Почетный чекист Виктор Порядин представил рязанцам свою книгу

Виктор Порядин рассказал о событиях, ставших основой для книги.

24 мая в библиотеке имени Горького прошла презентация автобиографической повести генерала-майора ФСБ в отставке, почетного чекиста Виктора Порядина «Исповедь генерала контрразведки». В ее основу легли громкие криминальные дела, расследовавшиеся автором. Через них Виктор Алексеевич рассказывает о главных событиях своей жизни и о работе в системе государственной безопасности.

Во время презентации автор рассказал, что идея написать эту книгу у него появилась спонтанно:

- Я понял что историю своей жизни и работы можно вписать в события происходившие в стране и мире с 1970-х до 2000-х годов. И показать не только свою автобиографию, а больше рассказать о том чем я занимался за 36 лет работы в органах госбезопасности.

После завершения официальной части мероприятия Виктор Порядин ответил на вопросы корреспондента «КП-Рязань».

- Какими качествами должен обладать человек, чтобы достичь таких же профессиональных высот, как это удалось сделать вам?

- Во-первых, будущий сотрудник должен обладать определенными природными данными. Во-вторых, необходимо всю жизнь учиться, быть энергичным, любить окружающих, своих родителей, семью и конечно же страстно служить своему делу и Родине.

- В какой момент своей жизни вы поняли, что идете по верному пути?

- Это я понял с того момента, как мне предложили работать в органах. Я и до этого очень любил, и много знал о чекистской тематике, а когда мне предложили в 1972 году пойти работать в эту сферу, я был очень рад и счастлив. После этого я полностью себя отдавал своей любимой работе. Поэтому я считаю себя очень счастливым человеком, прожившим очень интересную жизнь. Как говорится, я с песней шел на работу, и с радостью возвращался домой.

- За то время пока вас здесь не было, Рязань сильно изменилась, как вы считаете пошло ли это городу на пользу?

- Изменения произошли, конечно, большие. Я не знаю внутреннюю кухню, для этого надо говорить с руководством и серьезно изучить вопрос. Но то, что касается градостроения, изменения облика города, строительства микрорайонов, дорожных развязок - все это видно даже невооруженным взглядом. Что же касается содержания, то на этот вопрос сходу не ответишь. Поэтому я не привык отвечать просто так, для этого необходимо хотя бы немного здесь пожить.

- Но все-таки, за те годы которые вы здесь прожили у вас наверняка появились любимые в Рязани места.

- Мне очень многое нравилось в этом городе, и мест любимых здесь очень много. В какой-то момент моей службы мне поручили работу, связанную с приемом дипломатов, приезжающих в Рязань. А так как я человек очень конкретный, я буквально исползал всю Рязань, и особенно маршруты, где ходили эти работники дипмиссий. Поэтому я город знаю очень хорошо. Но в целом, конечно, кремль... Кремль - есть кремль. Это прекрасные строения, прекрасный архитектурный ансамбль. А так мне нравятся места, связанные с Сергеем Есениным и нравится Пощуповский монастырь. Центр здесь очень приятный, но вот здание института МВД (ныне академия ФСИН - Ред.), которое здесь красуется тридцать лет, конечно, не вписывается в архитектурный облик города.

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