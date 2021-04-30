Громкая отставка Бурмистрова в мэрии Рязани: взгляд изнутри

Владимир Бурмистров и члены рабочей группы во время посещения МУП «УРТ». Фото: Павел АВЕРИН

Некоторое время назад в региональной и муниципальной власти состоялся ряд громких отставок, сопровождавшийся настоящей информационной войной. Противостояние муниципалитета и Ново–Рязанской ТЭЦ не обсуждал только ленивый. Памятуя о том, что «большое видится на расстоянье», мы выдержали паузу и узнали, как на городские проблемы полумиллионного города смотрят сами чиновники рязанской мэрии. Понятно, что говорить они согласились только на условиях полной анонимности.

УПОР НА МАРШРУТКИ

Пожалуй, самое значительное и социально значимое достижение экс–зама по городскому хозяйству Владимира Бурмистрова и его команды в том, что удалось не только сохранить, но и вывести из точки невозврата муниципальный общественный транспорт. И ныне действующие чиновники среднего звена управления городским хозяйством этого не скрывают. Приведем всего несколько цифр: когда Бурмистров появился в доме на Радищева (апрель 2019 года), долг двух МУПов – АК-1310 и УРТ – составлял 240 миллионов; по итогам 2020 года объединенное муниципальное предприятие принесло небольшую прибыль, более 100 тысяч рублей. Разница, согласитесь, ощутима, а теперь перейдем к деталям.

Широкомасштабное разрушение муниципального общественного транспорта в Рязани началось с приходом Андрея Каплинского, видевшего решение проблем пассажирских перевозок в Рязани только сквозь призму отношений муниципалитета и коммерсантов. В 2017 году он подключил их к перевозке льготных пассажиров и, тем самым, лишил муниципального перевозчика основного «козыря»:

– Причем, не расширяя географию перевозок за счет маршруток, а на дублирующих маршрутах. При этом пассажиропоток на маршрутах в АК-1310 снизился от 30 до 50%. И у автоколонны лавинообразно выросли долги, из которых она так и не смогла выпутаться. По состоянию на 2018 год доля муниципального транспорта составляла не более 15% – на 21 маршрут приходилось 26 автобусов.

Сергей Кулик продолжил «расчищать поляну» для частных перевозчиков: из 30 маршрутов 24 были подключены ко льготам.

– Именно при нем сняли контактную сеть троллейбусов на Ореховое озеро. Именно он скандально прославился с фактическим уничтожением самого удобного для эксплуатации транспортного депо №1 на улице Дзержинского. О консервации депо «с нулевым пробегом» – троллейбусы сразу после выезда из ворот оказывались на маршруте, тогда речь никто и не вел, – рассказали нам.

Ни Кулик, ни Каплинский за свои «проделки» никакого наказания не понесли. Сергей Рогов, как нам прояснили, будучи лоббистом «красного», по цвету автобусов, перевозчика, буквально добивал автоколонну.

РЕНЕССАНС МУНИЦИПАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Удачным кадровым решением Бурмистрова стало назначение начальником транспортного управления Андрея Михно. Как нам рассказали, в отличие от других персонажей на этой должности, он обратил свой взор не на «договорную работу» с коммерческими перевозчиками, а на МУПы. При этом надо отметить определенную смелость человека, занявшего в ту пору «расстрельную» должность. Понятно, что без поддержки сверху замглавы Бурмистровым он бы эту работу просто не потянул.

Теперь восстановим хронологию событий. 14 декабря 2018 года ввели процедуру банкротства МУП «Автоколонна-1310». Это следствие, обратим свой взор на причины: долг в 190 миллионов, все имущество арестовано. И конфликт с судебными приставами, не выпускающими на линию автобусы – городской администрации приходилось этот запрет снимать практически ежедневно.

Владимир Бурмистров, в прошлом антикризисный менеджер, пришел на должность замглавы администрации в апреле 2019-го и начал объединять АК-1310 и УРТ. Многие, в том числе и ваш покорный слуга, посчитали это утопией. Огромный плюс в том, что чиновник сумел убедить в своей правоте назначенного судом конкурсного управляющего Сергея Папенко. Был составлен реестр кредиторов, с ними активно велись переговоры.

– Обычно таких людей, как Сергей Николаевич, ассоциируют с теми, кто «пилит» и распродает, а он отнесся очень адекватно в этой непростой ситуации, – рассказала наша собеседница.

Подчеркнем, что большая часть имущества автоколонны находилась в аренде, – договор был расторгнут. А затем были оформлены аналогичные отношения, но уже с УРТ. И это позволило сохранить часть имущества.

