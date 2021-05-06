Еще одна безымянная военная могила в Рязанской области обрела свое имя

Церемония открытия.

4 мая в Рыбновском районе на кладбище села Федякино открыли именную доску на могиле участницы Великой Отечественной войны Лидии Ивановны Степиной. Холодный ветер и набегавшие то и дело дождевые тучи не смогли испортить торжественную церемонию.

Лидия Степина родилась в 1923 году в селе Бельщино Саратовской области. В сорок втором была призвана в Красную Армию. Служила в ПВО – во 2-й дивизии войск воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС).

Согласно сохранившимся документам, 14 июня 1944 годы была случайно убита на тактических учениях и похоронена на кладбище села Федякино Рыбновского района.

Эту информацию рязанское отделение «Комсомольской правды» несколько лет назад передало в администрацию Рыбновского района с просьбой попробовать установить, где именно похоронена, погибшая девушка-красноармеец.

За поиски взялся глава Вакинского сельского поселения Андрей Шустов. К удивлению, в селе нашлись старожилы, которые до сих пор помнят Лидия Степину!

Елизавета Петровна Коновалова (1925 г.р.), работавшая тогда в сельсовете, рассказала следующее:

- В Федякине в годы войны находилась наблюдательная противовоздушная точка. Наблюдатели следили за полетами вражеских самолетов – бомбардировщиков и разведчиков. На точке несли вахту две девушки-красноармейца. Одна из них – Лидия Степина – была случайно убита. Тело нашли у реки… Предположительно ее погубила шальная пуля, выпущенная во время учений в районе Селецких военных лагерей.

У Лидии Степиной не было родственников. В Федякине она сдружилась с семьей Шатравиных – их дом находился недалеко от наблюдательной точки. Они опекали сироту Лиду. Когда случилось несчастье, Шатравины похоронили ее рядом со своими семейными могилами. Правда, за давностью лет могила в последующие годы превратилась в безымянную…

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Отметим, что именно из-за соседства села Федякино с военными Селецкими лагерями здесь руководство РККА и разместило пост воздушного наблюдения, оповещения и связи.

Честь открыть именную доску главе администрации Вакинского сельского поселения Андрею Шустову и юнармейцу Максиму Целых. Затем на холодную землю легли живые цветы...

В церемонии также приняли участие глава администрации Рыбновского района Андрей Горелов, заместитель главы администрации Надежда Анисимова, депутат Рязанской областной Думы Николай Макариков, командир войсковой части 98531 подполковник Андрей Дедков, глава Вакинского сельского поселения Андрей Шустов, а также военнослужащие, юнармейцы и местные жители.