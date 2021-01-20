Последствия снегопада: за три дня с рязанских улиц вывезли 20 тыс. кубометров снега

Городские службы снег убирают круглые сутки...

На минувшей неделе Рязань накрыли сразу два мощных снежных заряда: в четверг, 14 января, выпало 16 миллиметров осадков, а через день - еще 13. Движение транспорта в городе существенно замедлилось, на дорогах образовались снежные заносы. Во многих дворах автовладельцы столкнулись с проблемой выезда – настолько глубоким был выпавший снег. Все это заставило городские службы работать в авральном режиме.

На жалобы граждан обращали внимание

Только за три дня с улиц Рязани было вывезено около 20 тыс. кубометров снега. Естественно, в первую очередь расчищались и убирались главные транспортные артерии города. Была задействована вся техника Дирекции по благоустройству (ДБГ), работали дополнительные бригады. Однако многие рязанцы возмущались несвоевременной уборкой снега, особенно это касалось дворовых территорий. Сообщения поступали непосредственно на дежурные телефоны ДБГ, размещались в соцсетях - на них реагировалив кратчайшие сроки. Было задействовано более сотни единиц техники - тракторы, грейдеры, самосвалы… При этом надо отметить, что часто своевременная и качественная уборка снега во дворах зависит и от жителей, которые порой паркуют свои автомобили как попало, мешая проезду и работе спецтехники.

За плохую уборку платить не будут

17 января, в помещении Дирекции заместитель главы администрации города Владимир Бурмистров провел планерку, посвященную ликвидации последствий непогоды. С одной стороны, была отмечена слаженная работа ДБГ, а с другой- что «на многих дворовых территориях ситуация неудовлетворительная». Также есть жалобы на уборку тротуаров, парковок и работу подрядных организаций в отдаленных районах.

Те участки, за которые ответственны подрядчики, будут подвергнуты тщательной проверке. Где обнаружатся существенные недостатки - работы по уборке не оплатят. Специалисты выехали для проведения контроля. При этом будет рассмотрена возможность на сэкономленные таким образом средства приобрести дополнительную спецтехнику.

... и ночью увозят с улиц.

Пока синоптики не обещают нам повторения столь значительных снегопадов - только небольшие осадки. Более того, в ближайшие дни должна прийти оттепель с дождями. Но это не означает досрочного наступления весны и того, что весь выпавший снег растает за несколько дней - уж очень много его выпало.

А после оттепели будет мороз. И если до его наступления не убрать везде - во дворах, на тротуарах и улицах - выпавший в минувшие выходные снег, то он превратится в ледяное крошево, а улицы покроются коркой льда, тем самым образовав новую опасность для пешеходов и автомобилистов.

Пока есть время, чтобы очистить от снега не только главные улицы, но и второстепенные проезды, на которые оттягивается часть автотранспортного потока. Тогда о прошедшем снегопаде и связанными с ним авральными работами и мы, простые рязанцы, и сотрудники Дирекции по благоустройству будут вспоминать просто как о кошмарном сне. А что будет в феврале, повторятся ли аналогичные январским снежные заряды, известно только небесной канцелярии. Но в ДБГ готовы и к такому развитию событий.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Если у вас есть жалобы на неудовлетворительную уборку улиц, тротуаров и дворовых территорий, звоните по телефону горячей линии диспетчерской службы администрации города (4912) 44-79-15, а также в районные отделения МКУ «Управление по делам территории»:

Железнодорожный район - (4912) 76-47-88;

Московский район - (4912) 37-35-19;

Октябрьский район - (4912) 28-37-49;

Советский район - (4912) 21-65-70.