Для сасовцев этот год юбилейный

На уборку города его жители и местные власти всегда выходят вместе.

Село Сасово появилось на карте Рязанского наместничества в середине XVI века. На протяжении большого периода времени здесь развивались корабельное дело и торговля. Но только лишь до того момента, когда стараниями сасовских купцов в 1893 году было открыто товарное и пассажирское движение на участке Рязань – Сасово Московско – Казанской железной дороги.

Благодаря этому село все же чудесным образом 19 июня 1926 года превратилось в город, что и привело к его значительному экономическому росту.

Сейчас Сасово – третий город по количеству населения в Рязанской области.

Промышленность – основа жизни города

Когда-то, в двадцатые годы XX века, здесь работали канатный завод, типография, скотобойня, швейная артель и машинно-тракторная станция. В Сасове в то время проживало около 10 тысяч человек.

Сейчас население города составляет более 23 тысяч жителей. На его территории работают крупные предприятия: завод ОАО «Саста», чья станкостроительная продукция пользуется спросом не только на внутреннем рынкестраны, но и за границей; Сасовский литейный завод; АО «СТП-Завод станочных узлов»; ООО «Топливные технологии»; железнодорожные компании и т.д.

По мнению мэра Евгении Рубцовой, Сасово ждут грандиозные перемены. В перспективе город станет индустриальным, культурным и туристическим центром всей Рязанской области.

«Важно привести город в порядок»

С таким призывом обратилась ко всем жителям сасовский мэр Евгения Рубцова перед началом апрельского субботника после того, как в городе стартовал месячник по весеннему благоустройству и санитарной уборке города.

Месяц пролетел практически как одно мгновение, но, подводя итоги, нужно признать, что было сделано очень много: трудовые коллективы и неравнодушные жители города привели в порядок скверы, парки, а также дворы, территории торговых учреждений, школ, больниц и учреждений соцзащиты.

В субботниках принимали самое активное участие рядовые чиновники горадминистрации и руководители всех подразделений. Все вместе они очищали общественные пространства от мусора и прошлогодней листвы, красили бордюры и деревья, высаживали клумбы.

- Мои коллеги – мои верные друзья. Они с невероятным энтузиазмом берутся за любое дело, будь то разработка масштабного проекта или обычный субботник, - отметила Евгения Рубцова и добавила. - За это – огромная им благодарность!

Благоустройство для всех

Сасово с небольшим собственным бюджетом продолжает развиваться благодаря людям, которые в нем живут и трудятся. Задача, которую перед собой ставит местная власть, заключается вовсе не в том, чтобы ярко отпраздновать один день в году – 19 июня. Здесь все настроены на то, чтобы сделать Сасово еще более комфортным и благоустроенным.

Представители сасовских общественных организаций решили приступить к благоустройству городских кладбищ. В прошлом году по инициативе совета ветеранов в рамках региональной программы «Поддержка местных инициатив» был обустроен погост на улице Ново-Елатомской. А в юбилейном для Сасово 2021-м общественники взялись за наведение порядка на давно закрытом ушаковском кладбище.

Председатель общественной организации «Союз ветеранов боевых действий» Олег Цепилов отметил:

- Конечно, за могилами должны следить родственники. Но так как ушаковское кладбище давно закрыто, за многими захоронениями ухаживать просто некому. Здесь необходима ежегодная вырубка сухостойных и аварийных деревьев, опиловка веток и поросли.

Сасовское бизнес-сообщество высадило в недавно благоустроенном парке 40 лет ВЛКСМ 50 елей. Активно участвует в озеленении города ежегодно принимает местный предприниматель Александр Тихонов. Именно он два года назад, когда администрация города проводила опрос населения по поводу деревьев, которые сасовцы хотели бы видеть в парке, обратил внимание на наиболее желаемые горожанами хвойные виды.

Сотрудники Вагонного ремонтного депо во главе со своим руководителем Андреем Горуном уже высадили в сквере Железнодорожников десять сосенок.

Сасовский мэр Евгения Рубцова поставила перед своими сотрудниками задачу – высадить на территории города в честь его юбилея не менее 95 деревьев. Но теперь уже очевидно, что к концу года изначально обозначенное число будет намного меньше реальной цифры.

Город действительно сильно изменился в лучшую сторону за последние годы. Формирование комфортной городской среды здесь на лицо. И в этом заслуга каждого жителя, стремящегося сделать свою малую родину лучше.