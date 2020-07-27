Чужие здесь не ходят: почему в Шилове чиновники упорно не хотят покупать жилье для сироты

Закон суров, но… Продолжение этой фразы чиновники шиловской районной администрации, убежденные в том, что федеральное законодательство в их отдельно взятой «вотчине» к выполнению необязательно, трактуют по-своему. В буквальном смысле. ФЗ-44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» здесь в отношении квартиры в поселке Прибрежный просто игнорируют. Единственного жилья для сироты. Страшит то, что если прецедент будет создан, такая ситуация может повториться в любом районе Рязанской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ryazan.kp.ru/video/embed/792901" frameborder="0"></iframe> Квартира для сироты в Рязанской области.Павел АВЕРИН

ДВЕ ПРОВЕРКИ ПРОЙДЕНЫ УДАЧНО? РАНО РАДОВАТЬСЯ

Понимая, что для обычного читателя сразу вникнуть в тонкости юридического процесса обеспечения сирот квартирами за счет госпрограммы достаточно сложно, проведем краткий экскурс по этой теме. При этом сразу подчеркнем: в нашем распоряжении имеются все документы (пачка бумаг в два сантиметра толщиной), касающиеся именно этого конкретного аукциона.

Итак, объявляются электронные торги на закупку квартиры. Кто из претендентов даст меньшую цену, тот и выиграл. В нашем случае стартовая цена была 1 млн 400 тысяч рублей, а в торгах принимали участие несколько индивидуальных предпринимателей и фирм. Среди участников с результатом в 643 тысячи победила ИП Бузилкина. Отметим, что шиловские претенденты остановились на сумме в 800 тысяч рублей – и это немаловажно.

Затраты на покупку квартир для сирот планируются заранее, обычно это происходит в начале года. Чиновники шиловской районной администрации сформировали техзадание и отправили в Центр закупок. Затем публикуется на сайте госзакупок электронный аукцион, обычно это происходит за две недели до самих торгов. Конкретно эти проходили на электронной площадке Сбербанк АСТ. На каждый шаг в торгах дается 10 минут. Если в течение этого времени никто цену не снизил, площадка автоматически закрывает торги – все прозрачно.

Все участники, изучив техзадание и поняв, что могут его выполнить, подают заявки. Далее происходит проверка первой их части.

- Это первый момент, когда могут отклонить, если она оформлена неправильно – со мной этого не произошло, - подчеркнула наша собеседница, обратившаяся в «Комсомолку». – Меня допустили для участия непосредственно в самих торгах. В назначенное время они открылись по конкретному аукциону. Туда могут попасть только те, чьи заявки соответствовали требованиям.

После этого проходит вторая часть проверки самого поставщика. Если и здесь все хорошо – он оказывается добросовестным, то можно начинать уже праздновать победу.

- Я уже второй год этим занимаюсь, - рассказала Екатерина. – До этого ни в Рязани, ни в других муниципалитетах области, подобного не случалось. В прошлом году я работала по тридцати квартирам, в этом году – более двадцати. Недавно одну из них, на Солнечной, осматривала в ходе проверки глава администрации Рязани – особых претензий не было – все по мелочи.

На электронной площадке должен быть опубликован муниципальный контракт. Затем его подписывает поставщик – в конкретном случае, Екатерина Бузилкина. Как только он его подписал, возникает, как говорят юристы, необходимость принять объект. Комиссия осматривает его, проверяет соответствие техзаданию, и, если все нормально, подписывает акт. После этого в МФЦ происходит передача права на квартиру и оплата. Но не в случае с Бузилкиной.

ВЫ ПОБЕДИЛИ? НО НЕ В ШИЛОВЕ

До момента осмотра квартиры все шло нормально – все условия аукциона стороны выполняли.

- При этом сотрудники администрации скорректировали контракт, мы его с двух сторон подписали, - рассказала предпринимательница из Рязани. – Они пришли в первый раз – сделали замечания по поводу плитки на потолке в кухне – мы ее поклеили. Но второй раз после неоднократных звонков они так и не пришли. При этом даже не было акта осмотра…

Затем Екатерине позвонили из районной администрации и предложили... расторгнуть контракт по обоюдному согласию. Но деньги в ремонт уже вложены, а кто убытки будет возмещать?! Тогда чиновники пошли по другому пути, позвонив бывшей владелице Наталье Авдеевой. Но она им не поверила, хотя звонившие назвали рязанскую предпринимательницу мошенницей. Говорили, что денег за квартиру она не дождется.

Для понимания, наиболее частый вариант работы по таким госконтрактам: ИП выступает на основании доверенности как представитель владельца, и по факту квартира не всегда выкупается. Авдееву шиловские чиновники попросили аннулировать доверенность.

Не добившись своего, 19 мая, в последний положенный по закону день, Екатерину Бузилкину чиновники признают «уклонившейся от исполнения контракта». Ни мытьем, так катаньем! Появился протокол, в котором значится, что Бузилкина «ничего не захотела им поставлять». Сотрудники шиловской администрации сослались на некачественную банковскую гарантию «МТС-Банка». Уже позже был предоставлен оригинал, подписанный гендиректором. А ведь это была уже третья попытка не заключать контракт. Причем, по разным поводам.

«ДА МЫ САМИ НАКОСЯЧИЛИ»

После этого Бузилкина уже вынуждено обратилась в рязанское управление ФАС. В тот момент заседание проводилось в режиме телемоста – пандемия коронавируса. Представители администрации упорно утверждали, что Бузилкина ничего не собиралась поставлять.

- Во время объявленного пятиминутного перерыва чиновники забыли выключить микрофон, и тут случился конфуз, - интригует Екатерина. – В ответ на вопрос, что же мы будем делать, сотрудница администрации во всеуслышание заявляет: «Да мы сами накосячили – что теперь делать, я не знаю».

Зато знало вышестоящее начальство, похоже, привыкшее чувствовать себя удельными князьками. И последовал иск в Арбитражный суд Рязанской области на… УФАС, которое обязало заключить контракт. В качестве обеспечительных мер юристы Шиловской администрации указывают приостановление контракта – судья им отказывает. Очередное заседание состоится 12 августа. А тем временем решение Арбитражного суда Рязанской области они уже пытаются обжаловать в Туле, в Двадцатом арбитражном апелляционном суде.

Понимая, что будет учтена позиция контролирующего органа, появляется иск и в Шиловский районный суд – как уверяют нас юристы, вообще казус. Это ведь даже не его юрисдикция. Но на что только не пойдешь, чтобы доказать свой квасной патриотизм – чужим здесь не место! А со своими риелторами и предпринимателями всегда можно «договориться». Разницу почти в двести тысяч помните в начале статьи?

Мы побывали в современной квартире с панорамными окнами в пятидесяти метрах от пляжа на Оке, вокруг которой столько кутерьмы. Пока она стоит пустой, а ведь там мог уже жить человек, которого судьба обидела еще в самом начале жизни.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава администрации Рязани Елена Сорокина:

- Мне показывали квартиры для сирот в нескольких местах города, в том числе и на Бутырках. Они, и это факт, соответствуют требованиям, которые предъявляются согласно законодательства, к подобным объектам. При этом я заметила незначительные недоделки, которые легко устраняются. После этого в квартирах можно жить в достаточно комфортных условиях.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Юрист Александр Евстигнеев:

- Даже Арбитражный суд не имеет права согласно федерального законодательства приостановить действие предписания контролирующего органа, в данном случае – УФАС, которое выдано государственным или муниципальным органам власти. Суд отменять это решение не будет в любом случае – шиловские юристы это не учитывают.