Рязань 1945: следователь-танкист раскрыл нескольких фашистских диверсантов и группу «душевнобольных» симулянтов

Следователь УНКГБ по Рязанской области, лейтенант Иван Андреевич Сидоркин.

Наверное для большинства жителей Советской страны 9 мая 1945 года ознаменовало некий рубеж, после которого можно было не много свободнее вздохнуть, перевести дух…

Но для тех, кто отвечал за государственную безопасность внутри бескрайнего, как океан, Союза, с победой над Германией время расслабиться не настало. После окончания боев бывшие военнопленные, гражданское население, вывезенное на Запад, да и просто красноармейцы хлынули в родные рязанские места…

28 апреля 1945 года начальник управления НКГБ (народный комиссариат госбезопасности, он же НКВД) по Рязанской области Семыкин подписал поздравительный приказ.

«Товарищи чекисты! - говорится в документе. - В 1945 году советский народ встречает 1 Мая в условиях, когда идет грандиозное наступление армий антигитлеровской коалиции, рассчитанное на окончательный разгром гитлеровской Германии.

Поздравляю вас с праздником 1 Мая и желаю успеха в вашей дальнейшей работе по очищению нашей Родины от вражеской агентуры».

Особое внимание в этом поздравительном адресе заслуживают слова «желаю успеха в вашей дальнейшей работе». В НКГБ прекрасно понимали, что окончание войны на внешних рубежах означало необходимость увеличения усилий по борьбе с врагами на внутреннем фронте.

ЛИПОВЫЕ ПСИХИ

В отчетных документах ведомства за 1945 год указывается, что в материалах по розыску имеются конкретные списки изменников Родины, которые являются уроженцами Рязанской области или имеют родственников на территории нашего региона. В одном из таких перечней указаны фамилии 130 (!) человек. Их поиски велись, без преувеличения, круглосуточно. Отдельные усилия сотрудников наркомата были направлены на работу с подрастающим поколением. Далее дословно:

«Вражеские элементы стали расширять свое влияние на молодежь. Особая ставка ими сделана на детей репрессированных родителей».

Довольно любопытным итогом агентурной работы в 1945 году среди молодых людей стала ликвидация группы лиц, уклонявшихся от призыва на воинскую службу путем симуляции психических болезней в селе Дубровичи (ныне Рязанский район).

23 парня в разное время обратились в психиатрическую больницу и другие учреждения здравоохранения, имитируя душевные недуги. Такое повальное распространение «хвори» в одном селе вызвало подозрение. Вскоре чекистам удалось разоблачить заговорщиков.

Возглавлял группу «психов» некто по фамилии Аверин. На следствии он и большинство подельников признались, что, преследуя «враждебные советской власти цели», проводили в Дубровичах широкую вербовочную работу среди граждан призывного возраста.

Их своеобразным девизом стала фраза:

- Мы служить не пойдем, и нам защищать нечего, пусть воюют дураки, кому дороги колхозы и порядки советской власти.

Отметим, что в сорок первом году во время приближения линии фронта к Рязани группа этих молодых симулянтов обсуждала между собой вопрос о будущей кандидатуре старосты села. Более того, таковой даже был выбран на одном из подпольных собраний.

В ходе следствия девять человек попали под действие амнистии в связи с победой над гитлеровской Германией, освобождены из-под стражи и направлены на службу в Красную Армию. Остальные 14 человек оказались на скамье подсудимых.

ДЕЛО К.

Но все же главную опасность для мирного населения победившей страны представляли настоящие предатели. За 10 месяцев 1945 года сотрудники народного комиссариата госбезопасности разыскали и задержали девять агентов и 14 изменников Родине. В документах приводятся их имена.

15 марта 1945 года управлением НКГБ по Рязанской области был задержан Григорий Иванович К., проживавший в сорок втором - сорок третьем годах на оккупированной территории, а после освобождения Украины перебравшийся в Рязанскую область.

Уйти от правосудия Григорию не удалось и после смены места жительства. Было выяснено, что в 1942 году он добровольно поступил на службу в немецкую полицию, активно участвовал в изъятии имущества у населения для нужд немецкой армии. Кроме того, дал подписку о сотрудничестве с немецкими органами контрразведки, выдавал коммунистов, вербовал лиц для службы в немецкой полиции.

Удостоверение личности изменника Родины, пойманного следователем Сидоркиным

8 июня 1945 года военный трибунал Рязанского гарнизона приговорил его к 15 годам лишения свободы с поражением в правах сроком на пять лет. Правда, в 1946 году меру наказания снизили до 10 лет лишения свободы.

В 2002 году Главный военный прокурор страны оснований для реабилитации Григория Ивановича К. не нашел.

СЛЕДОВАТЕЛЬ-ТАНКИСТ

Расследованием дел, возбужденных в отношении изменников и предателей, занимались их бывшие товарищи-фронтовики. Одним из таких героев невидимого фронта стал следователь УНКГБ по Рязанской области, лейтенант Иван Андреевич Сидоркин. Именно он вел дела и дубровичевских «душевнобольных», и предателя К.

Иван Андреевич родился 1 мая 1919 года. Выучился на учителя географии, а в 1939 году был призван на военную службу. В составе 36-го танкового полка 18-й танковой дивизии участвовал в боях на Западном фронте. Механик-водитель танка, Сидоркин видел трагедию Красной Армии первых недель войны, но видел и отчаянное героическое сопротивление ненавистному врагу. В боях под Вязьмой получил ранение.

В ноябре 1943 года по мобилизации направлен на работу в органы безопасности уполномоченным в Пителинское райотделение, затем переведен в Елатомское райотделение УНКГБ по Рязанской области. С 1944 года Сидоркин работал в следственном отделе УНКГБ по Рязанской области.

Из служебной характеристики:

«…дисциплинирован, выдержан, мораль но устойчив. Служит примером для своих подчиненных и всего коллектива следственного отдела Управления. Следственную работу знает и любит, в проведении следствия объективен, умеет правильно и всесторонне анализировать имеющиеся в деле материалы… Проведенное товарищем Сидоркиным следствие по большинству дел отличается полнотой расследования с подробной документацией преступной деятельности арестованных…»

В 1967 году Иван Андреевич ушел из органов и продолжил свой трудовой путь на приборном заводе. Умер 4 марта 1993 года (похоронен в Рязани).

P.S. Подготовлено на основе рассекреченных архивных материалов УФСБ России по Рязанской области.

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