«Чудом не пострадали люди». Сотни бездомных собак сбежали из приюта в Рязани

Неизвестные открыли все вольеры в приюте и распахнули главные ворота. Фото: Городская служба по контролю за безнадзорными животными
В Рязани сотни бездомных собак из местного муниципального питомника одновременно оказались на улице. По одним данным их было 300, по другим – 500.
В ночь на 9 мая, около 3:00, неизвестные проникли за ограду, открыли все вольеры и распахнули ворота, сорвав замок изнутри. Предварительно злодеи вывели из строя камеру видеонаблюдения.
«Это явно сделал человек, не боящийся собак и знающий нашу территорию! Чего хотели добиться эти люди, непонятно», - недоумевают сотрудники Городской службы по контролю за бездомными животными.
Приют находится в рязанской промзоне, на территории бывшего завода «Центролит». Собаки после освобождения высыпали на проходящую неподалеку окружную дорогу, большинство из них удалось оперативно отловить. Наутро в администрации Рязани сообщили, что не пойманы оставались только пять. Позже выяснилось, что две из них погибли: одну насмерть сбила машина, другую загрызли сородичи.
«Пострадали ни в чем не повинные животные, чудом не пострадали люди. Заявления в полицию написаны», - сказали работники приюта.
В полиции «КП-Рязань» сообщили, что по факту случившегося проводится проверка. Виновных ищут.
Две собаки погибли. Одну из них загрызли сородичи. Фото: Городская служба по контролю за безнадзорными животными