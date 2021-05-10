Победа одна на всех: 9 мая в Рязани вспомнили молдавских героев

На средства, заработанные молдаванами, создали танковую колонну, которую назвали «За Советскую Молдавию»!

Русский историк Николай Карамзин 200 с лишним лет назад написал: «История в некотором смысле есть священная книга народов: …завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего».

Неоспоримые факты, записанные в этой «священной книге», свидетельствуют о том, что Молдавия, конечно же, участвовала в Великой Отечественной войне на стороне СССР, а иначе и быть не могло, ведь летом 1940 года под крыло России вернулись Бессарабия и Северная Буковина, которые входили в состав Российской империи с 1812-го до 1918-го годы.

Молдавская Советская Социалистическая Республика была создана на этих территориях в соответствии с постановлением Верховного Совета СССР 2 августа 1940-го. Здесь компактно проживали болгары, русские, гагаузы, евреи, цыгане, украинцы, даже немцы, но больше всего было молдаван.

Воссоединение Бессарабии и Северной Буковины с Россией, произошедшее 28 июня 1940 года, являлось, по сути, лишь устранением последствий румынской интервенции 1918 года. Дипломаты очень хорошо подготовили этот процесс, и поэтому советско-румынской войны удалось избежать. В состав союзной Молдавской Советской Социалистической Республики были включены 6 приднестровских районов Молдавской автономии и 6 уездов Бессарабии.

Убедиться в подлинности перечисленных фактов может любой, кого интересует история и кто имеет доступ к источникам достоверной, то есть проверенной и документально подтвержденной информации.

Из этих источников мы узнаем, что рано утром 22 июня 1941 года в числе крупных советских городов и столиц союзных республик и Кишинев подвергся бомбежке. С первых же дней Великой Отечественной город стал прифронтовым. Тысячами кишиневцы стали записываться в военкоматах добровольцами в Красную Армию, мобилизация военнообязанных была проведена организованно и в сжатые сроки.

Председатель рязанской Национально-культурной автономии молдаван «Прут» Виорел Крецу.

Об этом 9 мая рассказал журналистам председатель рязанской Национально-культурной автономии молдаван «Прут» Виорел Крецу после того как возложил цветы к монументу «Братство по оружию» в Приокском поселке областного центра.

Максимально быстро сформировали Кишиневский коммунистический истребительный полк, бойцы которого уничтожали диверсантов и десанты противника. Полк разгромил румынскую кавалерию в районе Чимишлии, а Каларашский батальон вместе с регулярными войсками остановил продвижение 72-й немецкой пехотной дивизии у станции Быковец.

- В Молдавии из добровольцев были сформированы 63 истребительных батальона общей численностью 10 тысяч бойцов, - отметил Виорел Крецу в беседе с представителями рязанских СМИ.

В едином порыве

Бессарабский участок советской границы противнику, рассчитывавшему на неоднократно удачно апробированную в Европе тактику «блиц-крига», не удавалось пересечь вплоть до 29 июня: 12-я пограничная застава 25-го Молдавского пограничного округа под руководством Кузьмы Ветчинкина храбро держалась, а 79-й Измаильский отряд не только стойко сопротивлялся аж 10 дней, но и совершил несколько бесстрашных рейдов вглубь территории Румынии.

Одной из первых приняла на себя удар захватчиков застава у села Стояновка в Кантемирском районе, на которой за 11 дней упорных, ожесточенных, кровопролитных боев пали смертью героев 600 красноармейцев, при этом погибли свыше 12 тысяч(!) румынских солдат. В 2004 году этой заставе присвоили имена Героев Советского Союза - Александра Константинова, Ивана Бузыцкова и Василия Михалкова.

95-я Молдавская стрелковая дивизия вступила в боестолкновения с врагом на подступах к Кишиневу, героическая оборона которого продолжалась 25 дней.

Здесь нелишне напомнить, что гитлеровцам сдавались целые европейские страны гораздо быстрее. Во Второй мировой войне против войск Германии продержались: Дания - 6 часов; Люксембург - 1 день; Голландия - 5 дней; Югославия - 11 дней; Бельгия - 18 дней; Греция - 24 дня и, как говорится, т.д. и т.п.

В советском небе на рассвете 22 июня 1941 года уроженец Кишинева Анатолий Соколов, служивший в составе 129-го авиационного истребительного полка, дислоцировавшегося под Белостоком, сбил первый свой «мессер». И практически в тоже время над аэродромом Гросулово, расположенном вблизи от молдавско-румынской границы, капитан Афанасий Карманов на своем «Миге» сбил «Юнкерс», который, между прочим, стал первым самолетом хваленых асов Германа Геринга, сбитых советскими летчиками в Великой Отечественной.

