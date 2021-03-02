Даже сегодня с пневмонией, которая погубила четырежды номинированного на Нобелевскую премию и отказавшегося от дальнейших номинаций писателя, медики не всегда справляются.Конечно, после того как Александр Флеминг открыл пенициллин в 1928 году и тем самым совершил настоящий переворот в здравоохранении, с воспалением легких врачи-пульмонологи перешли на «ты». А до вмешательства торакальных хирургов дело не так уж часто доходит.Тем не менее, хотя повсеместно применяются антибиотикотерапия и вакцинации, пневмония остается одной из главных причин летальных исходов среди пожилых людей, младенцев и хронических больных. Ежегодно воспаление легких поражает до 7% всего населения Земли и является причиной 2% всех смертных случаев.Главная опасностьНа восемьдесят третьем году жизни, судя по черно-белым фотографиям, автор «Войны и мира», «Воскресения» и «Анны Карениной» выглядел цветущим старцем с великолепной седой бородой, достигшим мафусаилова возраста. Когда рассматриваешь эти фотографии, возникает впечатление, что на них изображен реальный библейский персонаж с богатырской жизненной силой. Однако это лишь обман зрения, одна оболочка, а внутри скрывалась главная опасность для его здоровья - чрезвычайно уязвимые легкие.Когда началась Крымская война, и Лев Николаевич в 1854 году с Кавказа перевелся в Дунайскую армию и в ходе боев участвовал в сражении при Ольтенице и в осаде Силистрии, о состоянии 26-летнего Толстого врач армейского госпиталя сделал такую запись: «Несколько раз был болен воспалением легких с ревматическим страданием в руках и ногах».Этот первый удар по легким, перенесенный им в молодые годы, конечно же, серьезно отразился на его здоровье, которое точно уж богатырским не было.Летом же 1908-го, когда все «прогрессивное человечество» отмечало восьмидесятилетний юбилей признанного уже тогда классика мировой литературы, его уложил в кровать развившийся острый тромбофлебит поверхностных вен левого бедра и голени. Это был второй серьезный удар.Учителя литературы нам рассказывали, что умер писатель на станции Астапово Раненбургского уезда Рязанской губернии 7 ноября по старому или 20 по новому стилю 1910 года от пневмонии.Сбежал из дома из-за путаницы в сознанииКлассик мировой литературы 10 (по новому стилю) ноября 1910 года сбежал из своей родовой усадьбы Ясная Поляна из-за того, что у него окончательно разладились отношения с женой - Софьей Андреевной.Доктор Владимир Снегирев - гинеколог и акушер, лечивший и оперировавший в 1906-м Софью Андреевну, - свидетельствует о том, что побег, безусловно, был спонтанным. Он утверждал, что Лев Николаевич определенно был уже болен, когда сбежал от всех, ведь, по словам доктора Снегирева, не всегда с высокой температуры начинается воспаление легких, бывают проявления пневмонии совершенно нетипичные, когда в самом начале болезни происходит «ненормальное возбуждение мозга». Сто с лишним лет спустя после кончины Льва Толстого медицина подтвердила, что спутанность сознания - это один из признаков воспаления легких.Как известно, в дорогу с собой Лев Толстой пригласил семейного доктора Душана Маковицкого. Выходит, что самочувствие писателю подсказало: дела-то неважнецкие.Беглец и его доктор посетили Оптину Пустынь, после чего писатель навестил свою сестру Марию Николаевну, которая была монахиней Шамординского монастыря.Далее решили поехать по железной дороге в сторону Новочеркасска, где жила Елена Сергеевна Денисенко, племянница графа Толстого, которого на станции Козельск посадили в вагон третьего класса поезда №12, следовавшего из Смоленска в Раненбург. Там его, скорее всего, просквозило, и доктор Маковицкий постановил: необходимо без промедления остановить бег на ближайшей крупной станции.- Пневмонию Уильям Ослер, классик канадской, американской и британской интернологии называл «другом стариков», «капитаном армии смерти» и «безболезненным мостом на тот свет». Напомню, что от пневмонии умерли и Николай I, и вдова Пушкина Наталья Ланская, - говорит Николай Ларинский, в прошлом ведущий популярной телепередачи, которая выходила в эфире ГТРК «Ока», ныне главврач санатория «Солотча». - Во времена Льва Толстого у врачей для лечения пневмонии не было антибиотиков, даже камфоры для инъекций и инъекционных сердечных гликозидов. Больные чаще всего погибали во время кризиса, когда температура резко падала и развивалась, как тогда говорили, «острая сердечная слабость» или «паралич сердца».В последние три года жизни писателя беспокоили нарушения кровообращения в нижних конечностях. Помимо домашнего врача Маковицкого, его лечили профессор Московского университета хирург Мартынов и бывший домашний врач Толстых Никитин. Больной по предписанию врачей соблюдал постельный режим.На фоне тромбофлебита с 11 августа значительно ухудшилось общее состояние писателя вследствие обострения хронической пневмонии, развития легочно-сердечной недостаточности и отека легких. Состояние пациента стало критическим. На высоте острой легочно-сердечной недостаточности и отека легких, предполагая смертельный исход болезни, 11 августа Лев Толстой продиктовал свое завещание.Однако, благодаря заботам врачей и крепости организма писателя, к концу августа общее состояние значительно улучшилось и стабилизировалось, хотя изменения на левой ноге еще сохранялись.Писателя буквально вынесли на руках из поезда на станции Астапово Раненбургского уезда Рязанской губернии. Простуда обернулась, как и следовало ожидать, крупозным воспалением легких.Начальник станции Иван Озолин вышел на перрон и привел Толстого в свой дом рядом с железной дорогой. Здесь последние семь дней своей жизни и провел Лев Николаевич. В 6:05 утра 20 (7) ноября 1910 года Толстого не стало. Станция Астапово теперь носит имя Льва Николаевича, ныне, после передела границ между разными территориальными единицами, эта станция числится за Липецкой областью.«У нас есть огромное преимущество в борьбе с пневмонией»Мы задались вопросом - были бы в состоянии рязанские врачи в наше время помочь Льву Николаевичу? Вот какой комментарий дал нам Леонид Хубезов, врач-ординатор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова (его отец - Дмитрий Хубезов - до недавнего времени возглавлял Рязанскую ОКБ):- Несмотря на то, что в арсенале наших медиков есть огромное количество как антибактериальных препаратов, так и симптоматического лечения, нельзя на сто процентов сказать, что он бы излечился. Что нам и показывает коронавирусная инфекция с грозным осложнением в виде воспаления легких, которое переносят не все.Также мы должны брать во внимание возбудителя пневмонии. Штаммы, существующие в наше время, резистентны ко многим антибиотикам из арсенала наших врачей, поэтому производится посев на чувствительность микроорганизмов к антибиотикам. Это дает нам огромное преимущество в борьбе с пневмонией. По результатам этого исследования мы видим, к каким антибиотикам более чувствителен микроорганизм, и назначаем самое подходящее лечение индивидуально, что также добавляет шансов современным медикам побороть его заболевание. Подытоживая, я бы сказал, что рязанские медики в 2021 году с вероятностью около 80% смогли бы помочь Льву Николаевичу с его недугом.Вместо послесловияЖан-Никола Корвизар (личный врач императора Наполеона I) говорил: «Болезнь в легких - опасность в сердце!» Шансов у Льва Николаевича, пожалуй, и не было тогда, в начале XX века. Своей «зеленой палочки», в которой должен храниться секрет, как сделать всех людей счастливыми, граф Толстой определенно не нашел. Действительно, история трагическая…К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!