Бизнес по-скопински: фермерство, производство, пассажирские перевозки

Скопинцы отдают предпочтение продукции местных производителей.

В наши дни сложно найти человека, который хоть раз в жизни не задумывался открыть собственное дело. Многие идут на риск, погружаются в бизнес, и, благодаря твердой хватке и грамотному подходу, остаются на плаву. Отважные предприниматели вносят неоценимый вклад в развитие экономики нашей страны, и 26 мая мы по традиции отмечаем их профессиональный праздник.

Скопинские хлеб и колбаски

В День российского предпринимательства в Скопинском районе слова благодарности звучат в адрес бизнес-сообщества, способствующего развитию экономики. Малый и средний бизнес в районе присутствует практически во всех видах экономической деятельности, а если быть точнее, то включает более 600 субъектов. Изюминкой сельского бизнеса, пожалуй, можно назвать крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ), и в районе их насчитывается 18. У каждого из них уникальная история создания, свои заботы и особенности, но всех объединяет одно - они производят натуральную пищу, а потому жизненно необходимы всем нам. Например, скопинцы давно распробовали мясо и колбасу от «Ржавских». Владелец этого КФХ Николай Ржавский, уроженец Херсонской области, осуществил свою мечту в селе Пупки - открыл ферму и мясоперерабатывающее производство.

Хлеб насущный дают скопинцам 24 предприятия общепита, 138 торговых объектов. В удаленные от райцентра 43 населенных пункта выезжают 17 автолавок. В районе также организована доставка продуктов на дом по заявкам пожилых людей. Сельских магазинчиков в районе достаточно, и местные жители всегда уверены, что без провизии не останутся. Так, в 2013 году в селе Горлово открылся магазин «Вкусняшка». Несмотря на конкуренцию и небольшое количество местных жителей, торговая точка нашла своих покупателей. А все благодаря грамотному бизнес-подходу с современным оборудованием, богатым выбором свежей продукции и приветливым продавцам.

- Сначала даже было страшно. Справлюсь ли я и мой коллектив? Но, как говорится, не боги горшки обжигают. Уже седьмой год работаем. Нареканий никаких нет, одни благодарности, - говорит директор магазина Мария Яшина.

С 1996 года в Скопинском районе печет хлеб ООО «Альфа». Сейчас предприятие производит более 100 видов хлебобулочной продукции: хлеб «Дарницкий», «Карельский», «Бородинский», батон «Нарезной», торты и пирожные… Благодаря этой компании на столах скопинцев появляется свежая и ароматная выпечка. Генеральный директор предприятия Максим Люлюкин отмечает, что сохранил на предприятии традиционные технологии хлебопечения по ГОСТу, а также использует только натуральные продукты, а не их заменители, отдавая предпочтение отечественным производителям.

- За последнее время с помощью программ поддержки предпринимателей мы закупили новые автомобили для поставки хлеба, заменили тестомесильные машины, печи, ряд других производственных единиц, что позволило нам значительно улучшить качество продукции, - говорит Максим Александрович.

От маршруток до вентиляции

Успешный пример построения бизнеса на селе показала компания «Рэдвент», которая занимается производством вентиляционных решеток. Молодой предприниматель Махач Сайгитов открыл производство в поселке Желтухинский в 2014 году. Уроженец Дагестана перебрался на Рязанщину с родителями еще в советское время. Он окончил Зареченскую школу, затем институт, и уехал в Москву, где досконально освоил технологию производства вентиляционных решеток. Вернувшись в Скопин, открыл свое дело и завоевал доверие потребителей со всей России.

- На сегодняшний день на предприятии работает два цеха, что обеспечивает рабочими местами более 30 человек. Все они трудятся над производством запасных частей и комплектующих к вентиляционным системам, - говорит Махач Сайгитов.

Генеральный директор не планирует останавливаться на достигнутом, он полон идей и готов расширять ассортимент, закупать новое оборудование и увеличивать рабочие места.

Важную роль в бизнес-сообществе района занимают пассажирские перевозки. Транспортным сообщением здесь занимаются 12 индивидуальных предпринимателей и одно предприятие по 29 межмуниципальным маршрутам. Предприниматели работают на благо скопинцев и меняют схемы движения маршрутов по многочисленным просьбам пассажиров. Для комфортных и безопасных перевозок бизнесмены обновили более 80% транспорта, поэтому местные жители не высказывают нареканий к работе общественного транспорта.

Одним словом, предприниматели - это главная движущая сила развития экономических взаимоотношений, они делают нашу жизнь более комфортной, и за это им огромная благодарность!