она видится нам наиболее «качающей», стадионной, сродни гимну, посвященному поклонникам группы, - рассказывает продюсер.

Сами «арийцы» выбору обратившихся к ним энтузиастов удивились. Вот как вспоминает начало переговоров бас-гитарист группы Виталий Дубинин:

- Когда начался разговор о том, что ребята хотят снять для нас клип, я им сказал: «Может, еще подумаете, все-таки «Битва» – не самая центровая песня альбома». Но потом в группе посовещались и решили: пусть делают, если у них есть уверенность, что получится. Сценарий был достаточно сложный, и мы сомневались, что это все можно воплотить в такой короткой песне, тем более что они планировали показывать еще и музыкантов. Мы предложили им снять только нас, чтобы был такой полуконцертный клип. Но они сказали, что все будет понятно и круто. Правки в сценарий в основном вносил Сергей, а я старался держать нейтралитет. Для съемок мы предложили им помещение, где сами снимали видео.

Поскольку текст песни имеет некий инопланетный характер, то и на роль главной героини нужна была девушка с нестандартной внешностью. Создать этот яркий образ ребятам помогла модель Анна Ионова.

По словам видеографов, часть с музыкантами снималась в Москве, в съемочном павильоне компании Video Land при поддержке команды Юрия Соколова, художественную же часть снимали в Рязани.

- Готовились мы порядка недели, подобрали необходимое съемочное оборудование, свет, учитывая характеристики площадки. В съемочном павильоне установили восьмиметровый экран, смоделировали в 3D все основные планы с музыкантами. Сцены с группой сняли силами нашей команды с одним перерывом за одну съемочную смену, - говорит Евгений. - Не обошлось, конечно, без помощи наших приятелей и дружественных компаний. Практически всех мы перечислили на своих страницах в сети. Изначально мы коллегиально решили, что в финальном монтаже будет больше планов с музыкантами, чем наших, скажем так, не самых богатых декораций. Кто-то в комментариях к видео написал, мол, крутая графика. На самом деле графики в этом клипе очень мало, в частности, вид из колодца на летящую комету. Все остальное - макеты, которые делались вручную из модельного пенопласта и строительных смесей. В этом заслуга нашего художника Даниила Корнилова. Можно сказать, что с ним мы вернулись к истокам кинопроизводства. С одной стороны, это была вынужденная мера, с другой - мы использовали классический прием, который вся наша команда считает более ценным, чем обилие графики.

- А откуда взялась защитная маска, в которой была главная героиня?

- Мы подобрали референсы и напечатали разработанную модель на 3D-принтере. Сейчас группа разыгрывает эту маску с автографами музыкантов среди подписчиков официального YouTube-канала группы «Ария».

Защитную маску, в которой в клипе была главная героиня, группа сейчас разыгрывает среди своих поклонников.

- После недолгих обсуждений мы связались с агентом Ариной Павликовой из Agent Production и договорились об участии Анны в нашем проекте. У нее очень подходящая, нетипичная внешность. Специально для нее мы сшили несколько вариантов костюмов. Аня очень органично выглядит в кадре.

Если сложить все съемочные дни, то получится, что на художественную часть ушло около недели, больше времени заняла подготовка к сменам.

Саму группу «Ария» снимали 25 января в течение одной рабочей смены.

- Непосредственно с музыкантами было достаточно легко работать, несмотря на то, что они старше нас практически вдвое. Знаете, говорят у музыкантов нет возраста.

Об отличном взаимопонимании и доверительности на площадке между музыкантами и съемочной группой говорит, например, появление шапки на гитаристе Холстинине. Новую деталь в сценическом гардеробе Владимира Петровича поклонники обсуждали едва ли не больше, чем сам клип.

- Я унесу тайну появления этого артефакта в могилу, - улыбается продюсер. - Скажу только, что шапку Владимиру Петровичу мы подарили на память.

Сам Владимир не может без смеха рассказывать об этом эпизоде съемок. Подаренная шапка по-прежнему у него дома, и он даже обещает иногда надевать ее на концертах.

«Мы изначально планировали, что этот клип будет официальным»

Сотрудничество с «Арией» команда Conceptosphere считает одновременно и положительным опытом, и большим испытанием.