Как нам рассказали, была сложность с переводом людей. Также необходимо было получить автобусные лицензии. И эти проблемы были решены. Но необходимо было взять более серьезную высоту – нормализовать работу уже объединенного МУПа – «УРТ». Велись переговоры с Москвой – в Рязань стали поступать, хоть и изрядно потрепанные, но все же автобусы. При этом сам Михно ездил в столицу и выбирал лучшее из предлагаемого.

И главное, что подчеркнули наши собеседники: Владимиру Бурмистрову удалось сохранить незыблемой цену на проезд в общественном транспорте. Логика проста: коммерсанты не смогли поднять цену, тогда бы многие стали ездить на муниципальном транспорте.

Считаем, что главной ошибкой Бурмистрова в ту пору была закрытость от СМИ. В информационной среде ходили разного рода слухи, активно подпитываемые противниками экс-зама Елены Сорокиной. А всем известно, что народ наш любит читать негатив, нежели позитив, тем более в отношении чиновников. Следствие информационных ударов приверженцев коммерческих перевозок: Андрею Михно пришлось уйти со своей должности.

УСИЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

На определенном этапе своей работы Елена Сорокина поняла: необходимо к контролю над социально важными проектами – общественный транспорт и дороги – подключать тех, кто способен в лучшую сторону повлиять на ситуацию. Речь шла о депутатах Рязанской городской Думы и активных общественниках. Так появилась рабочая группа во главе с замглавы администрации Владимиром Бурмистровым.

Именно эта группа и «помогла» ему нажить дополнительных неприятелей. Члены рабочей группы быстро выяснили, что существует некий пул «придворных» подрядчиков, которым достается львиная доля муниципальных заказов по ремонту дорог в областном центре. А всячески поддерживает и управляет этим пулом высокопоставленный чиновник из регионального правительства – так утверждают наши собеседники. Именно с этим связывают то, что несмотря на «окрик» губернатора, Юрий Фурфурак сохранил свой пост.

И уже на совещании рабочей группы в конце апреля стало ясно, что с уходом Бурмистрова, ее работу хотят перевести лишь на представительскую функцию. Из 43 участков дорог, находящихся на гарантии, лишь на тридцати был сделан ямочный ремонт. 13 подрядчиков (25%) оставили свои гарантийные участки девственно нетронутыми и проигнорировали само совещание. Как поведет себя в этой ситуации давний знакомый Андрея Караулова, Борис Ясинский, нам еще предстоит узнать. Его недоброжелатели утверждают, что дело спустит на тормозах. А ведь устранять недоделки дорожники обязаны за свой счет – дополнительных ассигнований из бюджета быть не должно.

НУЖЕН БЫЛ ПОВОД

Не остался равнодушным замглавы администрации и в отношениях муниципалитета с Ново–Рязанской ТЭЦ. До его прихода подобную тему никто даже не пытался затронуть, а некоторые чиновники мэрии являлись фактическими проводниками и поддерживающей силой идей «частно–государственного партнерства», своеобразно трактуемых именно в Рязани. Именно Бурмистров, как утверждают сотрудники мэрии, начал борьбу за сохранение муниципального имущества. В противостояние вмешался депутат Госдумы Александр Шерин. А в ходе разбирательств были обнаружены нарушения, связанные с использованием имущества, принадлежащего городу. Как следствие, возбуждены уголовные дела.

Нам удалось связаться с Бурмистровым, от каких–либо комментариев он отказался. Лишь по поводу конфликта с энергетиками заметил:

– Они сразу начали массированное наступление, разрешить конфликт мирным, цивилизованным путем не захотели. Теперь только суд может решить, кто прав, а кто виноват.

Исходя из рассказанного, становится понятно, что дни муниципального чиновника на посту «рулевого» на городском хозяйстве были сочтены. Нужен был повод. И его, конечно же, нашли. 23 марта Владимир Сергеевич Бурмистров написал заявление об увольнении по собственному желанию. После общения с чиновниками городской администрации стало понятно, почему Елена Сорокина назвала его поступок «мужественным». Не уволься Бурмистров, чей черед был бы написать заявление и покинуть пост?!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Первый зампред Комитета Госдумы по обороне Александр Шерин:

– Я часто задаюсь вопросом: почему то, что было построено в Советском Союзе, попало в руки частным инвесторам и собственникам? Меня больше всего интересует вопрос, связанный с энергетическим комплексом. Я остаюсь приверженцем идеи, что все, что добывает ресурсы в Российской Федерации, должно быть в собственности государства.

Я благодарю прокурора области Ивана Панченко за то, что он ответственно отнесся к моему запросу по Ново–Рязанской ТЭЦ. Но думаю, что 90% того, что написал прокурор, будет похоронено в бюрократических бумагах. Несовершенство российского законодательства позволяет это сделать.