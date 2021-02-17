В конце января стартовали съемки документального фильма о проекте «Аутентичная Рязань», посвященного сохранению культурного наследия Рязани – деревянных домов. Фильм выйдет на YouTube-канале.Брейкданс, стихи и перфоманс— Я родилась в Рязани и очень люблю наш город, восхищаюсь его старинной архитектурой, и хочется успеть сохранить оставшиеся памятники деревянного зодчества, – рассказала автор проекта Марина Романенко. — Губернатор передал общественности право заботиться о судьбе этих домов. Мы решили подключить молодежь к решению проблемы и создали этот проект. Вместе с творческими людьми Рязани устроили перфомансы рядом со старинными домами и получили гору положительных отзывов о проекте.В теплое время года на улицах старого города артисты устраивали выставки современного искусства, танцевали брейк, читали стихи, пели. Проект показал, что рязанцы не равнодушны к судьбе старинной части города и хотят сохранить жемчужины улиц – резные деревянные усадьбы. Но одного желания не достаточно – нужны немалые материальные вложения.— Мы обращаемся к предпринимателям с предложением обратить внимание на эти дома. Ведь из такого дома можно сделать отличный инвестиционный проект. Например, обустроить терем и приглашать именитых гостей на отдых или сделать трапезную в старинных русских традициях. Знаем, что содержание и восстановление памятников архитектуры – это очень дорого и связано с множеством бюрократических проволочек, поэтому хотелось бы попросить у властей о продвижении интересов предпринимателей, — призывает автор проекта.Аренда с гарантиейПосле присвоения центру Рязани статуса исторического поселения вопрос о сохранении памятников культурного наследия встал ребром. Выкупить в собственность такие дома невозможно, но взять в аренду и восстановить облик – вполне. Только, по мнению градозащитников, нынешняя форма арендного договора кабальная для инвесторов и отпугивает и без того редких желающих связываться с памятниками архитектуры.— Для исторических домов не подходит типовой договор аренды городского имущества. В старый фонд нужно вкладывать немалые средства, поэтому арендодатель должен гарантировать, что не отнимет дом в любой момент. Пока же такой гарантии в документе нет, — отмечает градозащитник Андрей Петруцкий. — Мы разработали договор, где прописано, что отнять дом можно только по решению суда. В противном случае арендатору вернут вложенные в ремонт средства. Чиновники в штыки восприняли наше предложение, но мы будем добиваться создания лучших условий аренды, тогда бизнесмены будут защищены.Вложений такие дома требуют немало, и архитекторы сравнивают затраты даже с постройкой дома с нуля. Порой требуют замены инженерные коммуникаций и проводка, древесина нуждается в обработке от плесени, а фасады – в полной реставрации. Кроме того, домам нужна теплоизоляция, современная вентиляция, замена или усиление несущих конструкций, ремонт кровли.— Все это не слишком способствует интересу к таким зданиям потенциальных инвесторов, да и расположены они зачастую на пустынных улицах с нулевым человеческим трафиком. Без внимания государственных программ, наверное, не обойтись. Например, можно применять практику продажи таких зданий, не признанных памятниками архитектуры, за символическую стоимость, но с гарантией от покупателя о проведении полного комплекса восстановительных работ. Или можно создавать в сохранившихся местах сосредоточения деревянной архитектуры качественные общественные пространства, привлекающие жителей города и туристов. Будут люди – инфраструктура подтянется, — считает главный архитектор проектного института «Ника и Ко» Сергей Крысанов.По мнению создателей «Аутентичной Рязани», сейчас нужно сделать упор на привитие культуры восприятия исторических зданий:— Мы же пока рады любому вниманию к нашему начинанию – спасибо авторам за создание документального фильма. Ждем тех, кто захочет сделать презентацию бизнес-проектов в исторических домах, чтобы предлагать предпринимателям что-то конкретное.ИЗ ПЕРВЫХ УСТГрадозащитник Андрей ПЕТРУЦКИЙ:— Основной путь сохранения исторической архитектуры – выкупать квартиры в старых домах, ремонтировать и жить в них. Там большие дворы и можно парковаться или огороды заводить. Часто люди сами, не получая помощи от государства, спасают домапамятники, в которых живут. Например, в доме №40 по улице Щедрина в половине дома поменяли крышу, покрасили и живут припеваючи, а у жильцов второй части дома не было средств, и их жилище рухнуло.Главный дирижер Рязанского губернаторского симфонического оркестра Сергей ОСЕЛКОВ:— Исторические центры городов должны соответствовать тому стилю, который был заложен во времена начала их бурного развития. Как правило, это начало-середина XIX века. В Рязани я люблю гулять по улице Кудрявцева, где сейчас остались, к сожалению, только следы настоящего деревянного зодчества. Большинство исторических домов с деревянной архитектурой находится в удручающем состоянии, но даже такими они создают аутентичную атмосферу. Новодел и подражание под старину не могут перекрыть тот вековой запас энергетики, что таят старые дома. Поэтому очень важно сохранять исторические дома, реставрировать их и не давать разрушаться.К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!