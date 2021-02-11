Около полугода назад при поисково-спасательном отряде «Мещера» открылся кинологический отряд. Его руководитель Мария Макарова рассказала, как готовят животных к работе и кто может поучаствовать в благом деле поиска пропавших.От дворняги до породистойНесмотря на небольшой опыт работы, волонтеры кинологического отряда при «Мещере» на практике испытали весь спектр чувств во время своей непростой миссии. Побороли страхи и сомнения, проявили волю и отвагу, ощутили себя настоящими героями. Вместе со своими питомцами рязанцы выезжали на поиски людей не только в своем регионе, но и соседних. В том числе оказали посильную помощь в раскрытии громкого дела о похищенном и насильно удержанном мальчике из Владимирской области. Собаки рязанцев указали кинологам, что ребенка увезли на транспорте. Как позже установили следователи, так оно и было…Отряд только в самом начале пути, но активно развивается и приглашает к сотрудничеству неравнодушных рязанцев. Для дрессуры в поисковом отряде берут как собак служебных и охотничьих пород, так и декоративных. Но основную часть команды составляют все же беспородные собаки, которые показывают себя отличными следопытами.Прежде чем записать питомца на курс обучения, собаке проведут специальное тестирование, чтобы проверить нервную систему животного.- Кинолог посмотрит, как собака реагирует на выстрелы, как относится к человеку, к животным, - поясняет Мария Макарова. - Эти требования необходимы для поисковой деятельности, ведь часто нам приходится заниматься поисками пропавших детей. Важно, чтобы собака не вела себя агрессивно по отношению к людям, была легко управляемой и нетрусливой. Важно также и отсутствие зооагрессии, чтобы собака могла взаимодействовать в группе, ладить с себе подобным.На обучение в отряд принимают собак возрастом с 4 месяцев, а верхнюю планку стараются не задавать.- К нам на курсы приводили собак в возрасте даже 3-4 лет. Конечно, постановка на след у животных в таком возрасте проходит сложнее, но она все же возможна, - считает кинолог.Качественная подготовка собаки - когда и кинолог уверен в результате своей работы, и животное чувствует себя готовым к поискам пропавших, занимает от 6 месяцев до года. Как поясняют в отряде, сложность и протяженность во времени состоит в том, что помимо общего курса дрессировки, собаке необходимо пройти специальный курс общепоисковой подготовки.- Розыскной профиль подготовки достаточно сложен. В процессе обучения собака ставится на след, на выборку вещи, на поиск запаха без первоначальной точки, - отмечают в отряде.Курсы достаточно серьезные, ведь речь идет о спасении человеческих жизней. Сейчас в отряде задействованы порядка 5 кинологов, но в организации процесса обучения им помогают добровольцы из «Мещеры». Например, волонтеры прокладывают след за час до начала занятий с собаками, чтобы животные смогли заниматься по уже подготовленному маршруту.Даже без собаки и денегВсе желающие записать питомца на специальные курсы, могут обращаться в отряд «Мещера». Занятия проходят раз в неделю, в основном, по выходным, в присутствии хозяина собаки. Отряд базируется в районе микрорайона Борки, на базе питомника из Дома Макаровых.- Все желающие могут прийти к нам и протестировать собаку. Если животное подойдет для обучения, то любой может остаться в группе. У нас волонтерская организация, поэтому обучение бесплатное. Если своей собаки у вас нет, а желание помогать людям есть, то мы даем волонтерам на занятия животных из своего питомника, - отмечает Мария.В отряд приглашают всех неравнодушных рязанцев старше 18 лет, желающих бескорыстно помогать людям.- Мы ждем людей с качествами волонтера, и к нам приходит довольно много рязанцев с огромным желанием помогать людям бескорыстно. Но, к сожалению, не всем хватает терпения, чтобы пройти курс обучения полностью, а даже в волонтерстве нужны профессионалы, - поделилась Мария.Реализовать себя и помочь своему питомцу раскрыть скрытые таланты, но главное – прийти на помощь людям и, возможно даже, спасти чью-то жизнь, - вот что ждет желающих попасть волонтерский кинологический отряд.КУДА ЗВОНИТЬ?Телефоны ПСО «Мещера»: 8 (800) 700-56-76, +7 (4912) 51-21-71, +7 (920) 980-21-71.