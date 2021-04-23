Запрет на рыбалку в Рязанской области 2021: где, почему и как нельзя ловить рыбу

Рыбалка в Рязани - излюбленный вид активного отдыха для многих жителей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Большинство рыбаков знают, что в Рязанской области так называемый нерестовый запрет в 2021 году действует с 1 апреля по 10 июня. В эти дни ловить рыбу можно только с берега, вне мест нереста и только на одну поплавочную или донную удочку. При этом общее количество крючков должно составлять не более двух на одного человека.

Таким образом, ловить на спиннинг, а также с лодки автоматически становится запрещено. Кроме того, значительным ограничением выступает запрет на ловлю рыбы в местах нереста. Полный список таких мест в Рязанской области включает в себя 50 участков (читай ниже).

ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО?

Член Рязанского областного общества охотников и рыболовов Андрей Курдюмов рассказал, почему важно соблюдать требования «нерестового запрета»:

– Есть рыбы, которые являются речными, но при этом нерестятся в озерах. Например, лещ из той же Волги попадает в Оку, откуда по более мелким рекам добирается до озер. Но недобросовестные рыбаки устанавливают для рыбы препятствия – сети, например.

И это не одна сеть, которая и без того задержит много рыбы, это множество сетей на протяжении всего пути. Конечно, в таких условиях рыба просто не может спокойно дойти до нерестилищ, не говоря уже о том, что зачастую и там ей не дают спокойно нереститься. Это существенно влияет на поголовье рыбы, контроль в этом отношении должен быть очень жестким.

Также не стоит забывать о том, что запрещено добывать некоторые виды рыб, не доросших до определенного размера. К ним относится жерех, судак и сазан (менее 40 см), лещ и язь (менее 25 см), щука (менее 32 см), чехонь (менее 22 см), подуст (менее 24 см), сом пресноводный (менее 90 см).

НАРУШИТЕЛЕЙ НАКАЖУТ РУБЛЕМ

Далеко не все рыбаки, даже осознавая важность ограничений, стремятся их соблюдать. Ежегодно в Рязанской области на нарушителей составляются административные протоколы и накладываются штрафы. Впрочем, рыбаки и не скрывают своего легкомысленного отношения к правилам.

Согласно опросу, проведенному в соцсети «ВКонтакте», большинство рязанских рыболовов лишь частично соблюдают ограничительные меры – 43,4% от общего количества проголосовавших. Следом идут рыбаки, соблюдающие все требования полностью – 41,5%.

Доля тех, кто вовсе не соблюдает требования законодательства, составила 10,3%, а остальное пришлось на тех, у кого нет такого увлечения.

Начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Рязанской области Николай Гордеев рассказал, что в этом году недобросовестным рыбакам грозят меры административного воздействия в виде штрафов от 2 до 5 тысяч рублей. Помимо этого, если будет зафиксировано причинение ущерба, то нарушитель будет обязан компенсировать его в двойном размере.

Нередки ситуации, когда добросовестные рыболовы находят в воде сеть и пытаются ее оттуда достать. В Рыбнадзоре отмечают, что ни в коем случае не следует этого делать. Находящийся рядом инспектор может не понять ваших добрых намерений и расценить эти действия как нарушения. В этом случае, скорее всего, вам придется долго объясняться. Поэтому лучше сразу сообщать о нарушении в уполномоченные органы.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Бдительные граждане, которые заметили нарушения законодательства, могут сообщать об этом в полицию или напрямую в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству:

+7 (499) 611–53–70;

+7 (917) 573–20–49.

НА ЗАМЕТКУ

Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Рязанской области.

1. река Ока (Рыбновский район): от Селецкой базы охотников и рыболовов вверх 2 км вдоль левого берега в прибрежной зоне (1 га);

2. река Ока (Рыбновский район): Селецкая старица – в левобережной части поймы у села Константиново (в средней и нижней части старицы) (1,5 га);

3. река Ока (Рыбновский район): Новосельская и Заборьевская старицы – на плесах Желтенькая и Штаны (2,5 га);

4. озеро Тишь (Рыбновский район): включая протоку из озера Монастырского – у протоки из озера Монастырского и у протоки в Агропустынскую старицу (0,75 га);

5. река Ока: Агропустынская старица – вдоль пойменного берега у села Агропустынь и от озера Тишь до устья на всем протяжении старицы (7 га);

6. река Ока: Дядьковский затон (Рязанский район) – в верхней части затона (1 га);

7. подводящий канал у села Канищево (трехречье) (Рязанский район): в средней части канала у впадения в реку Быстрица в районе села Борки (2 га);

8. река Вожа (Рязанский район): от устья до села Путьково Рыбновского района – 1 км вниз и 3 км вверх от «Папиной ямы» (3 га);

9. озеро Велье (Рязанский район): западная часть озера от крайних домов села Алеканово – в левобережной части реки Оки у сел Дубровичи и Алеканово (2,5 га);

10. озеро Казарь (Рязанский район): пойменный берег озера (юго–запад) – в левобережной части поймы реки Оки у села Казарь, у протоки из озера в реку Оку и по 1 км в обе стороны (2 га);

11. озеро Развань (Спасский район): левобережная часть поймы реки Оки у села Выползово в верхней и нижней частях (0,5 га);

12. озеро Большое Петровическое (Спасский район): пойменный южный берег – левобережная часть поймы реки Оки у села Петровичи вдоль пойменного берега (1,5 га);

