«Комсомолка» встретилась с последним рязанцем Героем Советского Союза, удостоившимся высшей награды за военные подвиги

Еще в канун 75-летия Великой Победы правительство Рязанской области поддержало инициативу газеты «Комсомольская правда» по изучению биографий Героев Советского Союза. Нашей задачей стало выяснение точного количества земляков, удостоившихся высшей степени отличия в военные и послевоенные годы. В конечном счете все это вылилось в общерегиональный проект «Нам есть кем гордиться», нашедший самый позитивный отклик и среди людей старшего возраста, и среди молодежи.

Работая над темой, мы выяснили, что в городе Ейске Краснодарского края проживает уроженец Рязанской губернии Павел Андреевич Галкин, удостоенный звания Героя Советского Союза в 1944 году. Сегодня он является последним рязанцем, носящим на своем кителе «Золотую Звезду» Героя за подвиг времен Великой Отечественной.

АТАКУЮ. ПОТОПИЛ

Это было на Северном флоте…

Когда штурман Павел Галкин остался без летчика, он уже имел опыт боевых вылетов на пикирующем бомбардировщике Пе-2. Галкина перевели в 9-й гвардейский минно-торпедный авиационный полк, где вместе с летчиком Евгением Францевым и стрелком-радистом Семеном Антипычевым они составил экипаж (как впоследствии оказалось, героический экипаж) полученного по ленд-лизу самолета Boston A-20G.

К лету 1944 года их Boston потопил два транспортных судна водоизмещением 8000 тонн каждое, танкер водоизмещением 10 000 тонн и две подводные лодки. Во второй половине августа 1944 года Францева и Галкина вызвали в Москву и в торжественной обстановке вручили медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина с присвоением звания Героя Советского Союза.

Экипаж, вернувшись на родной аэродром, начал подготовку к следующему полету. Предполагалось нанести удар по транспортному судну, стоявшему в Порсангер-фьорде. Атака могла завершиться успехом только в определенных метеорологических условиях – так считал Галкин. В ожидании нужной погоды штурман внимательно изучал сводки метеорологов, но случилось непредвиденное…

12 сентября 1944 года Павла Галкина положили на операцию, а 15 сентября Францев, временно заменив Галкина в штурманском кресле начальником минно-торпедной службы Легкодымовым, отправился на «свободную охоту» к тому самому Порсангер-фьорду. Через несколько часов экипаж прислал радиограмму: «Порсангер-фьорд. Атаковал транспорт. Транспорт затонул. Возвращаюсь…» Но на аэродром самолет так и не вернулся…

Лишь много лет спустя стало известно, что по торпедоносцу Boston, на котором Францев возвращался после успешной атаки, открыло огонь другое немецкое судно. Позже обломки самолета обнаружили на берегу одного из многочисленных северных озер.

Подвиг Францева нашел отражение в документальной повести Равиля Габделхакова о летчике-герое «Атакую. Потопил», в которой многие абзацы посвящены и его штурману Павлу Галкину.

ЗА НОМЕРОМ 4046

После долгого общения по телефону Павел Андреевич наконец разрешил нам приехать. Было волнительно… Нет, не перед дальней дорогой – перед встречей с человеком, прошедшим такой долгий и трудный путь. Что сказать, что спросить, чтобы не показаться наивным, чтобы не разочаровать? Ведь в той войне именно за наше будущее он расплачивался жизнями друзей.

В Ейске Павел Андреевич проживает с 1967 года, когда был назначен в местное Высшее военное авиационное училище летчиков начальником кафедры боевого применения средств поражения. Город давно стал для него родным, хотя и связь с рязанской землей сохранилась до настоящего времени.

9 мая 2020 года в Ейске состоялся небольшой Парад Победы. Проводили его для одного-единственного почетного зрителя, которым как не трудно догадаться, и был наш с вами земляк. Павел Андреевич Галкин – последний из оставшихся в живых на Кубани Героев Советского Союза, получивших награду во время войны.

Готовясь к поездке, редакция «Комсомольской правды» связалась с правительством Рязанской области, которое тоже направило ветерану скромный подарок. Мы очень надеемся, что эта весточка с родной рязанской земли доставила ему хоть немного положительных эмоций.

Павел Андреевич Галкин. 1944 год

Еще до того как оказаться в Ейске, мы много рассматривали старые фронтовые фотографии и всегда особое внимание обращали на глаза. Будто какой-то особый огонь горел в них тогда, и, к нашей радости, именно этот огонь увидели мы, когда открылась входная дверь. Трудно описать значимость встречи для каждого из нас. Наверное, еще пройдет какое-то время, прежде чем мы (представители поколения восьмидесятых) поймем всю философию этого жаркого июльского дня.

С особым трепетом рассказали Павлу Андреевичу о нашей работе и подарили книги, изданные рязанской «Комсомольской правдой»: «Рязань: эпизоды войны», повествующую о событиях времен лихолетья в городе на Оке, и два издания книги о Героях-рязанца – «Они родились рязанцами» и «Нам есть кем гордиться».

97 лет, конечно, возраст почтенный, но и сегодня еще Павел Андреевич надевает тяжелый, увешанный медалями и орденами китель, где выше других наград горит Звезда Героя за номером 4046.

P.S. В следующем номере мы опубликуем большое интервью Павла Андреевича Галкина о Рязанском крае, войне и любви.

СПРАВКА «КП»

Павел Андреевич Галкин, согласно официальным данным, родился 15 декабря 1922 года (по мнению самого Героя, день его рождения пришелся на Рождество – Ред.) в селе Нижняя Ищередь Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне Кораблинский район). В 1940 году окончил педагогический техникум в поселке Сапожке по специальности «учитель русского языка и литературы». В том же сороковом призван в армию. В 1943 году окончил Военно-морское авиационное училище имени Леваневского, эвакуированное на станцию Безенчук (ныне Самарская область). На фронте - с июля 1943 года.