- Работа над клипом «Битва» стала для нас битвой с обстоятельствами, - признается продюсер проекта. - Не все из того, что было задумано, удалось реализовалось в силу разного рода обстоятельств. По бюджету мы, мягко говоря, не проходили, и соответственно возможности у нас были ограничены. Планировалось, что видео выйдет раньше, но во время подготовки несколько ключевых участников процесса в силу неблагоприятной эпидемиологической ситуации выбыли из съемочного процесса. Нам пришлось отложить ранее запланированные смены. Но в итоге мы собрались и выстояли.

Музыканты во время съемок отрывались по полной. ФОТО: Александр ДУБИНИН

По словам «арийцев», изначально планировалось, что клип появится в феврале, к релизу «Перезагрузки», затем сроки сдвинулись к весенним онлайн-концертам «Крещение огнем. Перезагрузка» и «Армагеддон. Перезагрузка», и снова не успели.

- Давить на них и торопить мы не хотели, ведь бюджет у клипа фактически отсутствовал, и они все делали на энтузиазме, - объясняет позицию группы Виталий Дубинин. - В итоге смогли приурочить к грядущим юбилейным концертам, которые пройдут 17 и 18 июня в «Крокус Сити Холле».

- В представлении клипа в соцсетях написано, что вы даете ему статус официального. Получается, что в начале сотрудничества таких планов не было?

- Мы, собственно, так и планировали, что этот клип будет официальным. Если мы дали согласие на съемки, значит, изначально понимали это. Не могла же группа сказать так: если у вас получится, мы признаем клип официальным, а если нет, то всем до свидания, мы вас не знаем, вы нас не знаете. Это же непорядочно. В соцсетях эта мысль просто некорректно сформулирована.

- У вас есть удовлетворение от полученного продукта?

- Лично я очень доволен, мне понравилось. Я, честно говоря, не могу сказать, что на 100% понимаю сюжет, но для клипа этого и не нужно. Главное, чтобы было что-то притягивающее внимание зрителя. В клипе «Битва» такого эффекта достичь удалось – здесь и группа достаточно выигрышно смотрится, и эффектно сделаны кадры с параллельной историей.

Сергей Попов: «Мне нравится, что в клипе нет прямого сюжета, и у зрителя остается несколько вариантов толкования». ФОТО: предоставлено компанией Conceptosphere.

«Получилось достаточно сумбурно, но мне нравится»

Авторство музыки «Битвы» принадлежит гитаристу группы Сергею Попову. К его мнению авторы идеи относились наиболее трепетно, и в согласовании сценария клипа решающее слово было за ним.

- Мы были очень удивлены, когда ребята сказали, что хотят снять «Битву», и у них уже есть свое видение и концепция. Из нескольких вариантов сценария мы остановились на одном, обсудили общие идеи и дали команде карт-бланш. Группа потратила один день на студийную съемку, а остальное они делали сами. Не скажу, что изначальная концепция была выдержана от и до, как мне кажется. В итоге получилось достаточно сумбурно, но мне нравится, что нет какого-то прямого сюжета, иллюстрации текста, и у зрителя остается несколько вариантов толкования. Там есть и инопланетная тема, и отсылка к ковидным делам.

- Ну а что, актуально…

- С одной стороны, да, а с другой, не совсем на злобу дня, получилось расширенное, неочевидное толкование.

- А вы для себя ее как позиционировали?

- Это была такая фантазия Маргариты Пушкиной, как раз тот вариант, когда я в создании текста не участвовал. В каком виде она его предложила, так мы и оставили. Вообще у этой песни получилась уникальная судьба. На мой взгляд, она имеет уже три жизни. Первую жизнь она получила при первичной записи альбома. И, надо сказать, что тогда она не очень удалась по звуку. А в «Перезагрузке» Максим Самосват, я считаю, вдохнул в нее новую жизнь, с правильным миксом и правильными звуками. Помню, в соцсетях многие писали, что, мол, в песне новая гитарная аранжировка, а на самом деле она сыграна практически нота в ноту, как на первом альбоме. Просто другие звуки и по-другому смикшировано, и все побочные партии слышно, чего нет на первом варианте. В «Перезагрузке» на песню обратили внимание, и мне самому она понравилась, в отличие от первого релиза. А третью жизнь в «Битву» уже вдохнули ребята, которые снимали клип. Они ее услышали по-своему и проиллюстрировали своими ассоциациями.

