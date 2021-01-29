Как на ТКР-ФМ развивается “Роман с Волковой”

Теперь вы не только слышите Асю Волкову в эфире, но и видите. Вот она какая! Фото: Павел АВЕРИН

Шоу «Однажды утром» на «ТКР-ФМ» набирает популярность. Невзирая на то, что Роман Потапов сменил опытного Петра Завишо. Человека, которого знает практически весь регион, и вместе с Асей Волковой заряжал радиослушателей бодростью и оптимизмом. Причина проста: Завишо просто перегружен другими проектами, а плохо делать свою работу он не привык.

НА РАДИО ЗАКРУТИЛСЯ «РОМАН С ВОЛКОВОЙ»

И теперь по будним дням на частоте 93.2 звучит «Однажды утром. Роман с Волковой». Потапов до прихода на радио был заметной фигурой: он шоумен и организатор разного рода молодежных party. Так что общение с большой аудиторией для него не проблема. У него есть и международный опыт – Роман принимал участие в массовых мероприятиях в пяти странах мира. Он участник эстафеты Олимпийского огня-2014, а перед этим съездил в 2010 году волонтером в Ванкувер на Паралимпийские игры.

Мы пришли в гости к программе «Роман с Волковой» прямо во время прямого эфира, когда там находился очередной гость. На сей раз – психолог Евгения Шелестова. Шоу хоть и утреннее, но вопрос обсуждали серьезный – панические атаки у молодой женщины. Бывает и такое. По завершении прямого эфира мы побеседовали с Романом и Асей, и наше общение только с натяжкой можно назвать интервью. Просто поговорили «за жизнь».

СТИЛЬНАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛКА АСЯ

Ася с самого начала была ведущей утреннего шоу, поэтому, спустя четыре месяца, уже сделала некоторые выводы. Да, кстати, барышня, следящая за своим стилем - носки у нее были креативные и на этот раз - практически свободно владеет несколькими иностранными языками. Считает, что совершенно случайно попала на радио, тривиальная история: идет кастинг на радио - давай попробуем - решила прийти на линейного диджея, включать музыку и создавать настроение городу.

- Но меня поставили на утренний эфир, и я втянулась по полной программе, - рассказала девушка, внутри которой так и клокочет крохотный источник ядерной или ядреной энергии. - Есть жизнь до и после этого события: хотя ты сова, но надо вставать рано, перестроив полностью режим дня.

Ася рассказала, что есть одна ключевая тема, которую ведущие разбивают на небольшие блоки, а в них предлагают слушателям высказаться.

- Возьмем все тот же Новый год, - Ася, вероятно, не может не жестикулировать. - Тема широкая, мы разбиваем на маленькие: как украшаете квартиру, какие есть семейные традиции празднования. Просим поделиться интересными тостами, которые произносятся за столом.

Вся команда утреннего шоу "Роман с Волковой". Фото: Павел АВЕРИН

Общение со слушателям идет одновременно по нескольким каналам: в мессенджерах и по телефону +7 (910) 50-50-93-2. Всегда можно написать или позвонить в прямой эфир. Сейчас на ТКР-ФМ идет конкурс “Lovestory” - можно прислать истории и фото своей любви. Хотя Ася и напомнила, что “настоящая любовь любит тишину”...

Можно позвонить 27-02-94 и рассказать свою историю и не только - просто пообщаться. А недавно ведущие утреннего шоу проводили экспресс-викторину: дозванивается человек, и они задают ему несколько вопросов. Можно написать на сайте - предусмотрен и такой функционал общения.

«ОНА ЗАПЛЕТАЕТ КОСУ И НАДЕВАЕТ ТУФЛИ НА ВЫСОКИХ КАБЛУКАХ»

- Наш утренний слушатель - разный, - мы общаемся с Романом Потаповым. - Как правило, запросов по музыке не бывает - людям не хватает общения. Поделиться своим разного рода опытом, обсудить какие-либо интересующие вопросы. Люди уже привыкли писать, но можно и позвонить - послушать свой голос в утреннем эфире.

Интеллигентный ведущий “предполагает”, что люди стесняются звонить. Но есть исключения из правил:

- Недавно живо обсуждали тему разного рода суеверий, ритуалов на удачу. Дозвонилась слушательница и рассказала о собственном ритуале “на удачу”: перед важными моментами в жизни она заплетает косу и надевает туфли на высоких каблуках. Я пошутил: “А что же мне делать в таких случаях?”. И она вполне серьезно ответила, мол, надо из веревочек сплести косичку и положить в укромное место - в кошелек, например.

Бывают каверзные вопросики... Роман Потапов в затруднении. Фото: Павел АВЕРИН

Ася призналась, что с Романом у нее много общего в мировоззрении, небольшая разница в возрасте - поэтому и работается легче, чем с Петром Завишо:

- Начальство правильно сделало свой выбор!

ОГРОМНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК - ЕЖЕДНЕВНО

И напоследок мы не могли не обсудить, из чего же складываются слагаемые успеха “Романа с Волковой”. Конкуренция велика: ведь рязанцев одновременно поднимает с постели сразу несколько сетевых радиостанций.

- Любим пошутить, посмеяться, затрагиваем темы, интересные многим, - это свежий взгляд Романа на то, почему радиостанция динамично развивается. - Эксклюзивность в том, что со многими слушателями мы сталкиваемся в повседневной жизни города. Людям приятно, что в эфире знакомый им человек.

А еще уникальность шоу заключается в огромном потоке информации, который ведущие ежедневно перерабатывают.

- Мы просматриваем огромное количество новостных лент, которые касаются Рязани, и новостей, которые интересны молодым рязанцам - в основном они слушают нас, - рассказывает Ася. - Выставки, кинотеатры, концерты: куда можно пойти. Я хорошо знаю иностранные языки, и могу рассказать, кто какие награды получил на престижных международных конкурсах. Прямо сейчас.

И подумалось, что это “прямо сейчас” и есть основа молодой, динамично развивающейся, радиостанции. С такими-то ведущими!

На правах рекламы.