Школа выживания для аистов: спастись от жары, сбросить перья и освоить посадку

Тысячи взглядов ежедневно прикованы к вольеру нелетной пары Русланы и Гоши, которые живут в Рязанском доме белого аиста. Благодаря круглосуточной трансляции наблюдать за птицами можно без ограничений и в хорошем цифровом качестве. Появление у родителей малышей усилило интерес к аистиному «быту», ведь прежде у рязанцев не было возможности наблюдать за рождением и ростом птенцов постоянно и с такого близкого расстояния. Соответственно, многие увиденные сюжеты из жизни аистов вызывают вопросы и требуют комментариев специалистов. Поэтому сегодня мы попросили наших орнитологов ответить на часто задаваемые рязанцами и жителями других регионов вопросы.

КАК ПТЕНЦЫ НАУЧАТСЯ ЛЕТАТЬ

Читатели нас часто спрашивают, как птенцы Русланы и Гоши научатся летать, если их родители лишены такой возможности из-за ранее полученных травм. Мы попросили орнитолога Антона Барановского ответить на этот вопрос доступно и как можно подробнее.

- Специально птенцов этому никто не учит - птица сама приобретает эту способность. В школьных учебниках рассказывается, что птенцы якобы делятся на две группы: птенцовые и выводковые. Птенцовые - те, у которых птенцы рождаются слепыми, голыми, в очень редком пуху, и родители очень долгое время их кормят, вкладывая пищу в клюв, и только потом они оперяются и приобретают способность к полету. У выводковых - птенцы сразу же умеют бегать, клевать корм и ведут относительно самостоятельный образ жизни, но в первое время родители все равно должны их греть. Большинство птиц, как и аисты, относится к промежуточным типам межу птенцовыми или выводковыми. Когда у Русланы и Гоши вылупились птенцы, они уже были покрыты пухом, у них были открыты глаза, они поднимали голову, могли сидеть и клевать еду. Птенцы выводковых птиц, рождаясь самостоятельными, летать все равно долгое время не могут. Они сидят в гнезде, пока маховые перья не вырастут до такого состояния, что крылья смогут держать птицу в воздухе. Перед тем как покинуть гнездо, они стоят с раскрытыми крыльями, головой против ветра, иногда подпрыгивают, опускаются снова в гнездо, то есть тренируют взлет и посадку. В естественной среде птенцы начинают летать, когда крылья еще не до конца сформировались и мышцы слабенькие. Так, за счет частых тренировок и непродолжительных полетов они отрабатывают взлет-посадку, рассчитывают время и как сесть на то место, куда хочется, а не куда попало.

ПОЧЕМУ ПТИЦЫ ТЕРЯЮТ ПЕРЬЯ

В вольере некоторые рязанцы из числа зрителей заметили небольшое количество мелких белых и крупных черных перьев. Мы получили несколько звонков с просьбой прояснить, не болеют ли птицы и почему они теряют оперение.

- Это совершенно нормально. Линька для птиц – естественный процесс, - рассказывает Антон Валерьевич. - Несмотря на то, что перья легкие и прочные, они тоже со временем изнашиваются. Обычно птицы начинают линять после окончания периода размножения, поскольку эти два процесса очень энергозатратные, совместить их невозможно. У таких крупных птиц, как аисты, этот процесс идет долго. Например, наша пара начала размножаться поздно - пока их привезли, пока они адаптировались. Кладку сделали, когда у местных аистов в гнездах уже птенцы начали появляться. Поэтому они начали линять раньше, иначе процесс не успеет завершиться до времени отлета на зимовку. Конкретно эта пара у нас никуда не полетит, потому что после травмы крыла восстановить функцию его работы невозможно. Перед тем как птиц сюда привезти, им еще в псковском «Доме белого аиста» укоротили перья на раненых крыльях. Это было необходимо, чтобы они у нас тут через забор не убежали. Аист - птица парусная, она может подпрыгнуть, ее подхватывает ветер, и она легко перелетает через забор. А у нас снаружи по ночам лисы ходят.

- Обрезка перьев болезненна?

- Для птицы эта процедура безболезненная, как у нас стрижка волос. Выросшее перо лишено болевых рецепторов, а поскольку в коже после подрезания остается пенек от пера, новое не растет. Молодые несформировавшиеся перья вообще трогать нельзя, потому что они наполнены кровью, и травма такого пера сопровождается кровотечением, может начаться заражение.

- Почему нельзя было сделать гнездо пониже или забор повыше?

- Ни того, ни другого сделать нельзя. Гнездо должно быть как можно выше - у нас и так тут минимальная высота, потому что делалось для нелетной пары. А так, в природе, аисты должны гнездиться на большой высоте. Загородку пониже тоже сделать нельзя. Птенцы этой пары будут летные, и они должны вести нормальную жизнь диких аистов - слететь с гнезда и вернуться на него. После вылета в гнезде птенцов еще какое-то время будут подкармливать родители. И чтобы они могли туда вернуться, ничто не должно мешать их подлету к гнезду, иначе они врежутся в ограду и травмируются.

