Творческие профессии никогда не баловали их обладателей какими-то сверхдоходами. Лишь единицы, достигнув признания в масштабах страны, становятся небедными людьми. Но все это требует адского труда и полной самоотдачи.Выучиться на художника не так просто, тут мало знаний, которые дают нам в школе, - важен талант. Ведь каждый из нас что-то малевал в детстве, но вряд ли наши изобразительные способности значительно улучшились со времен общеобразовательной школы.КАРТИНЫ, КОТОРЫЕ ОЩУЩАЕШЬВ рязанском Современном техническом университете на кафедре архитектуры и строительства преподает художник Владимир Янаки. За его плечами художественная школа, колледж, академия имени Сурикова - в общем, 14 лет было потрачено только на развитие навыков, ставших профессией.- Сегодня, в наше стремительное, непростое время, не каждый человек способен вложить столько сил в овладение профессией, которая не дает материальных гарантий, - говорит он. - Поэтому, я думаю, в эту профессию пойдут люди, которые не могут жить без искусства.Конек Владимира - пейзажи. Писать природу, передавая через холст ее состояние и атмосферу - это огромный труд и талант. Видя сосновый лес или пшеничное поле на картинах Шишкина, мы интуитивно, на уровне подсознания ощущаем аромат хвои или полевых цветов, а при взгляде на гималайские пейзажи Рериха по телу пробегает холодок, как будто мы оказались на горных вершинах.С БЕРЕГОВ СИРИИ - В РОССИЙСКИЕ УЧЕБНИКИКартины рязанского художника вышли на международный уровень - сейчас проходит выставка на базе российских войск в Латакии, что в Сирийской арабской республике. Представлены там были и картины его учеников из школы-интерната для детей с ограниченными возможностями «Вера». Именно эти детские работы на патриотическую тематику ко Дню Великой Победы, созданные воспитанниками под его руководством, явились основой в идее организации данного проекта. Творческое видение и умение детей стало фактом их сопричастности к общенародному празднику и психологически поддержало подростков.Такой успех не остался незамеченным на федеральном уровне.- Недавно ко мне поступило предложение об использовании моих работ для иллюстрации нового учебника «Родная русская литература. 9 класс», - говорит Владимир Янаки, - и я на это согласился. Пусть мои работы увидят все школьники страны.Картина, что будет размещена в учебнике, называется «Щедрая осень».Что ж, лиха беда начало. Может быть, наш земляк достигнет уровня признания Никаса Сафронова?К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!