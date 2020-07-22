Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев: Для каждого покупателя у нас действуют специальные цены до конца 2020 года

Чуть более месяца назад ГК «ЕДИНСТВО» провела в Instagram первый экспериментальный эфир среди подписчиков. Новый формат взаимодействия с клиентами оказался настолько эффективным и успешным, что подобные встречи было решено устраивать на регулярной основе. Во время второго эфира генеральный директор Антон Воробьев ответил на поступившие вопросы, касающиеся строящихся жилых комплексов и деятельности ГК «ЕДИНСТВО» в целом.

«ПАРКОВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ КОМФОРТ ВСЕМ ЖИЛЬЦАМ»

– Будет ли на крыше ЖК «Маргелов» котельная?

– На первой очереди жилого комплекса котельная уже смонтирована и поставлена. И здесь никаких изменений не произошло. Отопление и горячее водоснабжение будет осуществляться централизованно с крышной котельной, которая есть на каждом ЖК.

– Когда начнутся работы по остеклению и на фасаде во второй очереди строительства ЖК «Маргелов»?

– Сразу хочу сказать, что на сегодняшний день все работы по возведению каркаса жилого дома завершены, и связанные с закладкой внешнего периметра, и работы по возведению внутренних перегородок подходят к концу. И уже этим летом начнутся работы по фасаду и остекление – мы постараемся закрыть контур к зиме этого года, и с началом холодов продолжим внутренние работы, чтобы сроки строительства у нас не срывались.

– Когда будут выдавать ключи от первой очереди ЖК «Маргелов»?

– Срок, установленный договором долевого участия – 31 декабря 2020 года. Мы планируем, что в октябре введем объект в эксплуатацию. То есть общестроительные работы закончим к сентябрю, а в октябре, пройдя процедуру ввода в эксплуатацию, начнем выдачу ключей собственникам первой очереди «Маргелова».

– Интересует парковочное пространство у ЖК «Маргелов». Как оно будет организовано?

– У ЖК «Маргелов» на сегодняшний момент планируется порядка 500 парковочных мест. Думаю, что этого парковочного пространства будет достаточно, чтобы обеспечить комфортные условия всем жильцам этого дома.

«В ОСЕННИЙ ПЕРИОД РЯЗАНЦЫ СМОГУТ ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО НОВОМУ БУЛЬВАРУ»

– Еще при строительстве ЖК «Время» многие дольщики заметили, что за основным домом находится еще один земельный участок, на котором планировалось организовать парковочное пространство. В силах ли эти планы?

– На этом участке действительно будет организована парковка, но она будет открытая. Объясню почему. Строительство многоуровневого паркинга – достаточно затратный механизм, однако, как показал наш опыт с ЖК «Чапаев», несмотря на то, что его крытая парковка находится в центральной части города, особой популярностью она не пользуется. Выходит, застройщик должен был бы возводить эту парковку в ущерб своей финансовой ситуации. Поскольку, по нашим расчетам, количество парковочных мест на этом жилом комплексе выдерживается, мы приняли решение сделать парковку открытой. С количеством машино-мест, способом их реализации, стоимостью мы определимся позже и через отдел продаж доведем до вас эту информацию.

– ГК «ЕДИНСТВО» заканчивает строительство ЖК «Видный», дом 4. Складывается ощущение, что темпы работы затянулись. Не будет ли срыва по сдаче дома?

– Мы получаем большое количество вопросов по поводу темпов проведения строительных работ, поскольку объект вводной – в ближайший месяц он будет введен в эксплуатацию. Напомню, что согласно договору долевого участия, срок передачи ключей по данному объекту – до 30 сентября 2020 года, так что у нас впереди еще три месяца. В настоящее время активно ведутся работы по благоустройству придомовой территории: асфальтировка, обустройство детских, спортивных площадок, также параллельно идут и внутренние работы. И у нас опасений, что мы не сдадим объект в срок и не успеем передать ключи, на сегодняшний момент нет. Все работы будут завершены согласно договорам долевого участия.

На сегодняшний день все работы по возведению каркаса ЖК «Маргелов» завершены, и связанные с закладкой внешнего периметра работы по возведению внутренних перегородок подходят к концу.

