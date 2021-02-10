«НЕВАЖНО, КТО НАХОДИТСЯ ПЕРЕД ТОБОЙ ПО ДОЛЖНОСТИ»Александр Шаститко, в отличие от некоторых коллег-руководителей, имеет полное право похвастаться отменной физической кондицией, коммуникабельностью и отличной памятью. Поэтому разговор с ним шел живо, частенько отклоняясь от «формального» курса на спортивные и духовно-нравственные аспекты его работы.Родился Александр Петрович в Новомичуринске – это к вопросу о том, кто должен руководить на той или иной территории. Вероятно, отчасти поэтому в июле 2020 года его избрали в четвертый раз главой администрации Пронского района, что является показателем высокой степени доверия.– Исходя из опыта и моральных устоев, выделил три постулата, которыми должен руководствоваться в своей работе: уважение к людям, максимальная работоспособность и ответственность за принятые решения, – поделился наш собеседник. – Без них точно настоящим руководителем любого ранга ты не станешь и поставленных для себя целей не достигнешь.Из дальнейшего диалога стало понятно, почему Александр Шаститко назвал именно эти три кита, на которых строится его работа:– Я не знаю, на каком жизненном этапе это пришло: неважно, кто находится перед тобой по должности – прежде всего, это человек. Только при этом условии ты можешь добиться общего с ним результата.«СПОРТ В ЖИЗНИ ДАЛ МНЕ ОЧЕНЬ МНОГО ДРУЗЕЙ»Аксиома: залог здоровья и высокой работоспособности – хороший иммунитет. Александр Шаститко демонстрирует это на личном примере.– С детства занимался во всех спортивных секциях, которые имелись в школе. Это был плюс того времени, когда не было гаджетов. Все проводили досуг либо в спортзале, либо на улице – с мячом и шайбой, – чувствуется, что глава администрации ностальгирует по тем временам. – Спорт мне в жизни очень сильно помогал и помогает. Он научил меня быть членом команды: все не могут забивать голы, кто-то должен работать на лидера.Шаститко перечислил, в чем именно помогли спортивные увлечения: в целеполагании и достижении целей, закалили характер и дали возможность быть уверенным в себе – человек, уверенный на хоккейной площадке, уверен и в жизни.– И самое главное – спорт дал мне очень много друзей, – в голосе нашего собеседника звучит неприкрытая гордость за сказанное. – Для меня очень важно, что сегодня, куда бы я ни поехал, обязательно встречаюсь с ребятами, с которыми либо в институте играл, либо в школе занимался. И сейчас продолжаю заводить новые знакомства.Объяснил Александр Петрович, почему районная команда не играет в региональной Ночной хоккейной лиге (НХЛ):- Все дело в том, что многие наши хоккеисты работают посменно и вахтой, поэтому не могут участвовать во всех играх. А вот привлекать в пронскую команду сторонних игроков считаем не совсем правильным.«ВЫЙТИ НА СЦЕНУ И СПЕТЬ СТАЛО СТРЕССОМ»Глава администрации Пронского района подчеркнул, что руководитель должен быть примером во всем:– И в соблюдении принципов здорового образа жизни, и в отношении к работе. Он должен быть и хорошим организатором, и, если хотите, – идейным вдохновителем.В качестве примера Александр Петрович привел конкурс художественной самодеятельности, в котором районная администрация участвует уже около семи лет.– Да, это не спорт, но это увлечение и вовлечение большого числа людей, – с Шаститко трудно не согласиться. – Иногда человек в силу определенных причин не может проявить свои таланты – а талантливы, я в этом убежден, все люди, в какой-либо сфере.Пронский район, вероятно, единственный, где есть хор районной администрации. А однажды Шаститко вышел на сцену вместе со своей дочкой Ксенией. И не просто вышел, но и спел!– Для меня это был подвиг. Выйти на футбольное поле – одно, а на сцену и спеть – совсем другое, – покачивает головой Александр Петрович, вспоминая. – Это был стресс. Дочка меня поддержала, и мы спели песню Киркорова и Насти Петрик «Снег».«С ПРАВОСЛАВИЕМ У МЕНЯ СВОЯ, СЕМЕЙНАЯ, ИСТОРИЯ»В своей работе администрация Пронского района особое внимание обращает на сферу образования и духовный рост жителей района, взаимодействуя с представителями Русской Церкви.