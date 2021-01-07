3 января исполнилось 69 лет Льву Борисовичу Маврину - человеку, стоявшему у истоков возрождаемого в начале девяностых отечественного воздухоплавания. Мы сидели на кухне в его небольшой квартире на улице Весенней и пили чай… Нынешняя зима в сравнении с предыдущими выдалась холодной и снежной. Наверное, именно поэтому у нас и зашел разговор о полетах на Северном полюсе.ФЕСТИВАЛЬ В ЦАРСТВЕ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫВ 1997 году Лев Маврин, Виктор Благов и Сергей Инсаров решили организовать и провести первый фестиваль тепловых аэростатов на Северном полюсе. Россиян поддержали американский пилот Давид Миллер, швед Аксель Мадсен, англичанин Михаил Грин и Иван Трифонов, представлявший Австрию.Фестиваль приурочили к 100-летию первой попытки достижения Северного полюса на газовом воздушном шаре «Орел» Саломоном Андре (Щвеция). Увы, та авантюрная экспедиция 1897 года, не имевшая должной подготовки, окончилась трагедией. Андре и двое его молодых соратников погибли во льдах Арктики.- Полюс встретил нас неласково, - рассказывает Лев Борисович. - На градуснике было минус тридцать по Цельсию, ветер около 15 метров в секунду с порывами до двадцати метров. Каким образом в таких условиях пилот посадил Ан-74 на ледовую полосу, для меня так и осталось загадкой. Всего в 1700 метрах от конца взлетно-посадочной полосы была трещина шириной метров сто с открытой водой. Мы потом ходили туда на экскурсию, соблюдая все меры предосторожности. Было решено: как только погода «даст добро» пилотам тепловых аэростатов, стартуем с ледового аэродрома Барнео, координаты которого составляли 89'99'' северной широты.Здесь отметим, что годом ранее Лев Маврин со своим аэростатом «Желтый» уже побывал на Северном полюсе и даже совершил небольшой полет, став первым россиянином, летавшим над верхней точкой Земли!«ЗЕМНАЯ ОСЬ» В ВЕРТОЛЕТЕВ ожидании российского правительственного самолета с главным полярником страны Артуром Чилингаровым пилоты готовили матчасть. Каждый из аэронавтов установил свой национальный флаг. Не сговариваясь, все начали фотографироваться, понимая, что фестиваль может закончиться, так и не начавшись. Но небесная канцелярия все же «дала добро». 21 апреля прилетел правительственный самолет.- Мы - это все воздухоплаватели и официальные лица - погрузились в вертолеты, взяли с собой национальные флаги, «земную ось» и отправились в точку «Северный полюс», - продолжает рассказывать Лев Маврин. - Там провели торжественное мероприятие, посвященное 60-летию дрейфа папанинцев, 75-летию образования Якутской республики и столетию первой попытки достижения полюса на газовом аэростате. Установили «земную ось», пропутешествовали через все меридианы, сказали торжественные речи и вернулись на вертолетах на аэродром Барнео.Погода в районе базы к тому моменту улучшилась: редкая облачность на небосклоне и полярное солнце! Ветер стих до 5 метров в секунду.- Мы ждали, пока улетит правительственный самолет, чтобы воздушное пространство стало свободным, а затем начали наполнять оболочки. Первым стартовал английский пилот Михаил Грин, пролетел около двух километров и в зоне прямой видимости произвел посадку. Далее стартовали американцы… Поднимаемся и мы. Чудо свершилось - мы в небе над Северным полюсом! Вот под нами место посадки англичанина, вот американцы... Прямо на горизонте плывет гордо австрийский шар Ивана Трифонова. Через 20 минут наш палаточный городок скрылся из виду. Высота 150 метров. Начинаем снижаться. Вдруг ветер повернул шар влево и под нами оказался разлом с чистой водой. Пришлось подогревать воздух в оболочке и стабилизировать горизонтальный полет. Ждем, когда трещина уйдет влево или вправо. По курсу картина безрадостная - до самого горизонта поля битого белого льда (торосы). Но вот трещина уходит, и мы сразу идем на посадку. Удалось сесть примерно за 300 метров до сплошных торосов. Обнимаемся, фотографируемся, выпиваем «боевые» 50 граммов за победу.- А что же пилот из Швеции, про него ведь пока речи не было?- Аксель Мадсен стартовал последним. Когда мы сели, то, к своему удивлению, обнаружили, что он еще в воздухе и на высоте порядка 400 метров. Его шар затем скрылся за торосами… Позже выяснилось, что удар при приземлении был очень сильный, но обошлось без травм.ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ПОЛЮСЕсли во время обычных полетов воздушных шаров команду аэростата подбирает автомобиль, то на Северном полюсе, разрезанном трещинами Северного ледовитого океана и заваленном непроходимыми торосами, эту миссию выполнял вертолет.Ми-8 сначала подобрал шведского пилота, улетевшего дальше всех, затем команду Льва Маврина, а также австрийского пилота Ивана Трифонова. Больше трех аэростатов в вертолет не вошло. Счастливчиков забросили на аэродром Барнео и отправились подбирать остальных.Первый групповой полет пяти тепловых аэростатов на Северном полюсе состоялся 21 апреля 1997 года. Российский воздухоплаватель Лев Маврин провел в воздухе порядка 45 минут и пролетел около 14 километров. До настоящего времени никто даже и не пытался повторить это достижение.Сам Лев Маврин вновь вернулся на полюс в 2001 году, чтобы совершить свой самый продолжительный полет, но это уже другая история.В ТЕМУКоманда российских воздухоплавателей состояла из рязанцев Льва Маврина и доктора Георгия Белых, а также москвичей - исполнительного директора российской ассоциации участников космических полетов Виктора Благова и летчика-космонавта Героя Советского Союза Александра Баландина.