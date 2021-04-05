Форвард «Рязани-ВДВ» Александров: Не осталось ни моральных, ни физических сил – надо передохнуть

После этого нарушения Хвостов покинет ворота. До конца игры.
Фото: Павел АВЕРИН
МХК «Рязань-ВДВ» впервые в истории рязанских профессиональных хоккейных команд столь высоко поднялся в табели о рангах – подопечные Алексея Храмцова вышли в полуфинал Кубка регионов Национальной молодежной хоккейной лиги. 4 апреля в пятом четвертьфинальном матче на своем льду они вырвали в овертайме победу у МХК «Белгород» 3:2.
Трибуны взревели уже на третьей минуте – хозяева открыли счет. Это сделал Алексей Малых – так утверждают сами игроки «Рязани-ВДВ», а не записано в протоколе.
Мал золотник, да дорог: Алексей Малых.
Фото: Павел АВЕРИН
Не отставала от рязанской торсиды и маленькая, но сплоченная группа поддержки белгородской команды. И, надо отдать должное, даже в самые критические моменты мата от них слышно не было. Зато сколько было радости, когда Руслан Абянов за две минуты до окончания первой трети счет сравнял.
- Мы выполняем тренерскую установку – играть от обороны, - сказал в перерыве Малых.
Во втором периоде натиск на ворота Евгения Хвостова усилился. И нервы у молодого вратаря не выдержали: арбитр сначала выписал ему пять минут за удар соперника головой, а затем и вовсе удалил до конца игры за неспортивное поведение.
Гости стеной вставали перед воротами.
Фото: Павел АВЕРИН
- Много мандража, слишком долго принимаем решение, что делать – боимся ответственности, - честно признался капитан команды Леон Замбахидзе.
В третьем периоде «десантники» дожали белгородцев – Максим Седов наконец-таки вывел хозяев вперед. Но… слишком рано они начали «сушить» игру, действуя с оглядкой на свои ворота. Белгородцы инициативу перехватили и вот уже Абянов оформляет дубль – 2:2.
Леонид Пасманик обыгрывает сразу двух белгородцев.
Фото: Павел АВЕРИН
В овертайме – значительное превосходство «бело-синих». Блестящий пас Александрова и Максим Тимофеев ставит точку в этом тяжелейшем в психологическом плане матче – 3:2.
Фирсов не раз выручил белгородскую команду, порой смахивая шайбу буквально с ленточки.
Фото: Павел АВЕРИН
- Не осталось ни моральных, ни физических сил – надо передохнуть, - честно признался один из лидеров рязанской дружины Сергей Александров.
В полуфинале рязанскую команду ждет самый неудобный соперник – ярославский «Локо». Первые матчи 9 и 10 апреля пройдут в Рязани, затем серия переместится в Ярославль.
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