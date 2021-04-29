Сын рязанского героя-полярника представил арктический блокбастер за 60 млн рублей

Кадр из фильма «Архипелаг».

Долгожданная премьера картины «Архипелаг» состоялась 27 апреля в рамках ММКФ в столичном «Доме кино». В преддверии показа, автор идеи фильма Михаил Малахов – младший, сын знаменитого рязанского полярного исследователя, руководителя проекта «Полярный меридиан», Героя России Михаила Георгиевича Малахова написал в соцсетях:

«Этот проект потребовал много сил, времени и... коньяка. Часто творческая эйфория сменялась депрессией. Весь процесс сильно затянулся, но от этого вкус победы ещё слаще».

Чтобы узнать подробности работы над картиной, корреспондент «Комсомолки» связался с Михаилом Михайловичем и задал ему несколько вопросов.

- Идея фильма родилась во время нахождения на горе Чернышева архипелага Шпицберген, на которой установлен один из геодезических знаков (каменная пирамида) сооруженный русскими учеными 123 года назад, - рассказывает сценарист и режиссер Михаил Малахов – младший. - Когда я стоял рядом с гранитным исполином, осознавая весь путь до него через ледники и сквозь ненастную погоду, у меня невольно вырвалась фраза: «По этой истории нужно снимать художественный фильм». После той экспедиции все и закрутилось.

Общая фотография съемочной группы фильма Михаила Малахова – младшего и Алексея Тельнова.

- Любопытно было бы узнать, трудно или легко писался сценарий на пару с Алексеем Тельновым, который, к тому же, являлся и продюсером картины?

- Сценарий давался нелегко, было несколько драфтов. Долго прописывали характеры героев, искали интересные сюжетные повороты, думали над диалогами. Алексей Тельнов сам был увлечен идеей проекта, поэтому в работе с ним было легко.

- На какую главную проблему, которую, в первую очередь, надо было решить, вы бы указали?

- Это поиск необходимых натурных локаций. В итоге выбрали берег финского залива, недалеко от поселка Комарова. Сама природа помогла нам достичь схожести с ледниками Шпицбергена. За одну ночь февральская образовалась широкая полоса торосов около построенных декораций для фильма. Также в одночасье торосы и разошлись в последний съемочный день на натуре.

Рабочую группу собрать и подходящих актеров найти совсем не просто

- Как быстро удалось собрать рабочую группу фильма?

- Многие уже работали в прошлом на совместных проектах. Команда слаженная и профессиональная.

- Как проходил подбор актеров для кинокартины?

- Актеры подбирались на кастинге менеджером. Каждый из приглашенных исполнителей прошел через пробы.

- Как удалось привлечь к участию в создании «Архипелага» популярного российского актера Андрея Мерзликина?

- После прочтения сценария, Андрей Мерзликин согласился на участие в проекте, недолго думая.

- Чисто ли российский фильм «Архипелаг»?

- Часть съемочного процесса проходила на Шпицбергене на норвежской территории. Можно сказать, что проект международный.

На съемочной площадке «Архипелага» исполнительница главной женской роли Марина Петренко.

О ходе реализации проекта, о фильме и о премьере

Точкой отсчета срока реализации проекта следует назвать момент окончания его утверждения в министерстве культуры России.

В 2019 году Санкт-Петербургская студия документальных фильмов («Лендок») только начала съемки игровой картины «Архипелаг», которая, по словам Михаила Малахова – младшего основана на реальных событиях, но с добавлением художественного вымысла.

По своему жанру «Архипелаг», драма и детектив одновременно. В основе сюжета история о том, как на исходе XIX века на архипелаг Шпицберген отправилась российско-шведская экспедиция под руководством полярного исследователя Александра Васильева. Цель ученых по тем времена была исключительно амбициозной - установить реальные размеры нашей планеты и определить форму земного шара.

Бюджет фильма составил порядка 60 миллионов рублей, но, судя по выложенному на Ютюбе официальному трейлеру, «Архипелаг» ни в чем не уступает голливудским блокбастерам – размах натурных съемок, спецэффекты, профессиональная операторская работы такие же.

На премьере «Архипелага» в столичном «Доме кино» на Васильевской, кроме исполнителей главных ролей – Андрея Мерзликина, Марины Петренко и Дмитрия Паламарчука, – среди самых почетных гостей был и отец основного автора кинокартины – известный рязанский полярный исследователь, Герой России Михаил Георгиевич Малахов.

На широком экране «Архипелаг» появится, как планируется, 10 июня 2021 года.

Официальная афиша фильма «Архипелаг».

КСТАТИ

В 2017 году команда руководителя проекта «Полярный меридиан», Героя России Михаил Малахова прошла путем экспедиции Александра Васильева и отыскала все поставленные учеными сигналы, которые сохранились по сей день.

Результатами экспедиции Александра Васильева стали географические расчеты, которые использовал весь мир на протяжении следующего века. А принцип исследования, изобретенный в то время, был заложен в разработке GPS.

В фильме «Архипелаг» принимали участие 10 дрессированных хаски, в том числе знаменитая хаски Шаня, которая снялась уже в десятке картин.

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