– Большая просьба – расскажите, каким будет благоустройство так называемого бульвара между домом №4 ЖК «Видный» и ЖК «Ломоносов», дом 3 корпус 2, который соединит улицу Семчинскую и улицу Княжье Поле?

– Озабоченность граждан по поводу этой территории вполне понятна. Мы уже отвечали на этот вопрос во время прошлого эфира, и сейчас хотелось бы сделать акцент на то, что, поскольку общестроительные работы по дому №4 ЖК «Видный» и дому №3 корп. 2 ЖК «Ломоносов» уже завершены, этим летом мы приступим к благоустройству бульвара, соединяющего улицы Семчинская и Княжье поле. Благоустройство будет комбинированное: пешеходная зона длиной порядка полукилометра и парковочные карманы, для того чтобы жильцы ЖК «Ломоносов» и ЖК «Видный» могли парковать свои машины совершенно бесплатно. Это дополнительные парковочные места, которые мы передаем людям безвозмездно. Так что работы начнутся скоро, и надеемся, что уже в осенний период вы сможете прогуляться по новому бульвару.

«СРОКИ, УСТАНОВЛЕННЫЕ ДОГОВОРОМ ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ, НАРУШЕНЫ НЕ БУДУТ»

– Как организована дворовая территория ЖК «Мичурин»?

– Напомню нашим зрителям, что это уникальный жилой комплекс, поскольку у него три двора. Два двора, предусмотренные для ряда подъездов, располагаются на стиллобатной части нежилых помещений с выходом на площадь Мичурина. И предусмотрен один большой двор, куда будут иметь доступ все жильцы данного дома. Тем самым из площади в 1,5 гектара нам удалось выделить под дворовую территорию более 1 гектара. Несмотря на то, что в доме предусмотрено 467 квартир, мы считаем, что пространства хватит для всех. Двор будет иметь закрытый контур с двумя въездами – с улиц Яхонтова и Маяковского. Фактически территория позволит как развлекаться детишкам, так и отдыхать взрослым. Думаю, что на дворовых территориях ЖК «Мичурин» будет комфортно всем, кто приобретет здесь квартиры.

– Почему так медленно ведутся работы по завершению строительства ЖК «Жуков», и в какие сроки вы собираетесь сдать его в эксплуатацию?

– Напомню, что согласно договору долевого участия крайний срок по передаче квартир в ЖК «Жуков» – 31 декабря 2020 года. Сейчас активно ведется благоустройство дворовой территории и внутренние работы в квартирах. Мы планируем, что данный объект будет сдаваться в сентябре-октябре, и тем самым квартиры в этом году в данном ЖК будут переданы.

– Будет ли закрыта территория в ЖК «Жуков»?

– Да, территория будет закрыта. Более того, в этом объекте предусмотрен подземный паркинг, и я думаю, что будущие жильцы дома будут чувствовать себя не только комфортно, но и безопасно.

«ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА ТО, ЧТОБЫ ЖИЛЬЕ БЫЛО ДОСТУПНО ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ»

– Появится ли в Рязани хотя бы один из проектов уровня кварталов от строительной группы «СМ.СИТИ» в Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске?

– Нам трудно конкурировать с другими регионами, где цена квадратного метра при сходной себестоимости 70-80-90 тысяч рублей за кв. м. Если бы у нас был такой уровень рентабельности, думаю, мы могли бы себе позволить применение дополнительных нагрузок в виде детских садов, школ, спортивных объектов и любых затратных направлений, для того чтобы сделать жизнь рязанцев еще более комфортной. Но с учетом того, что на данный момент рентабельность всех застройщиков региона составляет не более 15%, то мы все-таки ориентируемся на то, чтобы жилье было доступно для потребителя. При этом группа компаний ведет активную работу с городской и областной властью, чтобы дополнительные средства областного, муниципального, федерального бюджетов направлялись на обустройство квартальных застроек для рязанских застройщиков. Так, во многих кварталах, после того как возводятся жилые дома, появляются детские сады, школы, поликлиники и объекты социальной инфраструктуры, которые делают жизнь более комфортной. Поверьте, мы бы с удовольствием продавали квадратный метр по сто тысяч рублей и из этих средств расходовали часть на строительство детских садов и школ. Но поскольку на сегодняшний момент у нас в Рязани цена квадратного метра одна из самых доступных в ЦФО, то это экономически невозможно ни для кого из застройщиков.

