Для сокращения очередей в онкодиспансере появятся два администратора

Очередь на прием в поликлинике не сильно отличается от других лечебных учреждений. Фото: Константин МОГИЛИН

С 26 мая 2020 года Рязанский онкологический диспансер возобновил прием пациентов на госпитализацию. Лечебное учреждение переехало в бывшее здание БСМП на улице Дзержинского на время строительства нового корпуса, которое планируют завершить к концу 2022 года.

ЧЕТЫРЕ ЧАСА В ПРИЕМНОМ ПОКОЕ

На минувшей неделе в редакцию «Комсомолки» обратился наш читатель по имени Руслан. Мужчина рассказал, что в 25 января сопровождал больного родственника для госпитализации в онкодиспансер. Был понедельник, и в коридоре собралась огромная очередь из желающих попасть в стационар. Из-за отвратительной, по мнению нашего читателя, организации работы учреждения пожилые и ослабленные болезнью люди вынуждены часами ждать, к тому же мест на стоящих у кабинетов лавках хватает не всем. Несмотря на то, что пациент приехал в больницу к 8 часам утра, в палату его определили только после полудня.

- Хочется передать «теплые» слова нашим чиновникам из минздрава и посоветовать не попадать им в больницы города Рязани, - резюмировал Руслан.

Проверив информацию, мы сразу же направили запрос от редакции в региональное министерство здравоохранения. А уже к вечеру в комментарии к этой новости в социальной сети «Вконтакте» появилось сообщение от Натальи Лариной. Она рассказала, что ее мама проходит лечение каждые три недели, и такая обстановка в диспансере была всегда.

«Сначала очередь в регистратуру, потом к врачу за направлением, потом в приемный покой. Итого с 7 утра до 11-12 проводит в очередях. Задавали вопросы неоднократно, итог нулевой», - написала женщина.

На госпитализацию в основном приезжают утром.

В ответ на это сообщение представитель регионального минздрава сообщил на странице «КП», что по понедельникам в онкологическом диспансере день госпитализации:

«Пациентов оформляют на плановое операционное лечение, в отделение лекарственной терапии и дневной стационар. Приемный покой работает с 8.00 до 15.00. При назначении даты госпитализации врачи разделяют потоки пациентов и назначают и дату, и время, к которому пациент должен приехать».

В ведомстве уточнили, что на утреннее время преимущественно приглашают иногородних пациентов, так как они приезжают в областной центр по расписанию междугороднего транспорта. Рязанцев же попросили «приходить в приемный покой в рекомендованное врачом время, чтобы избегать массового скопления людей в коридорах».

И действительно, приехав в приемный покой в понедельник, 1 февраля, в 13.44, корреспондент «КП» встретил там всего пять человек. Остальные, видимо, уже прошли все необходимые для госпитализации формальности утром и направились в палаты. Так, что совет минздрава приходить не с самого утра совсем не лишен смысла.

После полудня в приемном покое людей гораздо меньше. Фото: Константин МОГИЛИН

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1 февраля мы получил ответ на запрос «Комсомолки». В нем чиновники из областного минздрава сообщают, что с 25 по 27 января в отделении приемного покоя работала всего одна медицинская сестра. Второй сотрудник находится на больничном листе.

«Для распределения потоков пациентов приемный покой был усилен другими медсестрами, после того как они выполняли свою основную работу. По штатному расписанию в приемном покое определено 2,25 ставки. Работает два сотрудника. Планируется добавить ставки двух администраторов приемного покоя, что позволит снизить нагрузку на медработников и создать комфортные условия для пациентов, проходящих оформление на госпитализацию», - сообщили в ведомстве.

В связи со всем вышеизложенным от редакции добавим, что стремление регионального минздрава повысить качество приема пациентов можно только приветствовать. Будем надеяться, что ситуация с госпитализацией в онкологическом диспансере в ближайшее время улучшится.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным пресс-службы регионального правительства, возводимый новый корпус Рязанского онкологического диспансера будет включать в себя стационар на 250 мест, десять операционных и поликлинику на 150 посещений в смену.

Комплекс планируется достроить к концу 2022 года. Стоимость строительства и оснащения составит более 5,5 миллиарда рублей. В настоящее время строится основное здание, идет монтаж новых наружных инженерных сетей. Завершено строительство котельной.

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