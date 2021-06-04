К лету готовы: в Рязани и области емкость сети 4G МегаФона выросла до 2 раз

Фото: Shutterstock

Благодаря проведенным работам емкость сети выросла до 2 раз, а скорость передачи данных — до 50%.

Основное внимание при подготовке инфраструктуры в Рязани и области к летнему сезону инженеры уделили популярным загородным направлениям. Специалисты модернизировали оборудование в городах Рязань, Рыбное, Шацк, Новомичуринск и еще 5 населенных пунктах. Таким образом сегодня абоненты МегаФона могут пользоваться 4G-интернетом на скорости до 300 Мбит/с не только в городе, но на дачах, базах отдыха и в коттеджах, расположенных вблизи районных центров.

«Ежегодно во время летнего сезона интернет-трафик вырастает в среднем до 50%, что приводит к повышенной нагрузке на сеть. Чтобы абоненты МегаФона в часы пик могли общаться и обмениваться тяжелыми файлами без задержек и обрывов, мы увеличили пропускную способность оборудования», — отметил Сергей Медведев, директор Рязанского отделения МегаФона.

Проведенные работы по строительству и модернизации инфраструктуры в больших и малых населенных пунктах региона дали возможность большему количеству жителей и гостей на комфортной скорости пользоваться цифровыми и онлайн-сервисами в сети МегаФона. Среди них — технология передачи голоса VoLTE, которая доступна везде, где есть покрытие 4G. Сервис не влияет на стоимость услуг, не расходует интернет-трафик из пакета и дает возможность одновременно звонить и, например, скачивать, фильм. Качество звука при таком соединении значительно выше, а голосовой поток доставляется в разы быстрее, без задержек и прерывания вызова.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 млн клиентов.