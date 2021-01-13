МХК \\"Рязань-ВДВ\\" принимал \\"Белгород\\" на следующий день после игры взрослых коллег на льду \\"Олимпийского\\". Которые, проиграв 2:3 \\"Ладе\\", были подвергнуты практически полной обструкции со стороны болельщиков.12 января соперники начали хоккейную баталию без разведки. К первому перерыву счет на табло был уже 3:3. При этом борта трещали, потенциальные невесты-красотки прижимали в ужасе ручки к кокетливо приспущенным медицинским маскам и... оба штраф-бокса подолгу не пустовали. Перефразируем нашего великого земляка: \\"Такой хоккей нам нужен!\\".- Только забивать нужно больше и не пропускать, - Данила Волонцевич всегда максималист.- Главное, надо выполнять тренерскую установку, - более трезво рассуждает Георгий Юров.В перерыве тренеры пыл некоторых игроков поумерили, обдав их горячие головы ледяной водой. Появился рационализм в действиях, но скука, главный враг болельщика, не появилась.Видеопросмотр игрового момента у ворот хозяев - шайба была заброшена ногой - решили судьи. И тут хоккейный бог сказал свое веское слово - буквально через мгновение Данил Шалойко капитулировал. Яков Наумов запускает шайбу под ним и счет сравнивает.Кстати, во время буллитов, 44 номер еще дважды пробьет вратаря \\"десантников\\".- Не сразу его раскусил - соображаю долго, - лучший голкипер НМХЛ был самокритичен.4:4 так и сохранились не только до окончания основного времени, но и до сирены, свидетельствующей о том, что и овертайм закончился. И началась бесконечная дуэль полевых игроков и вратарей.Но тут случилось то, что во взрослом хоккее не произойдет никогда. Ворота \\"Белгорода\\" были как раз под фанатским сектором рязанцев. Зрители, как могли, так и донимали уверенно отражавшего буллиты Евгения Хвостова. И нервы у парнишки не выдержали: жест клюшкой, который обычно не показывают по время трансляций, и... Удаление за неспортивное поведение! Во время буллитов!Затем Данил Глухих, чуть споткнувшись, переиграл в очной дуэли Ефима Насонова. И специально для тех, кто невнимательно читает спортивные репортажи, либо не в ладах с устным счетом, сообщаем: \\"десантники\\" вырвали победу 5:4.Главный тренер \\"десантников\\" Алексей Храмцов поговорил без радужного настроения: грядет плей-офф, и все будут усиливать состав.