– Хотелось бы узнать из первых рук, на сколько с 15 июля выросли цены на объекты ГК «ЕДИНСТВО»?

– Мы уже разместили информацию на сайте о том, что плановое повышение цен на практически все объекты ГК «ЕДИНСТВО» были запланированы на 13 июля и 1 августа. Единого повышения тут не может быть, потому что каждый проект уникален и у каждого своя экономика и применяемые материалы. Исходя из этого по каждому объекту решения принимаются в отдельности. Я не скажу, что это значительное увеличение цен – от пяти и более тысяч за кв. м, но в целом следует ориентироваться на удорожание минимум на 50 тысяч за квартиру.

Строящийся в центре города ЖК «Мичурин» – уникальное для Рязани здание. На площади в 1,5 гектара застройщику удалось выделить под дворовую территорию более 1 гектара. В итоге жители получат целых три двора.

«ПРОГРАММА ИПОТЕКИ С ГОСПОДДЕРЖКОЙ, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДЕТ ПРОДЛЕНА»

– Какие новые стройки планирует ГК «ЕДИНСТВО»?

– Проект, о котором мы уже говорили – это жилой комплекс «Правый берег» (второй дом). В следующем году планируем продолжение строительства ЖК «Видный» (дом 6), ЖК «Ломоносов». Ожидается продолжение ЖК «Пожарский» и вторая очередь ЖК «Королев». Кроме того, приоткрою завесу тайны: в 8-м и 9-м микрорайонах Песочни мы планируем квартальную застройку за торговым центром «Европа». Это ближайшие направления, которые мы планируем для продвижения. О сроках и вариантах выбора планировок мы сообщим дополнительно.

– Можно ли еще ждать от вашей компании появления объектов в центре типа «Овации» и «Мичурина»?

– В нынешних условиях реформирования долевого строительства что-то планировать – дело неблагодарное. Если будет предложена интересная площадка, на которой мы сможем разместить интересный проект, разумеется, мы будем его планировать. На сегодняшний день в центральной части города новых проектов пока не запланировано.

– Антон Сергеевич, по вашему мнению, могут ли продлить ипотеку с господдержкой?

– Судя по тому, насколько этот продукт популярен у населения, думаю, что программа будет продлена, но у нее, скорее всего, будут изменены условия. Вероятно, государство уменьшит размер субсидирования ипотечной ставки, то есть ставка подрастет. Также, возможно, уменьшит категории граждан, которые могут воспользоваться ипотекой с господдержкой, потому что на сегодняшний момент эта система крайне затратна для государства. Динамика реализации ипотеки с господдержкой нас, застройщиков, не может не радовать, но я понимаю, что на каждую проданную квартиру государство субсидирует разницу между рыночно обоснованной ставкой ипотечного кредита и льготной ставкой в 6,5%.

– Будет ли компания строить возле ЖК «Голицын» закрытый паркинг? Первоначально он планировался во дворе домов, а теперь ходят слухи, что на его месте будет строиться новый дом.

– Согласно планировке 7-го микрорайона никакой дом на месте паркинга не строится. На сегодняшний день у нас в 7-м микрорайоне остался последний жилой дом – это ЖК «Скобелев»-6, который будет введен в эксплуатацию примерно через год. Больше строительство жилых домов в том районе не предусмотрено. Последний объект, который будет построен в этом микрорайоне – детский садик. Он был спроектирован силами ГК «ЕДИНСТВО», и земельный участок под него мы безвозмездно передали городу. И паркинг будет именно там, где он планировался. Узнавайте подробную информацию и бронируйте понравившееся машино-место по телефону (4912) 900-700.

Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Подробную информацию обо всех объектах ГК «ЕДИНСТВО» можно получить в центральном офисе по адресу: ул. Вокзальная, 41, (пом. Н5) и по телефону: (4912) 900-700. Сайт edinstvo62.ru.

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