«Иди у нас собери!» Рязанские красавицы устроили фотосессию среди мусора на Борковском карьере

В Рязани миловидные девушки из клуба SMOOTHlifestyle устроили две фотосессии на берегу городского водоема среди мусора, разбросанного «хрюшами» из числа отдыхающих. Модели преимущественно были в образах и костюмах, придуманных специально для этой акции.

Модель - Надежда Перменева. Фото: Кристина ЛУКОВА

Автор идеи и организатор Юлия Сударикова объяснила «Комсомольской правде», что акция должна привлечь внимание к проблеме нечистоплотности некоторых людей, которые проводят свой досуг на природе. Она посетовала, что устроить масштабный «субботник» с привлечением спонсоров и большого числа участников пока не получается, а вот собрать и вывезти пару-тройку мешков мусора – посильная задача даже для небольшой компании неравнодушных рязанок. Поэтому красавицы успели не только попозировать перед объектом, но и сделать вокруг хоть немного чище.

- Я и девочки из клуба всегда убираем за собой и воспитываем так своих детей, поэтому решили этими фотографиями побудить других людей тоже взять это за привычку, - сказала Юлия.

Модель - Олеся Рыжая. Фото: Павел РОМАШИН

Члены клуба предложили всем, кто увидит мусор на отдыхе и решится его собрать, снимать видео с результатами своих трудов и публиковать их в соцсетях с хэштегами #smoothэкочеленж и #smoothэкология, чтобы в конце сезона постараться раздать призы участникам челленджа.

Отметим, что бесплатно помочь девушкам согласились фотографы Кристина Лукова, Наталья Рыкова и Павел Ромашин. В качестве моделей выступили Кристина Лукова (она побывала в обеих ролях), Татьяна Матвеева , Надежда Перменева, Олеся Рыжая, Любовь Янкина и Надежда Дягилева. Съемка проходила на берегу 3-го Борковского карьера со стороны поселка Шпалозавода.

Модель - Надежда Дягилева. Фото: Кристина ЛУКОВА

- Когда мы приехали, ужаснулись – там реально свалка. Поразила реакция людей: кто-то смотрел и ржал, кто-то говорил, что все это бесполезно, и только одна семья сказала «Молодцы, мы вас поддержим!». Еще была большая компания, кричали «Иди у нас собери!». Хорошо, что с нами были наши мужчины, иначе бы мы побоялись, - вспоминает Юлия Сударикова. - Спустя неделю, когда была вторая фотосессия, приехали на то же место, которое очистили. Там уже снова все валялось. Рядом была большая куча мусора, и она стала еще больше. К сожалению, чтобы ее убрать, нужно подгонять контейнер, а у нас нет таких ресурсов.

Модель - Кристина Лукова. Фото: Павел РОМАШИН