- Группа и вы лично как автор песни вносили какие-то коррективы в сценарий?

- Прописанного жесткого тайминга, что в эту секунду произойдет это, в следующую – то, в сценарии не было. Только общие представления и описание первые кадров. В сюжетную линию мы не вмешивались. У нас были только мелкие комментарии по съемке группы, где лучше сделать крупные планы, как лучше показать соло. Периодически нам присылали промежуточные скрины видео, но они в большей степени говорили он о том, что работа ведется. А целостную историю мы увидели уже в готовом продукте.

Изначально было решено, что в финальном монтаже будет больше планов с музыкантами, чем декораций. ФОТО: предоставлено компанией Conceptosphere.

- Какое у вас осталось впечатление от работы с командой?

- Нам понравилось с ними работать. Считается, что поколения Y и Z достаточно инертные и сидят в основном в компьютерах и гаджетах и было приятно встретить молодых людей с интересными идеями и творческим подходом к работе. К тому же отличных профессионалов.

- В связи с третьим возрождением «Битвы» логично будет спросить, начнет ли эта песня звучать в ваших новых турах.

- В нашем нынешнем туре, который мы катаем, ее нет. Но у нас на одном из ближайших концертов в «Крокусе» - там будет две разные программы - мы ее сыграем. А когда начнем составлять новую программу, обсудим такую вероятность. Пока решение еще не принимали, но как минимум задуматься об этом логично.

По словам музыкантов, не исключено, что «Битва» войдет в программу будущего тура коллектива. ФОТО: Александр ДУБИНИН.

«Каждый клип – это зарубки в истории группы»

- Сергей, а сколько клипов снято именно на ваши песни?

- Если говорить об официальных, то это первый. Существует любительский клип на «Ангелов неба». Авторы сделали нарезку из одного польского мультика, похожего по сюжету. На мой взгляд, получилось очень удачно, и мы даже использовали его в нашем концертном видеоряде.

- А какие клипы металлических групп вам самому нравятся?

- Первое, что приходит в голову - 87 год, Дэвид Ковердейл, клип Is this love, очень красивая музыка и красивый клип с романтическим образом главное героини. Еще мне очень понравился клип New Millennium Cyanide Christ группы Meshuggah. Он снят очень просто, на одну камеру, и музыканты в нем едут в автобусе и имитируют игру на воображаемых гитарах и барабанах. Смотрится это очень прикольно и очень убедительно. Вспоминаются также яркие, живые клипы у таких групп, как AC DC и Anthrax.

- Сегодня клипов снимается все меньше. Нужны ли они вообще современной аудитории?

- Честно говоря, что касается нашего стиля, то я не уверен, что это архиважно и тем более, что затраты на их съемку окупаются. Но с другой стороны, никто не знает, какой резонанс вызовет та или иная работа, сколько новых слушателей привлекут музыканты. Думаю, хотя бы на одну песню с альбома нужно снимать клип. Это же часть деятельности группы, какие-то зарубки в истории, как и выпущенные альбомы. И самое важное тут, чтобы продукт нравился самим музыкантам, чтобы им не было за него стыдно. А дальше эта ситуация тебе уже не принадлежит. Как сказал Марк Аврелий, «Делай, что должен, и свершится, чему суждено».

Сцены с группой видеографы сняли с одним перерывом за одну съемочную смену. ФОТО: предоставлено компанией Conceptosphere.

ПОДРОБНОСТИ

Участников съемочного процесса было очень много, но костяк команды создателей клипа «Битва» составляют:

Продюсер - Евгений Лялин

Режиссер - Константин Литвин

Оператор-постановщик - Светослав Сворнев

Оператор - Александр Тумин

Художник-постановщик - Даниил Корнилов

Художник по гриму и костюмам - Маргарита Лялина