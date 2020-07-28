Первый пошел: птенцы Русланы и Гоши начали вылетать из гнезда

Конец лета в «Рязанском доме белого аиста» должен ознаменоваться важнейшим событием для научного сообщества – рожденные в нашем регионе птенцы нелетной пары аистов отправятся в свое первое путешествие на юг. Авторы экспериментальной программы по изучению биологии и экологии, а также воспроизводству белого аиста на границе ареала подведут итоги проделанной работы.

– Я уверен, что мы получим положительный результат, – убежден орнитолог центра реинтродукции Виталий Тягунин. – Это позволит говорить о научно–практической методике увеличения вида на границе ареала обитания, включая комплекс биотехнических мероприятий, получить новые знания о миграционных путях, привлечь или вовлечь население в сохранение природы.

23 июля в питомнике ученые провели подготовительную перед выпуском птенцов работу: осмотрели аистят, окольцевали и надели на них трекеры, которые позволят нам не потерять их из виду во время их полета в теплые страны.

Пока орнитологи ловили птенцов, они кричали и активно защищались.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ ГОТОВЫ

Перед тем как надеть кольца и трекеры, специалисты провели необходимые для определения состояния здоровья птенцов замеры. По размерам они уже практически догнали Руслану и Гошу и больше расти не будут, разве что еще прибавят в весе полкилограмма. На момент осмотра птенцы весили 2,6 и 2,9 килограмма. А вот клювы и ноги молодых аистов приобретут характерную красноту только через пару лет. Мы попросили прокомментировать показатели ветеринарного врача Маргариту Кочергу:

– Состояние здоровья птенцов нормальное, птенцы упитанные и хорошо развитые, а один птенец уже весит больше своей матери. Но перед полетом они начнут сбрасывать вес, это тоже нормально. Судя по развитию маховых перьев, птенцы через 5–7 дней покинут гнездо.

Чтобы надеть на молодых аистов отслеживающие маячки, понадобилось несколько человек: один птицу удерживал в определенном положении, а двое других завязывали ленты, на которых рюкзачком за спиной держится трекер. Для снижения стресса на голову им надевали специальный черный носок. После процедуры снаряжения обоих птенцов вернули в гнездо. В этот момент один из них слетел в траву. По словам Виталия Тягунина, это свидетельство естественного поведения и готовности птенцов жить самостоятельно. У них очень низкая синантропность (привязанность к человеку – Ред.), что хорошо.

– Это был преждевременный вылет, – пояснил орнитолог центра реинтродукции Антон Барановский. – Для птенца это было неопасно, даже если бы мы не посадили его обратно в гнездо. Уже через три дня птенец совершил, можно сказать, официальный вылет на несколько метров.

Первое время птенцы испытывали некий дискомфорт, как бывает от любого инородного тела. Но довольно быстро привыкли. Устройство крепления трекеров такое, что оно не мешает движению крыльев.

Проведенные замеры показали, что птенцы Русланы и Гоши развиваются нормально.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ТРЕКЕР НА ПТИЦЕ – КАК КАМЕШЕК В КАРМАНЕ ЧЕЛОВЕКА

Приобрести трекеры для отслеживания птенцов Русланы и Гоши во время их путешествия на юг центру реинтродукции помогла компания «МТС». Каждое из этих миниатюрных устройств весом 20 граммов стоит около ста тысяч рублей и рассчитано на пять лет работы от солнечных батарей.

– Трекеры позволят отслеживать перемещения птенцов и таким образом узнавать миграционные пути с нанесением маршрута на карту, – объясняет орнитолог Виталий Тягунин.

Благодаря маячкам ученые «Рязанского дома белого аиста» смогут определить, где будет предмиграционное скопление птиц, каким путем и куда конкретно птенцы полетят на юг. Так же проект получит информацию о том, в каких местах кормятся и ночуют птицы, на какое расстояние перемещаются за сутки. Многие рязанцы, которые следят за трансляцией из вольера Русланы и Гоши, были обеспокоены, не создадут ли трекеры сложности птицам во время полета, не утяжелят ли их и не привлекут ли внимание браконьеров.

– Внимание привлекать трекеры не будут, снизу и сбоку их не видно, только сверху. А охотники аистов всегда видят во время полета снизу и маячки заметить не смогут, – говорит Антон Барановский. – Ремешки тоже хорошо скрыты перьями. Полету трекеры не мешают, они весят меньше 1% от веса птицы. Это все равно что человеку мешал бы бежать кошелек в кармане.

– То есть отслеживание птиц – это, в вашем случае, научная необходимость?