– С Православием у меня своя, семейная, история, – признался Александр Петрович. – Когда в Новомичуринске еще не было храма, а запрос на это уже был, небольшая группа людей стала инициировать его строительство. Строилась церковь всем миром. Кто-то помогал трудом, некоторые – копеечкой. И у истоков как раз стояла моя мама – Валентина Андреевна. Она организовывала, вела учет, служила в храме.Мама и привела тогдашнего Сашу в Церковь. Деликатными просьбами, к примеру, воды привезти на Крещение:– Я работал тогда на хлебозаводе: мы наливали воду, в простых бочках ее привозили. Ее освящали и раздавали людям. С тех пор хлебозавод, где есть своя скважина, стал местом, откуда воду и привозят в храм. Вот так я потихоньку и пришел к вере.Шаститко признался, что с глубоким уважением относится к служителям церкви. В частности, к благочинному отцу Сергию.– Игумен мужского монастыря, отец Лука, это вообще отдельная история. Считаю, что нашему району очень повезло в этом плане. Отец Александр в Новомичуринске тоже удивительный человек, уже 26 лет служит в одном и том же храме.При этом Шаститко глубоко убежден, что воспитанию подрастающего поколения должно быть уделено особое внимание. Может, истоки того, что бюджет района явно социально ориентирован, кроются, в частности, именно в этом?– Не всегда молодежь знает историю родного края, поэтому нет гордости за свою малую родину, не говоря уже о большем – это и есть отголоски пробелов воспитания. Поэтому они и выходят на площади, – уверен Александр Петрович.«СОВЕТ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНО»С недавнего времени Александр Шаститко – председатель Совета муниципальных образований Рязанской области. Одни считают, что это дополнительная нагрузка и еще большая ответственность. Другие – должность свадебного генерала.– Если тебе не нужно ничего, кроме пафоса, так оно и есть, – прокомментировал наш визави. – Можешь надеть корону и считать, что жизнь удалась. Но долго при таком-то подходе на этой должности не пробудешь.Шаститко уверен, что Совет создан для решения важных вопросов. Порядка 290 поселений и муниципальных образований в Рязанской области, и у каждого свои трудности:– Если каждый руководитель будет сам стараться их решить, то мы точно уйдем не вперед, а назад, погрязнув в рутине – Совет и дает возможность объединять и решать проблемы системно.«НОВОМИЧУРИНСК НАДО СДЕЛАТЬ «ЗНАМЕНИТЫМ»Наш собеседник, напомним, родился и вырос в Новомичуринске, а это уникальный для региона город, который в настоящее время, к сожалению, переживает не лучшие времена.– Мы полгода учились в Сколково. И у нас есть план, как преобразить город. Одна из проблем, которую необходимо решить – это создание новых рабочих мест, причем высокооплачиваемых. Это позволит в первую очередь остановить отток населения, даст возможность вернуться нашей молодежи после окончания вузов и сузов, привлечет новых жителей. Также очень важно, чтобы менялся наш город. Вот, например, рекламные вывески, которые развешаны на фасадах зданий. Если только их снять, все до одной, – Новомичуринск преобразится волшебным образом. А если сделать в едином стиле – появится дизайн-код города. Городские власти уже готовят Положение о вывесках.Также появилось понимание того, что Новомичуринск должен стать узнаваемым или «знаменитым», если хотите. Поэтому в планах у нас обсудить эту тему с нашими известными земляками, например, с кинорежиссером Юрием Быковым. Буквально жаждет глава администрации района и того, что в Новомичуринске будет, если уж не ледовый дворец, то свой ФОК с крытым катком. Есть и еще целый ряд преобразований…Осталось отметить, что, к сожалению, размер газетной полосы не дает нам возможность полностью передать впечатление от разговора с этим неординарным руководителем и человеком – Александром Петровичем Шаститко.НАША СПРАВКАПервое упоминание «пронские» встречается в Никоновской летописи в 1131 году. В 1778 году оформился Пронский уезд. Территория современного Пронского района в 1963 году вошла в состав Старожиловского. Заново был образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 3 ноября 1965 года.Рабочий поселок Пронск относится к городским поселениям, занимает площадь 17,1 кв. км. В феврале 1968 года геодезисты неподалеку от него установили табличку «Здесь будет Рязанская ГРЭС».17 августа 1971 года на берегу реки Прони был заложен первый бетон в основание главного корпуса. 3 декабря 1973 года дал промышленный ток первый турбоагрегат, шестой – вступил в строй 31 декабря 1981 года. Рядом вырос город Новомичуринск.