МХК «Рязань-ВДВ» проиграл 10 апреля «Локо-Юниор»

Вязкая силовая борьба шла постоянно на льду. Фото: Павел АВЕРИН

Молодость взяла свое во втором полуфинальном матче Кубка регионов НМХЛ. В Рязани «десантники» уступили ярославцам 3:4. И вполне очевидно, что судьба финалистов будет решаться в Ярославле.

Вратарь гостей во многом сделал игру. Фото: Павел АВЕРИН

Хотя начиналось для хозяев льда вполне оптимистично: Леон Замабахидзе открыл счет уже на 22-ой секунде. Гости быстро отыгрались – это сделал Григорий Козлов. А затем Владимир Конов и вовсе вывел «Локо-Юниор» вперед 1:2.

Халиуллин был одним из лучших в этом матче. Фото: Павел АВЕРИН

Но на 17-ой минуте один из лучших игроков в этот день Ростислав Халиуллин уравнял шансы на победу – 2:2. А в конце второго уже периода Георгий Юров вывел «десантников» вперед.

- В третьем периоде надо меньше ошибок допустить, охладить пыл соперника, - рассуждал Халиуллин в перерыве. – Соперник грамотный, тактичный, быстрый, вязкий. Неудобен своей вязкостью.

Замбахидзе: Больно, но играть надо! Фото: Павел АВЕРИН

В заключительной трети забрасывали только гости. Конов, оформив дубль, счет сравнял, а Дмитрий Ябелов порадовал своих родителей, приехавших из Ярославля – 3:4.

- Не получилось реализовать свои моменты, - голкипер «десантников» Шалойко подвел итог прошедшего матча. – Но команда нам вполне под силу.

Шалойко часто выполнял обязанности защитников: Не мешай! Фото: Павел АВЕРИН

Следующие два матча пройдут на ярославском льду, где выиграть будет ой как трудно.

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