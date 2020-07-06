Где в Рязани сдать тесты на антитела к COVID-19 и пройти исследование на коронавирус

В больницах и других медучреждениях Рязани продолжают принимать всех желающих для прохождения тестирования на антитела класса Ig G и Ig M к коронавирусу. По словам специалистов, иммуноглобулин M показывает, что на данный момент человек болен коронавирусной инфекцией, а если в организме присутствует иммуноглобулин G, то это значит, что человек уже переболел коронавирусом, и у него появился к нему иммунитет.

НУЖНО ЛИ СДАВАТЬ КРОВЬ НА АНТИТЕЛА К COVID-19

Как отметил главный врач рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов, человек мог переболеть с температурой и с тяжелыми осложнениями, а иммунитета к заболеванию не получил. Другой же перенес коронавирусную инфекцию бессимптомно, а антитела в крови сформировались. Именно это тест на антитела и сможет определить.

— Кроме того, результаты анализов на антитела помогают ученым определить число переболевших. Это поможет глобальным исследованиям и разработке вакцины, — уверен главврач.

ГДЕ В РЯЗАНИ СДАТЬ ТЕСТЫ НА АНТИТЕЛА

Рязанский областной кожвендиспансер

Сдать тест на антитела к вирусу SARS Cov-2 классов IgM и IgG могут все желающие.

Кровь у взрослых берут в отделении предварительных и периодических медицинских осмотров кожвендиспансера. У детей - с 08:00 до 14:00 в детском клинико-диагностическом центре диспансера, с 14:00 до 19:00 в отделении профосмотров диспансера.

Пациенту нужно обратиться в регистратуру отделения профосмотров, которая находится в отдельно стоящем корпусе во дворе диспансера.

Цена исследования 950 рублей, забор крови из вены 130 рублей.

Результат анализа можно получить уже на следующий день. После этого возможна платная консультация врача.

За дополнительной информацией звоните по телефону: (4912) 25-66-74.

Рязанская областная больница имени Семашко

Исследования проводятся с использованием тестов фирмы «Вектор» (Новосибирск).

«Мы провели тестирование пациентов в острой стадии болезни и на этапе выздоровления. Результаты показали высокую достоверность тестов», — указано в официальном объявлении медучреждения.

Для сдачи крови любой желающий может обратиться с 08:00 до 10:00 в кабинет № 29, корпус № 5 (2 этаж), ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Стоимость теста на один иммуноглобулин составляет 795 рублей, плюс забор крови – 130 рублей.

Результат готов в течение трех рабочих дней. Получить их можно при личном посещении медучреждения, так и по электронной почте.

Предварительная запись на исследование не нужна.

ВАЖНО!

Анализ крови берется натощак или через два часа после еды. Документы предъявлять не нужно. С пациентом заключается договор на оказание платных услуг, в котором должны быть указаны имя, отчество, фамилия и год рождения. Эти данные записываются со слов.

Научно-клинический центр (НКЦ) гематологии, иммунологии и онкологии РязГМУ

Производитель тестов – всемирно известная немецкая компания EUROIMMUN AG, которая гарантирует высокую специфичность, чувствительность и качество тест-систем.

Исследование доступно для всех, направление врача не требуется. Стоимость тестирования – 2500 рублей.

Обращаться по адресу: Рязань, ул. Строителей, 5в, с 08:30 до 14:00. Запись не требуется.

Кроме того, в НКЦ можно сдать тесты непосредственно на коронавирус. Специалисты возьмут мазки из ротоглотки и носа специфичных фрагментов генетического материала вируса. Но исследование доступно только для пациентов, у которых нет симптомов острого респираторного вирусного заболевания.

Обследование проводится строго по предварительной записи по телефону: (4912) 97-18-63.

Берут материал с 08:00 до 11:00 в поликлиническом отделении РязГМУ по адресу: ул. Высоковольтная, 11.

Сколько стоит сдать на коронавирус в Рязани:

Получение мазка из зева и/или носа для исследования на коронавирус - 300 рублей.

Тест на коронавирус SARS-CoV-2 (РНК, реал-тайм ПЦР) - 900 рублей.

Итого: 1200 рублей.

Срок выполнения исследования - до 4 суток.

Отметим, что частные клиники делают забор биоматериала из ротоглотки только на дому, чтобы «исключить распространение вируса среди пациентов клиник и медицинского персонала». Стоимость такого «удовольствия» - от 3500 до 4700 рублей с учетом выезда медицинской сестры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!