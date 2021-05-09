«Чудом не пострадали люди». Сотни бездомных собак сбежали из приюта в Рязани

Неизвестные открыли все вольеры в приюте и распахнули главные ворота. Фото: Городская служба по контролю за безнадзорными животными

В Рязани сотни бездомных собак из местного муниципального питомника одновременно оказались на улице. По одним данным их было 300, по другим – 500.

В ночь на 9 мая, около 3:00, неизвестные проникли за ограду, открыли все вольеры и распахнули ворота, сорвав замок изнутри. Предварительно злодеи вывели из строя камеру видеонаблюдения.

«Это явно сделал человек, не боящийся собак и знающий нашу территорию! Чего хотели добиться эти люди, непонятно», - недоумевают сотрудники Городской службы по контролю за бездомными животными.

Приют находится в рязанской промзоне, на территории бывшего завода «Центролит». Собаки после освобождения высыпали на проходящую неподалеку окружную дорогу, большинство из них удалось оперативно отловить. Наутро в администрации Рязани сообщили, что не пойманы оставались только пять. Позже выяснилось, что две из них погибли: одну насмерть сбила машина, другую загрызли сородичи.

«Пострадали ни в чем не повинные животные, чудом не пострадали люди. Заявления в полицию написаны», - сказали работники приюта.

В полиции «КП-Рязань» сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Виновных ищут.