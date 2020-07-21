В центре Рязани старый клен угрожает памятнику деревянного зодчества

14 июля на сайте «КП» была опубликована заметка под заголовком «Хранитель рязанской улицы Щедрина предсказал свою скорую смерть». В этом материале речь шла об Анатолии Ивановиче Турбине, жителе и «негласном хранителе рязанской улицы Щедрина». Много лет назад Анатолий Иванович «добился утверждения паспорта на объект культурного наследия «Городская усадьба Попова» - дома №№ 19, 21, 23 на улице Щедрина». Но 27 июня здесь произошло ЧП – из-за ураганного ветра росший во дворе рухнул на старый вяз дом-памятник деревянного зодчества. Ущерб, нанесенный памятнику, невосполним. Однако теперь над улицей и ее жителям нависла новая угроза в виде второго накренившегося дерева. Люди всерьез опасаются повторения ситуации, и никто не застрахован от того, что при вероятном падении дерево может кого-нибудь придавить.

ГОРОД ОТРЕАГИРОВАЛ МГНОВЕННО

Обо всем об этом «Комсомолка» проинформировала главу муниципального образования - город Рязань, председателя Рязанской городской Думы Юлию Рокотянскую. Мы уже давно приучили себя к мысли о том, что чиновникам на нас наплевать и что, получив власть, они прячутся от народа в своих кабинетах. Но это всего лишь сложившийся стереотип, и очень отрадно, когда примеры четкой и слаженной работы ответственных лиц на местах помогают его разрушать. Юлия Владимировна практически мгновенно откликнулась на этот сигнал и оперативно подключила к разрешению вопроса администрацию Рязани.

С нами по телефону на связь вышел и.о. начальника управления благоустройства города Юрий Фурфурак, которому разобраться во всей этой ситуации поручила уже, как мы понимаем, глава администрации города Рязани Елена Сорокина. Механизм закрутился, были задействованы все инструменты решения вопроса, и городские службы уже были готовы спилить ветхое дерево, вокруг которого разыгрались нешуточные страсти, но тут выяснилось, что оно растет на частной земле.

СПИЛИТЬ ДЕРЕВО МОГУТ ТОЛЬКО СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЛИ

Как нам пояснили в управлении благоустройства Рязани, «клен остролистный в районе домов 32 и 34 по улице Щедрина фактически находится в границах земельного участка, который является объектом права общей долевой собственности собственников помещений в доме 34 по улице Щедрина. Решение вопроса снова (обрезки) данных деревьев относится к компетенции управляющей компании, либо решается собственниками самостоятельно».

По закону, чтобы дерево спилили, хозяева участка должны принять об этом решение и в установленном законом порядке оплатить работы. Очевидно, что ответственность за то, что вполне вероятно может произойти, – например, падение древнего дерева под ударом ураганного ветра, вследствие чего кто-то (бабушка, дедушка, ребенок) пострадает, - уже никоим образом не может быть возложена на власти города.

Мы донесли эту информацию до жителей улицы, однако смогут ли проживающие здесь пенсионеры взять на себя эти расходы?

- Дереву, может быть, 100 лет, а, может быть, 200, - поясняет Николай Топильский, жилец дома №32. – Оно огромное и действительно находится в «аварийном» состоянии. Держится на честном слове. Если оно рухнет - раздавит и дом №34, дом №32. У нас там живут в основном старики, моя мама, например, инвалид II группы. На улице Щедрина оживленное движение, здесь ходят люди. Если дерево рухнет, могут быть человеческие жертвы, будет нанесен непоправимый ущерб архитектурному ансамблю всей улицы. Своими силами спилить это дерево просто невозможно, нужна специальная техника. За свой счет людям спилить дерево просто не по карману. В МЧС сказали, что выполнить эту работу просто по собственному желанию они не могут, а вот, если бы у них была письменная просьба городской администрации оказать помощь, тогда они бы спилили этот клен.

Возможно, спонсорскую помощь в решении этого вопроса захотят оказать строительные компании, застраивающие сопредельные кварталы, ведь дом, которому угрожает дерево, является образцом деревянного зодчества - достопримечательностью Рязани.