– Трекеры – это единственный способ получить достоверную информацию о перемещении птиц и их судьбе. Их противники предпочитают прятать голову в песок и ничего этого не знать. Выпустить в природу неадаптированных птиц без предварительного мечения, чтобы потом не было доказательств, что найденные погибшие – это их воспитанники.

У нас – проект научный, который предполагает сбор информации. Птицы должны жить дикими и подвергаться всем природным факторам. Кто–то может погибнуть, что и с дикарями тоже происходит нередко. Но сами понимаете, это естественный отбор.

Чтобы птенцы не испытывали стресс, им на голову во время мероприятия надевали специальный носок.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

ПЕРВЫЙ ШАГ К СВОБОДЕ

На следующий день после мечения трекерами орнитологи открыли двери вольера, в котором живет семейство. А в самом вольере провели биотехнические мероприятия – пропашку и прокос. Сделано это в рамках разработанной в центре научной программы.

– Мы открыли двери, потому что не хотим, чтобы аисты у нас превратились в кур, – объясняет Антон Барановский. – Во–первых, Руслана и Гоша будут, как в природе, сами добывать себе корм. Одновременно снизили объем пищи в вольере. Во–вторых, и это самое важное, когда молодые аисты слетят с гнезда, в вольере не останется никакой пищи, кроме живой рыбы в тазу и бассейне. А вся еда должна быть за пределами вольера, каждый раз в новом месте, понемножку в каждой порции, чтобы ее искали. Ну и конечно, в траве будут разные жуки и кузнечики. При этом важно, чтобы птицы не знали, что еду туда приносит человек. Иначе птенцы останутся здесь на зимовку, а необходимо, чтобы они улетели.

Гоша и Руслана, почуяв свободу, практически сразу выбежали из вольера (территория площадью 3,5 гектара огорожена, так что опасности для птиц нет) и отправились исследовать новые для них земли.

– Сначала обе птицы убежали из вольера, – делится наблюдениями Виталий Тягунин. – Но потом Гоша начал носить в гнездо сено уже не из вольера, а извне. В течение дня оба периодически возвращаются в гнездо и кормят детей. Кажется, даже больше времени стали там проводить. Из оставленной для них пищи съели очень мало, скорее всего, перешли на насекомых, это вкуснее на данный момент. В дальнейшем мы планируем вольер не закрывать.

Начало недели в центре реинтродукции ознаменовалось важнейшим событием - оба птенца с разницей в день слетели с гнезда и теперь прогуливаются с родителями по окрестностям питомника. Что характерно, с наступлением темноты семейство воссоединяется и проводит ночь в гнезде вместе.

Таким образом ученые готовят птенцов к вольной жизни, где им придется самостоятельно добывать пищу и взаимодействовать с другими птицами и животными.

Наблюдать за жизнью аистов и увидеть первый полет птенцов вы можете благодаря организованной компанией МТС круглосуточной трансляции, а свежи новости «Рязанского дома белого аиста» читайте в сообществе во «ВКонтакте» – https://vk.com/rznaist.

Птенцы совершили первый слет с гнезда с разницей в один день.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

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Почему у аиста края крыльев черные

(украинская легенда)

Поселилась как–то пара белых аистов на соломенной стрехе хаты. А в хате жила семья с двумя младенцами. И вот однажды загорелся дом. Языки пламени стали лизать крышу. Аисты засуетились, стали звать хозяев. Но те были далеко в поле и не услышали птиц. Тогда аисты бросились в окно и вынесли на себе детей. С того времени крылья этих птиц опалены на концах, а ноги и клювы красные – будто обожженные пламенем.

Почему у аиста клюв красный

(болгарская сказка)

Когда–то у аистов были клювы, как у всех птиц. Красными же они стали после того случая, когда одному аисту по имени Денчо пришла в голову мысль приготовить на завтрак ломтик поджаренного хлеба своим птенцам Пенчо и Генчо.

Он захватил ломтик клювом, как железными щипцами, и держал его над жаровней с углями. И хотя клюв у него совсем раскалился, он терпел. Пенчо и Генчо так сильно размахивали крыльями, что огонь в жаровне разгорелся как в горне. Наконец ломтик подрумянился со всех сторон, а вместе с ним подрумянился и клюв старого аиста. Оставив детей кормиться, аист подбежал к кадке с колодезной водой и опустил в нее клюв. Вода в кадке зашипела, и из нее тут же повалил пар. Клюв у старого аиста так и остался навсегда красным. С тех пор у всех аистов клювы красные.

После слета с гнезда птенцы гуляют по территории питомника вместе с родителями.

Проект реализуется при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество».