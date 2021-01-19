18 января в Рязанской области официально стартовала так называемая массовая вакцинация от коронавируса. Теперь прививать от COVID-19 будут всех желающих, а не только отдельные группы граждан, как это было во время «масштабной» кампании, продлившейся более двух месяцев.Сотня привитых на всю областьВо время видеосовещания по вопросам проведения вакцинации губернатор сообщил, что к настоящему моменту полностью привиты пока около сотни рязанцев.- Более 400 человек прошли уже первый этап вакцинации и почти 100 человек в нашем регионе ее полностью завершили. Конечно, в подавляющем большинстве это медицинские работники, - поделился Николай Любимов.Напомним, вакцинация от коронавируса проходит в два этапа. Вначале вводится компонент №1, а через 21 день компонент №2.Главный врач ОКБ Андрей Карпунин на том же совещании заявил, что более чем за два месяца в лечебном учреждении полностью привито лишь 50 человек. Еще 122 человека получили первый компонент вакцины.- Мы не наблюдали никаких аллергических реакций, никаких осложнений во время проведения вакцинации. Сейчас формируется электронная очередь, а текущая потребность реализуется полностью, - отчитался главврач.По словам Андрея Карпунина, на вакцинацию пока записалось лишь около ста рязанцев. Хотя ежедневно прививочный кабинет ОКБ может хранить до 300 доз вакцины.«Ожидайте, с вами свяжутся»Всего в регионе открыто 11 пунктов, куда жители могут прийти за бесплатной прививкой российским препаратом. Мы связались с каждым из них для того, чтобы узнать, на каком этапе в действительности находится массовая вакцинация в Рязанской области.ОКБЗдесь на звонки отвечает автоответчик, поэтому возможности задать дополнительные вопросы у вас не будет. Женский механический голос поинтересуется вашим возрастом, ФИО, адресом и номером телефона. После того как вы сообщите все свои данные, робот скажет, что с вами свяжется уполномоченный специалист. Вот только после оставленной нашим корреспондентом еще в четверг заявки ему так никто и не перезвонил. В понедельник, перед отправкой номера в печать, он повторно оставил все свои данные.Больница имени Семашко, поликлиника №2В минувший четверг мы с удивлением узнали, что запись на вакцинацию в больнице приостановлена. А когда перезвонили в понедельник, выяснилось, что записаться уже можно, однако когда будут прививать, нам подсказать не смогли.- Дело в том, что мы сейчас только принимаем звонки и пока не можем сказать, когда вакцина к нам поступит. В любом случае если вы оставите свои данные, мы с вами свяжемся и предупредим о вакцинации за несколько дней, - рассказали в лечебном учреждении.Больница №4, поликлиникаВ поликлиническом отделении ГКБ №4 нашему корреспонденту подтвердили возможность записи на вакцинацию. Специалист поинтересовалась возрастом, а также тем, имеются ли хронические заболевания. Получив «правильные» ответы, девушка предложила нашему сотруднику прийти на прививку в последнюю неделю января.Кардиологический диспансерОператор сообщила, что в лечебном учреждении уже приостанавливали запись, однако в четверг возобновили вновь.- Сейчас мы записываем всех желающих, но сама вакцинация начнется, скорее всего, в начале февраля, - рассказали в диспансере.Больница №11Если вы не болели коронавирусом и в последние 2-3 недели не контактировали с тем, у кого был положительный тест, прививаться вам можно. Если же был контакт или же вы болели, то лучше немного подождать, торопиться не стоит, предупредили в больнице.При этом на уточняющий вопрос о том, когда же можно будет прийти на процедуру, нам сообщили, что это будет зависеть от поставок вакцины, которой пока нет.