- Сейчас птенцы выглядят оперенными. У них уже все перья выросли?

- Сначала птенцы были покрыты светло-серым пушком. Первыми у них начали расти перья на плечах - это третьестепенные маховые. Они растут у них самыми первыми. Благодаря этим перьям птица держится в воздухе. У аистов и первостепенные, которые растут на кисти крыла и позволяют маневрировать в полете, и второстепенные - отстают в развитии. Вероятно, это связано с тем, что в норме аисты гнездятся высоко, и им не требуется слетать с гнезда как можно раньше, наоборот, нужно остаться в нем подольше. Поэтому слететь они могут, только когда у них разовьются все перья. Затем буквально за день-два аистенок из пухового комочка превращается в молодого и красивого аиста.

Родители по-прежнему не оставляют своих детей надолго: приносят им воду и еду.

КАК РОДИТЕЛИ ЗАЩИЩАЮТ СВОИХ ПТЕНЦОВ

У разных птиц забота о детях организована по-своему. Те, кто смотрят трансляцию из гнезда Русланы и Гоши, знают, что папа в этой паре гораздо более заботливый и беспокойный. Едва появился первенец, он тут же начал достраивать гнездо, подбросив в него в первый день перо и несколько травинок. Ведь гнездо - это недвижимая собственность аистов, которое они постоянно ремонтируют. Обе птицы работают одинаково – и самец, и самка насиживают яйца, и кормят птенцов. На долю самца, правда, выпадает больше хлопот, потому что ему приходится еще и кормить самку. В нашей паре происходит то же самое - родители находятся с малышами по очереди. Самец даже больше проводит времени на гнезде, чем самка. В жару, ветер и дождь родители всегда оберегают своих детей от ненастья. Пока они были совсем крошками, Руслана и Гоша закрывали их своими телами. Крупных птенцов собой уже не укроешь, поэтому тут родители применяют другую методику. В самые жаркие часы они стоят по очереди над детьми, растопырив крылья, чтобы искусственно создать тень.

- Способность выдерживать отклонение от оптимальной температуры вырабатывается у малышей постепенно. Сейчас они уже научились терморегуляции. Но Гоша еще иногда стоит так, чтобы или тень на птенцов падала, или они под него могли заползти при дожде, - рассказывает орнитолог Антон Барановский.

В жаркую погоду родители раз в два часа приносят для птенцов воду в клюве. Детки подставляют свой раскрытый клюв, и вода переливается как бы из сосуда в сосуд. Иногда папа устраивает им охлаждающий душ. Аисты, пожалуй, единственные из птиц, которые поят своих птенцов водой. Обычно в природе малыши, которые еще не покидают гнезда, получают жидкость из пищи. Но у аистов заведено иначе.

НЕ ПОВРЕДЯТ ЛИ ПТЕНЦАМ МАЯЧКИ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ

На прошлой неделе специалисты центра реинтродукции получили трекеры для отслеживания птенцов Русланы и Гоши во время их путешествия на юг - миниатюрное устройство весом 20 граммов и стоимостью около ста тысяч рублей.

- Такие устройства используют орнитологи во всем мире, чтобы определить маршруты миграции редких птиц и лучше узнать об их жизни, - поясняет орнитолог Виталий Тягунин. – Крепятся легкие датчики на спине птицы, как крохотный рюкзачок на специальной шлейке. Во время полета птицы людям снизу они видны не будут, соответственно риска, что браконьеры подстрелят их ради наживы, нет.

Трекеры для аистов настолько компактные, что умещаются на листе.Фото: Татьяна БАДАЛОВА

МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Руководитель отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, полевой орнитолог Юрий Галченков:

- Живущий рядом с человеком аист - очень удобный объект экологического образования и воспитания. Населеенные пункты, где располагаются колонии аистов, являются широко известными в своих местностях и привлекают много людей, желающих поглубже заглянуть в аистиную жизнь. Аист прекрасно «откликается» на проводимые в его отношении охранные кампании и акции. Популяризация среди жителей белых аистов крайне важна. Опыт регионов, освоенных аистами в процессе расселения, показывает нередкое на начальном этапе негативное отношение людей к незнакомым крупным птицам, которое, как правило, было просто по незнанию. Случалось, что появившиеся на новом месте аисты расстреливались из ружей или отпугивались. Широкое представление в различных средствах массовой информации этих необычных птиц, их интереснейшего поведения, возможности привлечения на гнездование способствует созданию позитивного образа белого аиста. Белый аист - символ семьи, рождения детей. Поведение аиста часто очеловечивают. В местах традиционного проживания аистов многие люди устанавливают на территории своих домовладений символические небольшие гнезда с муляжами - уменьшенными копиями взрослых аистов и их птенцов - на счастье.

Проект реализуется при финансовой поддержке Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»