В те годы наши ратоборцы в окопах и блиндажах хлебали щи да кашу порой из общего котелка и чувствовали братскую боевую сплоченность, когда шли в атаку в едином порыве.

Подвиг солдата – подвиг народа

- На всех фронтах Великой Отечественной войны сражались почти 400 тысяч молдаван, 85 тысяч из их числа были награждены орденами и медалями, а 23-м уроженцам Молдовы присвоили звания Героев Советского Союза, - указал в беседе с журналистами Виорел Крецу.

Ярким примером самоотверженного и героического служения Отечеству является история белоруса Михаила Начинкина и молдаванина Юрко Таракуля, которые в битве за Сталинград пулеметным огнем на протяжении нескольких суток не давали гитлеровцам продвинуться ни на метр на перекрестке двух улиц, держа оборону в одном из домов, который оказалось легче разбомбить, чем взять приступом. Герои погибли под развалинами, но не сдались. Борис Полевой один из своих фронтовых рассказов назвал «Редут Таракуля».

Славный сын молдавского народа Ион Солтыс был среди тех более чем 200 шлемоносцев, что повторили подвиг Александра Матросова. 11 февраля 1945 года при прорыве обороны противника у польского населенного пункта Луизенталь на реке Бобер он одним из первых переплыл через водный рубеж и автоматным огнем прикрывал переправу своей роты. В том бою получивший ранение Ион Солтыс гранатами уничтожил вражеский пулеметный расчет, а затем своим телом закрыл амбразуру дзота, откуда враг стрелял по его боевым товарищам. Подвиг солдата был отмечен золотой звездой Героя Советского Союза.

Своим личным врагом (в компании со Сталиным, Черчиллем и Рузвельтом) бесноватый Адольф Гитлер назвал капитан-лейтенанта Александра Маринеску, уроженца молдавского города Кагул, по отцу молдаванина, а по матери украинца, который был признан лучшим подводником Второй Мировой войны. Среди кораблей, которые его команда на подлодке «С-13» пустила на дно, был германский лайнер водоизмещением более 25 тысяч тонн – «Вильгельм Густлофф», на котором находилась «ставка фюрера на море».

Из тыла Советского Союза ощутимые удары по ненавистному врагу наносили молдавские беженцы: на заработанные ими средства была создана танковая колонна, которую назвали «За Советскую Молдавию»!

Враги могут стать союзниками

Да, 9 мая, возле монумента «Братство по оружию» председатель рязанской Национально-культурной автономии молдаван «Прут» Виорел Крецу напомнил журналистам также и о том, что, в Селецких лагерях Рязанской области 4 октября 1943 года началось формирование 1-й румынской добровольческой пехотной дивизии «Тудор Владимиреску».

Румынское королевство стало сателлитом Третьего Рейха после того, как короля Михая I отодвинули в сторону и диктатором страны стал маршал Иоан Антонеску, который и повел румын на братоубийственную войну в Молдавию: верноподданный союзник бесноватого фюрера Третьего Рейха отдал приказ - «Трэчець Прутул!» - «Перейти Прут!».

Жители Кишинева, столицы советской Молдавии, встречают солдат Красной армии в августе 1944 года.

Запущенный диктатором бумеранг должен был вернуться по законам аэродинамики: в конце августа 1944-го дивизия «Тудор Владимиреску» отправилась на фронт, и, по случайному стечению обстоятельств, примерно в это же время король Михай I возглавил заговор против маршала Антонеску и объявил о немедленном прекращении войны против стран-участниц антигитлеровской коалиции.

Враги стали союзниками. Уже 31 августа 1944 года без боя в Бухарест вошли советские войска. 1-я румынская добровольческая пехотная дивизия «Тудор Владимиреску» в сентябре 1944-го участвовала в Дебрецинской и Будапештской стратегических операциях. А 25 октября 1944 года было завершено освобождение Румынии от немецких и венгерских войск.

Историки считают, что выход Румынии из войны 23 августа 1944 года позволил приблизить День Победы над Германией как минимум на 6 месяцев.

«Короля-комсомольца», как его звали в Москве, Михая I Румынского Генералиссимус Иосиф Сталин наградил высшим военным орденом СССР «Победа», хотя он по отцу был представителем германской династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов.

Вероятно, так высоко было оценено то, что советским войскам не пришлось с боями проходить через территорию Румынии и преодолевать труднопроходимые Карпаты.

Победа досталась тем, кто был ее достоин.

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