13. Остролуцкий затон (Спасский район): при впадении реки Истья в реку Оку у села Островная Лука (0,75 га);

14. река Проня (Спасский район): от устья до последних домов села Засечье – левобережье 1 км ниже базы «Рыболов–спортсмен» (3 га);

15. Спасский затон (Спасский район): левая ветвь и участок 500 м по обе стороны от протоки из озера Полоцкое – левобережье реки Оки у города Спасск (1,5 га);

16. старица Ключ: от входа до плотины у села Федосеева Пустынь, включая Исадовскую протоку (Спасский район) – левый несудоходный рукав реки Оки у села Старый Киструс, Дегтяное, Федосеева Пустынь, Исадовская протока и отдельные участки старицы (3 га);

17. Константиновская старица (Шиловский район): между двух рукавов реки Оки у села Пустополье и Константиново в верхней и средней частях старицы (4 га);

18. Константиновская старица (Шиловский район): правобережье реки Оки 2 км ниже села Константиново по всему затону (2 га);

19. Шиловский затон (Шиловский район): правобережье реки Оки у поселка Шилово (1 га);

20. старица Ниверха (Шиловский район): левобережная часть поймы реки Оки в средней и нижней части старицы (4 га);

21. затон Чернышиха (Шиловский район): правобережье реки Оки у села Терехово в верхней и средней частях затона (1,5 га);

22. затон Переолок (Шиловский район): правобережье реки Оки у села Терехово и Тырново по правобережью затона (2 га);

23. затон Курово, река Тырница до автодорожного моста Шилово – Касимов (Шиловский район): правобережье реки Оки у села Тырново в верхней части затона на плесах реки Тырница (1,5 га);

24. затон Дубровский, река Средник до села Акулово (Шиловский район): правобережье реки Оки у села Дубровка в верхней части затона и на плесах реки Средник (1,75 га);

25. старица Медвежья Голова (Шиловский район): правый несудоходный рукав реки Ока у села Нармушадь в средней части старицы (3,5 га);

26. Краснохолмский затон (Шиловский район): левобережье реки Оки 3 км ниже старицы Медвежья Голова по всему затону (3 га);

27. затон Ладыжинский (Шиловский район): правобережье реки Оки в районе села Ладыжкино в верхней части затона (0,5 га);

28. озеро Старица (Тырновская) (Шиловский район): левобережная часть поймы реки Оки у села Тырново в оконечностях озера (1,5 га);

29. озеро Румка (Шиловский район): правобережье реки Оки в районе села Куземкино в северной части озера (2 га);

30. озеро Ерхинка (Шиловский район): правобережье реки Оки в районе села Ерахтур в оконечностях озера (1 га);

31. Поповская старица (Касимовский район): левобережье реки Оки в районе села Поповка в верхней и средней частях старицы (2 га);

32. Белынская старица (Касимовский район): правый рукав реки Оки в районе села Нарышкино в верхней и средней частях старицы (4 га);

33. Клетинский затон (Касимовский район): правобережье реки Оки в районе села Клетино в верхней части (0,2 га);

34. Самысловский затон (Касимовский район): левобережье реки Оки в районе села Перхурово в верхней части (0,2 га);

35. Пустынская старица (Касимовский район): правобережье реки Оки в районе села Пустынь в верхней части (1 га);

36. Сосновский затон (Касимовский район): левобережье реки Оки в районе села Сосновка в верхней части (0,3 га);

37. Ананьевский затон: левобережье реки Оки в районе села Ананьево в верхней части (0,2 га);

38. Петский затон: правобережье реки Оки в районе села Высокие Поляны в верхней и средней частях затона (1 га);

39. Лесинский затон (Касимовский район): левобережье реки Оки в районе села Ласино в верхней и средней части затона (0,3 га);

40. Жуковский затон (Касимовский район): левобережье реки Оки в районе села Иванчино в верхней и средней части затона (0,3 га);

41. озеро Белое (Касимовский район): правобережье реки Оки в районе села Ласино в верхней и средней части озера (0,5 га);

42. озеро Среднее Белое (Касимовский район): соединено протокой с озером Белое, нерестилища вдоль левого берега (0,5 га);

43. река Цна: от села Устье до впадения в реку Мокша (Сасовский район) вдоль правого берега (4 га);

44. река Ранова (Ряжский район): от села Нагорное до деревни Добрая Воля в прибрежной зоне (2 га);

45. река Хупта (Ряжский район): от старого автомобильного моста города Ряжска до сада совхоза «Ряжский» (1 га);

46. река Ранова (Кораблинский район): от села Ключ до села Троица – в прибрежной зоне вдоль правого берега (2 га);

47. река Ранова (Кораблинский район): от Кораблинского каменного карьера до села Пехлец – вдоль правого берега, местечко «Бастынь» и у деревни Григорьевское (2 га);

48. водохранилище Рязанской ГРЭС (Пронский район): в прибрежной зоне на участках: право– и левобережье 3 км от начала водохранилища (устья реки Кедь) (15 га); левая сторона водохранилища 1,5 км напротив устья реки Галина (7 га); правобережье 1,5 км между сбросными отводящими каналами (7,5 га); участок «Гнилое болото» 1,5 км на левой стороне водохранилища в 2,5 км от плотины гидроузла (10,5 га);

49. река Проня (Старожиловский район): от села Биркино до деревни Красное – в прибрежной зоне (4 га);

50. река Проня (Старожиловский район): от устья реки Ранова до села Аристово – в прибрежной зоне (1 га).

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