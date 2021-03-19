Подготовить машину к летнему сезону помогут в официальном сервисном центре SKODA «Чехия Авто»

Фото: сервисный центр SKODA «Чехия Авто».

Зимняя эксплуатация любого автомобиля плохо отражается на его «здоровье». Заснеженные неровные дороги, лужи в оттепели, когда вода попадает на детали в нижней части машины - все это в первую очередь - удар по подвеске. А плохая работа этой части автомобиля влияет и на управляемость, и на безопасность. Поэтому после зимы обязательно надо провести осмотр машины, а возможно, даже и профилактический ремонт. С чего начать?

ТРЯСЕМ МАШИНУ

Лучший способ диагностики - вибростенд. Это процедура, во время которой машине придают определенные колебания, проверяя тем самым состояние амортизаторов и их работоспособность.

Дальше надо проверить состояние пружин и ступичных подшипников. Особенно важны вторые. У подшипников есть очень коварное свойство - они выходят из строя неожиданно, зачастую в самый неподходящий момент. И если другие детали ходовой части могут как бы предупреждать водителя о своем плохом состоянии легким стуком или скрипом, то подшипник работает тихо чуть ли не до самого своего конца. Лишь немногие могут обратить внимание на легкий характерный гул. И то летом на машине без кондиционера, когда открыты окна и слышен внешний шум. А его поломка в пути чревата не только вынужденной остановкой и вызовом эвакуатора, но и может привести к заклиниванию колеса, а значит, созданию аварийной ситуации.

Затем проверяются шаровые соединения на отсутствие люфтов и сайлент-блоков на отсутствие расслоений. Зачем это нужно? Если сайлент-блок начал приходить в негодность, то затягивание времени с его заменой приводит к перераспределению нагрузки на другие узлы, то есть и к более быстрому их износу. Также проводится проверка пыльников - резиновых чехлов на соединениях подвижных деталей. Если пыльник порван, это приводит к тому, что в соединение попадает грязь, вследствие чего ресурс работы узла сокращается.

Чрезмерный люфт руля отражается на управляемости автомобиля. В идеале его быть не должно совсем. Тут важно вовремя заметить проблему. Это также входит в перечень плановых проверок.

И последнее, что проверяется, - состояние шин. Кто-то возразит, что это можно сделать и самому, ведь данная часть машины всегда на виду. Да, но не совсем. Мы видим только одну сторону колеса. А что творится с внутренней стороны, разглядеть тяжело. И по закону подлости именно там зачастую происходят повреждения - от небольших трещин, со временем приводящих к расслоению корда, до образования грыж. А после езды по нашим дорогам шансы получить такие повреждения увеличиваются в разы.

Как видите, работ немало, и все они важны. На станции техобслуживания салона «Чехия Авто» вам проведут все эти работы, а для всех обладателей автомобилей марки Skoda сейчас действует весенняя акция – стоимость диагностики составит всего 690 рублей. *

УЛУЧШАЕМ УПРАВЛЯЕМОСТЬ И БЕРЕЖЕМ ПОКРЫШКИ

Еще одна немаловажная процедура, проходить которую специалисты советуют не реже раза в год, - изменение и регулировка геометрии ходовой части, а проще говоря - установка развала-схождения. К тому же после некоторых видов работ она желательна (замена ступичных подшипников, замена рычагов подвески сзади), а после других – просто обязательна (работы с рулевым управлением и деталями передней подвески).

- Неправильный сход-развал приводит к ухудшению управляемости автомобиля, - говорит руководитель отдела сервиса автосалона «Чехия Авто» Андрей Мясников, - он хуже заходит в повороты. К тому же неправильный угол установки колес ухудшает сцепление с дорогой и ведет к ускоренному износу покрышек.

Как говорят в таких случаях старые автолюбители, резина «съедается». И срок службы покрышек снижается в несколько раз. Кроме того, неправильная нагрузка на колеса может привести и к повреждениям резины, о которых мы писали выше. Поэтому и надо вовремя проверять, и регулировать развал-\схождение.

В официальном сервисном центре SKODA «Чехия Авто» для автомобилей Skoda старше двух лет цена этой процедуры составит 1490 рублей. *

Акции на эти виды технического обслуживания действуют до 31 мая.

*Подробности акции уточняйте у операторов и мастеров-консультантов сервисного центра «Чехия Авто».

Выгоды не суммируются с предоставляемыми по дисконтной системе ГК Автоимпорт (в том числе «Чехия Авто»).