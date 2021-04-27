Под видом банкротства сельхозпредприятий у крестьян забрали землю?

Участковый полиции (справа) поначалу принял встречу граждан за «митинг».

Земельная реформа, проведенная в начале века, должна была сделать крестьян полноценными хозяевами своей земли. Все имущество бывших колхозов и совхозов делилось на паи, сами сельхозпредприятия меняли форму собственности, превращаясь в различные общества или кооперативы. Соответственно, каждому были выделены паи, стоимость которых могла исчисляться десятками миллионов рублей - и это в ценах середины «нулевых», когда доллар, напомним, стоил около 25 рублей. Понятно, что такие средства не могли не привлечь внимания хитрых граждан, тем более что, как говорил Остап Бендер, есть 400 способов относительно честного отъема денег у граждан.

Было ваше - стало наше

Земля Александро-Невского района славится своими черноземами, как говорят в народе, осенью палку в землю воткни - весной она зацветет. Сельское хозяйство даже в сложные годы в районе было на хорошем счету. Люди трудились на земле, зарабатывали деньги, вели собственное подсобное хозяйство… Но в один момент оказалось, что они уже и не хозяева.

- В конце 2019 года мы узнали, что, оказывается, никаких паев у нас давно нет, - говорит житель села Нижний Якимец Федор Романихин. - Нам сказали, что по решению общего собрания еще в далеком 2008 году мы передали свои паи из СПК «Нижнеякимецкий» в ООО «Региональные инвестиции». Мы кинулись в суд, но везде получили отказ: срок исковой давности давно истек.

- А как же без вашего ведома провели собрание? Ведь должен быть его протокол, резолюция…

- Так никакого собрания не было! Все подписи на резолюции поддельные. Это подтвердил мне в разговоре со мной человек, чья подпись стоит на протоколе как председателя собрания. И печати стоят не СПК, а ООО «Региональные инвестиции». И суд в принципе с нами согласился, что да, документы сомнительные, но… сроки давности прошли. Все это провернул Николай Гордеев, бывший тогда председателем СПК.

Получается, люди были 11 лет в неведении, что остались без своей собственности?

Рисунок Екатерины МАРТИНОВИЧ.

Мы спасали рабочие места!

Найти бывшего председателя СПК «Нижнеякимецкий» оказалось несложно - он также живет в этом селе и работает в хозяйстве, правда, уже не руководителем. И у него свой взгляд на те события.

- Людей просто оторвали от «соски», - считает Николай Гордеев, - ведь до последнего бывшим пайщикам давали бычков на откорм, зерно. Но в 2019 году это прекратилось. И тут началось… Почему люди так поздно спохватились? Не знали? А может, просто не хотели знать - их все устраивало? К тому же стоимость пая, записанная в реестре участников СПК - это не «живые» деньги, а оценочная стоимость всего имущества - земли, построек, техники…

- Но как же получилось, что люди остались без того, что считали своим?

- В те времена у сельхозпроизводства были определенные трудности. Растениеводство (слава чернозему - Ред.) не покрывало убытков от животноводства. Для обновления требовались деньги. Поэтому было принято решение о реорганизации СПК и вхождении его в ООО «Региональные инвестиции». Под залог имущества был взят кредит в Сбербанке и Россельхозбанке, поручителями были я и моя супруга. Кредит расходовался на новую технику, для сотрудников предприятия строилось жилье. И мы не забывали своих обязательств перед бывшими пайщикми. Но, увы, нам не удалось развиться, и наш бывший СПК ушел под крыло АПГ «Молочный продукт». И упрекать меня в том, что я делал людям плохое - нельзя, я всю жизнь отдал хозяйству, я его выстрадал!

Интересная схемка получается – создали одни, взяли другие, передали третьим. Все это до боли напоминает серые махинации с квартирами - когда жилье формально отжимается у законного владельца, а когда тот спохватывается, то оно оказывается перепроданным несколько раз, и последний покупатель считается добросовестным приобретателем, а с него взятки гладки.

- Если все участники были заинтересованными лицами, то тут можно предположить аналогичную схему, - считает юрист Александр Мучник, - и преднамеренность таких действий может проглядываться, но доказать ее практически невозможно.

То есть вроде дело есть, но его нет. А пока бывшие пайщики СПК «Нижнеякимецкий» готовят обращение к министру сельского хозяйства.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Участников сельского схода пыталась разогнать полиция

14 апреля в Нижнем Якимце был назначен сход бывших пайщиков СПК. По селу были развешены объяв-ления, приглашались все желающие и заинтересованные лица, включая Николая Гордеева. Место встречи - крыльцо перед сельским клубом.

Однако вместо бывшего председателя приехал… участковый полицейский, расценивший этот сход как несанкционированный митинг. Напомнил всем о коронавирусных ограничениях и запрете на массовые мероприятия. Но после недолгой перепалки с участниками схода сменил гнев на милость и предпочел отойти в сторону, а затем и уехать (служба-то не ждет!). Тем более что никаких противоправных действий на собрании не совершалось.

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