Больница №5Трубку взяла девушка и подробно ответила на все вопросы:- Записываем все группы населения. Главное, чтобы у вас не было никаких противопоказаний. Интерес к прививке у людей есть. Мы, например, записали уже больше ста человек, - сообщили в лечебном учреждении.Касимовский межрайонный медицинский центр (ММЦ)Дозвонились практически сразу. Но, как и почти везде, нас огорчили.- Да, мы записываем, но в настоящий момент вакцины нет. Когда она будет, мы пока не знаем, но к началу февраля, думаю, появится точно, - рассказали в ММЦ.Ряжский ММЦНе знают о том, когда же появится долгожданная вакцина, и в Ряжске. В местной больнице нам сообщили, что пока лишь ведут запись на прививку:- Пока я только записываю данные в тетрадь. Потом с вами должен будет связаться врач, который и сообщит вам дату и время процедуры.Сасовский ММЦПо данным, которые нам озвучили в сасовской больнице, у них на вакцинацию также записалось уже более ста человек. А вот с конкретикой так же, как и в других пунктах вакцинации, здесь не очень и о сроках не говорят.- Когда поступит вакцина, с вами свяжутся, конкретнее пока сказать не могу, - сообщил оператор Сасовского ММЦ.Скопинский ММЦПо словам сотрудника скопинской больницы, желающих привиться в районе хоть отбавляй. Правда, и здесь нам не смогли указать сроки, когда вакцина поступит в лечебное учреждение.- Когда будет вакцина, точно не знаем. Оставляйте свои данные, и мы вам перезвоним, -предложили в медцентре.Шиловский ММЦЭто единственное место, куда нам дозвониться не удалось. А в регистратуре сказали, понятия не имеют, когда в нужном нам кабинете появятся ответственные лица.Как можно увидеть из проведенного нами эксперимента, в подавляющем большинстве пунктов вакцинации запись уже идет. Подготовлено все необходимое оборудование и созданы условия для хранения препарата. Однако саму вакцину придется ждать. Практически везде, куда мы позвонили, нам посоветовали ориентироваться на конец января или начало февраля.КУДА ЗВОНИТЬ1. ОКБ. Адрес: ул. Интернациональная, 3а, прививочный кабинет. Телефоны: 89699996401, 89155902652;2. ОКБ имени Семашко, поликлиника №2. Адрес: ул. Профессора Никулина, 3, кабинет 420. Телефон: (4912) 506484;3. Больница №4, поликлиника. Адрес: ул. Есенина, 17. Телефоны: (4912) 448830; 89296734459, 89036402078;4. Кардиологический диспансер. Адрес: ул. Стройкова, 96. Прививочный кабинет №161 (поликлиника). Телефон: (4912) 202393;5. Больница №11. Адрес: ул. Новоселов, 26/17. Прививочный кабинет №211 (поликлиника). Телефоны: (4912) 320459 (пн.пт.), 219664 (сб., вс.);6. Больница №5. Адрес: ул. Медицинская, 9. Прививочный кабинет №18а (поликлиника). Телефоны: (4912) 502941; 502949; 333039;7. Касимовский ММЦ. Адрес: Касимов, ул. Загородная, 13. Телефоны: (49131) 50892, 22094;8. Ряжский ММЦ. Адрес: Ряжск, ул. Высотная, 20. Телефон: (49132) 22631;9. Сасовский ММЦ. Адрес: Сасово, мн «Южный», 44а (взрослая поликлиника). Телефон: (49133) 54158;10. Скопинский ММЦ. Адрес: Скопин, АЗМР, дом 5, здание поликлиники, кабинет №47. Телефоны: (49156) 26009, 50998;11. Шиловский ММЦ. Адрес: Шилово, ул. Приокская, 27. Поликлиника, кабинет №26. Телефон: (49136) 22282.ТЕМ ВРЕМЕНЕМГубернатор Рязанской области Николай Любимов внес изменения в свое распоряжение по коронавирусным ограничениям.В документе речь идет о продлении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет до 1 февраля. Под этот пункт попадают и рязанцы, страдающие хроническими заболеваниями. Кроме того, до 1 февраля продлится запрет на работу баров, кафе, ресторанов и других точек общепита с 23:00 до 06:00.Что касается деятельности организаций социального обслуживания, то для них особый режим работы продлевается до 15 февраля включительно. Отметим, особый режим работы это самоизоляция сотрудников на работе (исходя из длительности рабочей смены не менее 14 календарных дней с 19 января по 15 февраля).