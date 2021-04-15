Рязанские воздухоплаватели совершили полет над половодьем в честь 60-летия полета Гагарина

Пилот Евгений Рыбаков над заливными лугами. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Утром 15 апреля три тепловых аэростата, которые пилотировали Владимир Ермаков, Евгений Рыбаков и Дмитрий Жохов, поднялись в небо в районе села Дядьково (Рязанский район) и устремились вверх по течению Оки.

Солнце тем временем, лениво потягиваясь, начало подниматься над горизонтом.

Солнце восходит над город на Оке. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

- Мы хотели совершить этот полет 12 апреля – в день, когда первый человек Земли отправился в космос, - рассказывает легенда рязанского воздухоплавания Лев Маврин, - но тогда погода нам не благоволила. Понимаете, чтобы пройти над разливом, нужен определенный ветер. Сегодня природа компенсировала все сполна. Пик половодья у Рязани (если в последующие дни не произойдет сброс воды из шлюзов – Ред.) пришелся как раз на сегодняшний день. Было чудесное небо и чудесное солнце. Пилоты и фотографы смогли насладиться красотой весенней реки, которую издревле называли Пояс Богородицы, и запечатлеть ее.

Отметим, что уровень воды в Оке у Рязани к 7.30 15 апреля поднялся еще на один сантиметр и составил 450 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья – 4 метра 76 сантиметров, так как вода поднимается с отметки -26 сантиметров.

Перелетев мост через Оку, все три аэростата вышли на Рыбацкую деревню и ее уже ставший одной из знаковых достопримечательностей маяк. Здесь пилоты, проявив свои лучшие навыки пилотажа (напомним, что аэростаты перемещаются исключительно силой ветра), устроили небольшую фотосессию.

Пилот Дмитрий Жохов над Рыбацкой деревней. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

От маяка, набрав высоту, воздушные шары направились в сторону Рыбновского района. Тем временем в Рязанском кремле от пристани отправился первый на 15 апреля рейсовый теплоход в отрезанное от большой земли село Заокское (время отправления 5.30).

Окруженное большой водой село Заокское.

Природный парк "Дубки". Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

- Мы всегда очень тесно общались с космонавтами, - продолжает тему Лев Маврин. – Полет Юрия Гагарина – это праздник не только тех, кто связан с небом и космосом. Это общий праздник всей страны. И, конечно, нужно каждый раз напоминать об этом великом дне, изменившем весь мир.

Причудливые изгибы поймы. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Аэростаты сели в районе деревень Подлуг и Слобода Рыбновского района.

Мост через Оку в лучах восходящего солнца. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

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